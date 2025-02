Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh, ngày 11/2, thông tin từ công an tỉnh Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra Quyết định đình nã đối với Trần Văn Chung (sinh năm 1959, trú tại TP Cẩm Phả) do xác định người này đã chết sau khi khai quật tử thi và giám định mẫu ADN.

Trần Văn Chung là bị can bị cơ quan công an Cẩm Phả ra quyết định khởi tố về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hồi tháng 3/2007 và ra quyết định truy nã cùng thời điểm trên.