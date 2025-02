Bà Nhi và bà Hà được tha tù trước thời hạn vào ngày 13-2 (thay vì vào đầu tháng 6-2025) và đã trở về với gia đình. Cả hai chấp hành bản án tại trại giam Bố Lá thuộc Công an TP HCM.

Theo thông tin trên báo Lao Động , 2 người này nằm trong số 55 phạm nhân được xét giảm án, tha tù sớm do chấp hành tốt nội quy trại giam. Cơ quan Thi hành án hình sự đã đề nghị tòa xem xét giảm thời gian thi hành án cho họ. Sau khi xem xét, Hội đồng xét duyệt quyết định giảm án và được ra tù trước thời hạn vào tối 14.2.

Trước đó, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP HCM đã đề nghị tòa án xem xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho bà Nhi và bà Hà. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Hội đồng xét duyệt tha tù trước thời hạn nhận thấy sau khi giảm án thì thời hạn chấp hành án của hai người chỉ còn vài ngày nên quyết định giảm và tha tù.

Bà Nguyễn Thị Mai Nhi. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Trước đó, vào tháng 4.2024, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TPHCM đã xử phúc thẩm vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm, trong đó có Nguyễn Thị Mai Nhi và Lê Thị Thu Hà. Cả hai bị tuyên phạt 1 năm tù vì hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích hợp pháp của 10 cá nhân thông qua các buổi livestream trên mạng xã hội.

Tại phiên tòa này, các đồng phạm khác bao gồm ông Đặng Anh Quân (tiến sĩ luật) bị tuyên 2 năm tù, ông Huỳnh Công Tân (trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam) 1 năm tù. Bà Nguyễn Phương Hằng dù không kháng cáo nhưng được giảm 3 tháng tù và đã chấp hành xong hình phạt vào tháng 9.2024.

Bà Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng nhiều tài khoản YouTube và TikTok, tổ chức nhiều buổi phát sóng trực tiếp (livestream) qua mạng Internet để xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự của nhiều người.

Trong số các cá nhân bị xúc phạm có ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni), ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng biên tập báo Pháp luật TP HCM), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng Lê Công Vinh, ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đinh Thị Lan.

Bà Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên Internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác, trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Bị cáo Lê Thị Thu Hà (nhân viên của bà Nguyễn Phương Hằng) tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Báo Lao Động.

Trong vụ án này, bà Hằng nói rằng những thông tin bà công bố là do bà đọc được do nằm mơ, đọc được trên mạng Internet, báo chí và chưa được kiểm chứng, không có căn cứ.

Các thuộc cấp của bà Hằng là Tân, Nhi và Hà đã thực hiện các nhiệm vụ đăng tin trên mạng xã hội Facebook về tiêu đề, thời điểm, đường dẫn đến kênh YouTube, TikTok sẽ phát livestream; in các nội dung mà bị can Nguyễn Phương Hằng sẽ phát ngôn, đưa cho bị can Nguyễn Phương Hằng trước các buổi livestream.

Những người này đã chuẩn bị, sử dụng các phương tiện, thiết bị điện tử để phục vụ livestream và phát livestream trên các tài khoản mạng xã hội của bị can Hằng. Thuộc cấp của bà Hằng còn tham gia dẫn chương trình trong các buổi livestream, thông báo số lượng người xem, đọc các bình luận trên livestream phát trực tiếp...