13 điều tối kiêng kỵ ngày tết bạn không được phép làm

Cho lửa, nước đầu năm

Theo quan điểm về tín ngưỡng phương Đông, lửa đại diện cho vận may, tài lộc và những điều thịnh vượng trong cuộc sống. Hai màu đỏ và vàng của lửa cũng đại diện cho điều tốt lành, phúc lộc và may mắn. Những giấc mơ thấy lửa hầu hết thường mang điềm may, nhưng việc mơ thấy cho đi lửa lại có ý nghĩa ngược lại. Vì vậy, trong những điều kiêng kỵ ngày tết, người phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng rất tránh việc cho đi lửa hay những đồ vật liên quan tới lửa như bật lửa, diêm,…

Còn nói về nước, theo quan điểm tâm linh và tín ngưỡng của người phương Đông, nước đại diện cho sự sống, dòng chảy cuộc sống, sự sinh sôi nảy nở. Sang năm mới, người phương Đông thường đổ đầy các bể nước, dự trữ đủ nước. Điều đó đại diện cho sức sống đầy ắp, sự phát triển dồi dào và những may mắn sinh sôi.