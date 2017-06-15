6 mẹo đơn giản tiết kiệm điện, kéo dài tuổi thọ tủ lạnh

Đời sống 15/06/2017 16:26

Tủ lạnh là một trong những đồ dùng tiêu tốn khá nhiều điện, nhất là vào mùa hè. Nhưng chỉ với các mẹo đơn giản khi sử dụng sau đã có thể giúp các bà nội trợ tiết kiệm được một khoản chi phí tiền điện hàng tháng.

Tủ lạnh là vật dụng không thể thiếu của mọi gia đình. Bình thường, nhu cầu bảo quản và làm lạnh đã vốn dĩ được duy trì thường xuyên, nay vào thời điểm mùa hè thời tiết nóng bức, khối lượng thực phẩm cần được các bà nội trợ trữ trong tủ lạnh còn tăng cao hơn, khiến cho thiết bị này chừng như càng phải tăng thêm công suất. Điều này sẽ dẫn đến việc tiêu tốn điện năng lẫn ngân sách cũng như độ hao mòn của chúng.

Do đó, việc sử dụng tủ lạnh đúng cách rất quan trọng, không chỉ giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ mà còn giữ được tuổi thọ cho chúng. Vì vậy, các bà nội trợ cần tham khảo những mẹo bảo quản và sử dụng, chẳng hạn là những điều mà Phụ Nữ và Gia Đình mách bạn dưới đây:

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Tủ lạnh là thiết bị tiêu tốn nhiều điện năng, nhất là vào mùa hè - Ảnh: Internet

1. Điều chỉnh nhiệt độ

Việc điều chỉnh nhiệt độ thích hợp cũng giúp người dùng tiết kiệm được điện năng tiêu thụ khi sử dụng tủ lạnh. Nếu không phải trữ nhiều thực phẩm, chúng ta nên để ở cấp độ làm lạnh hoặc mức thấp nhất và tùy thuộc vào thời tiết để điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh cho phù hợp. 

2. Hạn chế đóng, mở cửa tủ lạnh

Điều cần lưu ý khi sử dụng tủ lạnh là hạn chế đóng, mở quá nhiều. Khí lạnh sẽ thoát hơi ra ngoài lúc mở cửa tủ và làm tốn nhiều điện hơn để làm lạnh lại từ đầu. Do đó, chỉ mở tủ khi cần thiết và phải lập tức đóng lại ngay.

3. Không bỏ đồ nóng vào tủ lạnh

Không ít người có suy nghĩ rằng cho đồ ăn nóng vào tủ lạnh sẽ làm nguội thức ăn nhanh hơn. Điều này hoàn toàn sai lầm vì đồ ăn nóng khiến bộ phận chỉnh nhiệt phải vận hành với công suất cao, dẫn đến tốn nhiều điện năng. Do đó, cách tốt nhất nên để nguội rồi mới cho vào tủ lạnh.

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Dụng cụ đựng thức ăn từ nhựa không dẫn lạnh nhanh bằng đồ kim loại, thời gian làm lạnh lâu và tốn nhiều điện hơn - Ảnh: Internet

4. Hạn chế đựng thức ăn bằng đồ nhựa

Đồ đựng thức ăn bằng thủy tinh hoặc sứ có thể cân bằng nhiệt độ trong tủ lạnh tốt hơn so với chất liệu từ nhựa vì chúng có khả năng dẫn nhiệt cao. Đặc biệt, các đồ vật bằng kim loại có tính dẫn lạnh rất tốt, giúp giảm thời gian làm lạnh và tiết kiệm điện.

5. Cách lưu trữ thực phẩm

Lưu trữ thực phẩm đúng cách cũng giúp tiết kiệm điện khi sử dụng tủ lạnh. Nếu không chứa nhiều đồ, hãy thêm vài chai nước hoặc dùng những tờ báo vo tròn đặt vào để tủ lạnh hoạt động hiệu quả và ít tốn điện năng. Nhưng cũng đừng nên cho quá nhiều thực phẩm vì sẽ ngăn chăn sự lưu thông khí lạnh, nhất là tránh nhồi nhét đồ ăn chèn kín quạt tỏa hơi của tủ. 

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Không nên cho quá nhiều thực phẩm vào tủ lạnh để các khí lạnh dễ lưu thông hơn - Ảnh: Internet

6. Kiểm tra cửa hít

Sau một thời gian dài sử dụng, các ron cao su ở cửa có thể bị hỏng và làm thoát khí lạnh. Chúng ta có thể thử bằng cách kẹp một tờ giấy vào khe tủ, nếu dễ dàng di chuyển dọc theo khe hở thì cần phải thay ngay lập tức.

Ngoài ra, vệ sinh thường xuyên cũng tránh được tình trạng bụi bẩn và vi khuẩn bám vào bề mặt dàn lạnh, máy lọc... máy sẽ nhanh lạnh và tiêu tốn ít điện năng hơn.

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