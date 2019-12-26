13 điều tối kiêng kỵ ngày tết bạn không được phép làm

Còn nói về nước, theo quan điểm tâm linh và tín ngưỡng của người phương Đông, nước đại diện cho sự sống, dòng chảy cuộc sống, sự sinh sôi nảy nở. Sang năm mới, người phương Đông thường đổ đầy các bể nước, dự trữ đủ nước. Điều đó đại diện cho sức sống đầy ắp, sự phát triển dồi dào và những may mắn sinh sôi.

Theo quan điểm về tín ngưỡng phương Đông, lửa đại diện cho vận may, tài lộc và những điều thịnh vượng trong cuộc sống. Hai màu đỏ và vàng của lửa cũng đại diện cho điều tốt lành, phúc lộc và may mắn. Những giấc mơ thấy lửa hầu hết thường mang điềm may, nhưng việc mơ thấy cho đi lửa lại có ý nghĩa ngược lại. Vì vậy, trong những điều kiêng kỵ ngày tết , người phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng rất tránh việc cho đi lửa hay những đồ vật liên quan tới lửa như bật lửa, diêm,…

Cũng theo những quan niệm về tâm linh của người phương Đông, dao kéo hay những vật sắc nhọn thường mang theo sát khi và khả năng sát thương nguy hiểm. Những kinh nghiệm dân gian thường đề cập tới việc đặt con dao đầu giường nếu thường xuyên mơ thấy ác mộng. Nói vậy là bạn đủ biết không chỉ mang theo sát khí và chúng còn có tính tâm linh trong niềm tin của rất nhiều người.

Do đó, người ta tin rằng vào dịp Tết nếu bạn cho đi hai biểu tượng tâm linh như nước và lửa, bạn cùng gia đình sẽ không gặp được những điều tốt lành trong năm mới này. Bạn nên kiêng cho đi hay xin lửa – nước với người khác, ngay cả khi bạn không phải là người mê tín thì đây cũng là một hành động lịch sự vì bên cạnh chúng ta có rất nhiều người tin vào điềm tâm linh, không nên làm mất lòng ai vào dịp năm mới vui vẻ đúng không?

Dịp năm mới, người ta thường tránh mang dao kéo với ngụ ý đảm bảo an toàn, tránh tính sát khí của dao kéo ảnh hưởng tới vận may đầu năm. Một vài nơi tin rằng sát khí cao ở những vật sắc nhọn như vậy có thể khiến tài vận và phúc thọ của gia chủ bị tác động xấu.

Vì vậy, dịp Tết bạn nên hạn chế động chạm tới những vật sắc nhọn, vừa để tránh những thương tích không mong muốn, vừa để khiến tâm lý của bản thân và những người xung quanh không bị quấy rầy vì lo sợ.

Hạn chế động tới những vật sắc nhọn - Ảnh minh họa: Internet

Kiêng ăn cháo vào sáng ngày mồng 1 Tết

Đây là một niềm tin, tương tự như những điều phía trên, nếu bạn đi tìm những căn cứ khoa học cho chúng thì sẽ chẳng có mấy đâu. Những niềm tin này nằm trong văn hóa truyền từ đời này qua đời khác, nên thay vì hoài nghi hãy cứ cẩn thận để ý để tất cả được vui vẻ nhất trong dịp năm mới sắp sang.

Về việc ăn cháo vào mùng một Tết, niềm tin tại nhiều địa phương cho rằng ăn cháo đại diện cho sự thiếu thốn đói khổ. Ăn cháo vào mùng 1 Tết sẽ khiến năm mới của gia chủ thiếu thốn, nghèo đói, chỉ có thể nấu cháo ăn qua ngày.

Nếu để ý bạn có thể thấy năm mới người ta thường nấu những mâm cỗ thịnh soạn không chỉ để ăn mừng, mà còn vì mong ước cả năm mới được ấm no sung túc. Đồng thời, theo quan điểm tín ngưỡng, thời gian chuyển giao năm mới tổ tiên và các quan thần sẽ về ăn Tết cùng gia chủ, vậy nên chuẩn bị những mâm cơm thịnh soạn cũng là một cách tri ân các đấng linh thiêng. Do đó, việc bạn ăn cháo vào mùng 1 được coi là bạc đã tổ tiên và các đáng quan thần, nhiều người tin rằng nó sẽ khiến gia đình họ bị trách phạt.

kiêng kỵ ngày tết k hông nên ăn cháo trong ngày mùng 1 - Ảnh minh họa: Internet

Không xuất hành ngày mồng Năm

Dân gian thường truyền tai nhau những ngày nên tránh vì cho rằng không được may mắn và dễ gặp xui xẻo quẩn quanh. Không xuất hành vào ngày mùng 5 là một trong những quan niệm đó. Đây là ngày nguyệt kỵ trong văn hóa dân gian, xuất hành vào ngày này thường sẽ không được thuận lợi như những ngày khác, vậy nên bên cạnh việc xuất hành người ta còn tránh đi chơi Tết vào ngày mùng năm, nhưng điều này thì ít phổ biến hơn.

Xông nhà khi không hợp tuổi

Hẳn ai cũng biết đây là một trong những truyền thống đặc trưng của cái Tết Việt Nam. Vào ngày đầu tiên của năm, người vào thăm nhà đầu tiên được gọi là người xông đất. Nếu người này hợp tuổi sẽ khiến cả năm gia đình đó được thuận lợi, may mắn. Ngược lại, nếu người xông đất kỵ tuổi với gia chủ sẽ khiến gia đình đó bị xui xẻo và khó khăn cả năm.

Nhiều gia đình thường chọn cách chắc chắn bằng việc mời người hợp tuổi vào chơi gia đình mình, nhiều nhà khác lại thích để tự nhiên. Nhưng dù có họ tin hay không bạn vẫn nên lịch sự để ý tới tuổi của mình và tuổi của gia chủ trước khi ghé qua chúc Tết nhé. Nó không chỉ dừng lại ở phía cạnh tín ngưỡng, nó còn thể hiện sự lịch sự và quan tâm mọi người của bạn đó, nên hãy cân nhắc chứ đừng tặc lưỡi cho qua nhé.

Kiêng mặc quần áo màu đen, trắng

Ngày Tết mọi người thường kiêng kỵ mặc quần áo trắng đen, vì những màu sắc này đại diện cho sự xui xẻo, đen đủi và điều tang tóc. Nên vào những ngày Tết, bạn nên hãy hạn chế mặc những bộ đồ đen trắng dù là ở nhà hay đi chúc Tết đi nữa nhé. Mặc dù những set đồ đen trắng rất ngầu nhưng cứ tạm gác chúng lại và diện những màu sắc tươi tắn hơn. Dù sao thì trong dịp tết những màu rực rỡ như đỏ, vàng, cam mới thực sự là trendy đúng không?

Kiêng mặc quần áo đen trắng trong ngày Tết - Ảnh minh họa: Internet

Đổ rác, quét nhà trong ngày mùng 1

Nói về chuyện kiêng kỵ thì không thể nào bỏ qua việc tránh đổ rác hay quét nhà trong mùng 1 được. Dân gian quan niệm nếu đổ rác và quét nhà sẽ vô tình quét và vứt béng đi những may mắn trong nhà. Nên người ta thường chỉ quét nhẹ và dồn những rác bẩn vào một góc nhà, chờ đến khi ngày mùng 1 qua mới hót những rác bẩn đó đem vứt.

Không vay mượn đầu năm

Dịp năm mới người ta thường tránh đi vay hoặc đi trả nợ, vì hành động này được coi là rất mất dông. Nếu đầu năm đi vay thì cả năm đó sẽ lao đao tài chính, nếu bị vay trong dịp Tết cũng thất thoát tiền tác cả năm. Đó là suy nghĩ của đại đa số người dân Việt Nam. Nên bạn hãy tránh những hành động này để không vô tình làm mất lòng người khác nhé. Nhưng nếu bạn có lý do thực sự khẩn cấp thì vẫn nên tính toán tới thực tế trước khi kiêng kỵ nhé.

Kiêng cúng quan đương niên trong nhà

Quan đương niên là những vị quan thần giám sát nhân gian, họ sẽ quay trở lại thiên đình và bẩm báo những chuyện quan trọng dưới hạ giới cho Ngọc Hoàng nghe. Cuối năm, các gia đình thường cúng quan đương niên để tiễn các ngài về trời làm nhiệm vụ, đồng thời cũng cầu xin các ngài nói tốt về gia đình của mình với bề trên.

Mâm cúng quan đương niên thường được để ở ngoài trời, vì người ta tin rằng các quan đương niên phải gấp gáp về chầu trời nên không có quá nhiều thời gian cho gia đình họ. Việc cúng quan đương niên trong nhà thể hiện ý bất kính vì bắt các ngài bỏ nhiều thời gian quý giá cho gia đình của mình. Nên người ta thường rất kỵ bày mâm cúng quan đương niên trong nhà, vì sợ các ngài sẽ phật ý thì thời vận của gia đình sẽ bị ảnh hưởng nhiều.

Kiêng cúng quan đương niên trong nhà - Ảnh minh họa: Internet

Nói những điều xui xẻo

Lời nói vì vô tình hay cố ý cũng là thứ ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý người khác. Chưa xét tới những quan niệm tín ngưỡng, việc bạn thường xuyên nói những điều xui xẻo cũng khiến những người xung quanh khó chịu và lo sợ. Đây là một hành vi xấu gây tác động tâm lý mà chúng ta nên tập luyện hạn chế tới mức tối đa.

Còn nói về dịp năm mới, đây là khoảng thời gian người ta gác lại những lo toan buồn đau trong quá khứ để vui vẻ chào đón tương lai, vậy nên người ta thường dành cho nhau những lời chúc tốt lành và những câu chào ấm áp. Do đó bạn thực sự không nên nói những điều xui xẻo vì bất cứ một lý do nào.

Kiêng quan hệ nam nữ

Theo quan niệm tín ngưỡng, những ngày rằm và mùng 1 các cặp vợ chồng nên kiêng quan hệ tình dục vì đây được coi là hành động “bẩn” sẽ gây ra những điều xui xẻo không may. Đặc biệt trong dịp Tết, thời gian này là dịp chuyển giao của năm, các quan thần đi thị sát nhân gian nhiều hơn, việc quan hệ tình dục sẽ đem lại những điều không hay và vận rủi.

Trong quan niệm của nhiều tín ngưỡng khác nhau, sắc dục luôn được coi là một trong những loại nghiệp nặng nề của con người, nếu quan hệ tình dục vô độ sẽ gây ra những nhân quả tồi tệ kéo theo. Nên các tín ngưỡng thường khuyên dạy mọi người quan hệ tình dục vừa phải và không được xuất phát từ nguyên nhân bất chính. Quan niệm tránh quan hệ nam nữ trong dịp Tết phần lớn cũng được xuất phát từ nguyên nhân này.

Kiêng quan hệ tình dục trong ngày 30, mùng 1 và mùng 2 - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là danh sách 13 điều kiêng kỵ ngày tết, hãy đọc những điều không nên làm trong ngày tết này để tránh vô tình làm ảnh hưởng tới bản thân và gia đình nhé. Chúc bạn có một cái Tết thật yên vui và tốt lành!