8 loại trái cây dành cho phụ nữ sau sinh

Dinh dưỡng thai kỳ 01/05/2016 10:16

Sau thời gian vượt cạn, chị em phải kỹ lưỡng trong việc ăn uống, từ việc chọn thực phẩm đến cách ăn uống để đảm bảo sức khỏe của mẹ lẫn con. Ngoài việc chú trọng thực đơn chính, chị em nên chú ý bổ sung các loại trái cây rất tốt cho sản phụ sau nhé.

1. Chuối tiêu

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Sau sinh, do mất nhiều máu dẫn đến cơ thể người mẹ thiếu máu vì vậy cần bổ sung những loại thực phẩm có hàm lượng sắt cao. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong quả chuối tiêu có chứa nhiều sắt nên rất tốt cho phụ nữ sau sinh. Hơn nữa, khi cơ thể người mẹ hấp thu nhiều chất sắt sẽ làm tăng hàm lượng sắt trong sữa, giúp phòng tránh bệnh thiếu máu do thiếu sắt ở trẻ sơ sinh.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng cho biết, trong chuối tiêu có hàm lượng xenlulozơ đáng kể, rất tốt cho hệ tiêu hóa. Mà phụ nữ sau sinh, do thể trạng yếu nên việc đi lại rất khó khăn và thường chỉ nằm một chỗ, hoặc do chế độ ăn kiêng nên bị táo bón thì việc ăn chuối tiêu có tác dụng chống táo bón cho mẹ sau sinh rất hiệu quả.

2. Vú sữa

8 loại trái cây dành cho phụ nữ sau sinh - Ảnh 2

Trong vú sữa chứ nhiều vitamin A, B1, B2, B3 và C, nhất là glucid, calcium, sắt, chất xơ, protein và lipid, vì vậy giúp tăng cường vitamin cho cơ thể và giúp tăng lượng sữa.

3. Trái cây họ cam, quýt

8 loại trái cây dành cho phụ nữ sau sinh - Ảnh 3

Cam, quýt, bưởi là những loại trái cây rất giàu vitamin C và dồi dào canxi, rất tốt cho phụ nữ sau sinh vì:

- Sau sinh tử cung của mẹ bị nhiều vết thương và chảy máu rất nhiều, do đó việc ăn cam, quýt, bưởi thích hợp sẽ có tác dụng giúp tử cung nhanh chóng phục hồi và ngăn chảy máu ở cổ tử cung.

- Ngoài ra, các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, trong họ nhà cam, quýt có nhiều canxi - một thành phần quan trọng giúp hình thành nên hệ xương và răng cho trẻ - do vậy, khi mẹ ăn trái các loại trái cây này sẽ cung cấp canxi gián tiếp cho con thông qua sữa mẹ. Không những thế, nó còn có tác dụng chống còi xương và suy dinh dưỡng rất tốt cho trẻ.

- Bên cạnh đó, cam, quýt và bưởi là những loại trái cây rất lợi sữa cho mẹ và có tác dụng chống tắc sữa, thông tuyến sữa giúp mẹ phòng tránh các bệnh viêm tuyến sữa và mất sữa. Tuy nhiên mẹ không nên ăn quá nhiều những loại trái cây này, nên ăn vừa phải.

4. Táo tàu

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Táo tàu hay còn gọi là táo đỏ, là một trong những loại trái cây có nhiều dưỡng chất, rất tốt cho phụ nữ sau sinh và cho con bú.

Theo Đông y, táo tàu là có tác dụng bổ tì thoạt vị, giải độc, điều hòa khí huyết, giúp phụ nữ sau sinh bổ huyết, và chống suy nhược cơ thể. 

Còn theo các chuyên gia dinh dưỡng, táo tàu có nhiều vitamin C, giàu glucozơ và protein, là những dưỡng chất quan trọng giúp phụ nữ sau sinh nhanh chóng phục hồi sức khỏe và phòng chống bệnh tật cho trẻ sơ sinh. Táo tàu có thể dùng để hầm, chưng, nấu cháo hoặc ăn liền đều được.

5. Nhãn

8 loại trái cây dành cho phụ nữ sau sinh - Ảnh 5

Theo Đông y, nhãn có vị ngọt, tính bình, không có độc có tác dụng bổ huyết, dưỡng tì. Đặc biệt tốt cho phụ nữ sau sinh, chống suy nhược cơ thể, bổ máu, bổ khí và tì vị. Ăn một lượng nhãn vừa đủ sẽ giúp bạn nhanh chóng phục hồi thể trạng sau sinh.

6. Đu đủ

8 loại trái cây dành cho phụ nữ sau sinh - Ảnh 6

Dân gian sử dụng đu đủ hầm với móng giò để giúp mẹ tăng sữa. Ngoài ra, theo các chuyên dinh dưỡng trong trái đu đủ có chứa nhiều sắt, ma-giê, kẽm và chất xơ nên tốt cho phụ nữ sau sinh, giúp tăng sức đề kháng, nhuận tràng, bổ máu. Hơn nữa ăn đu đủ còn có tác dụng chống táo bón sau sinh, giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

7. Quả na

8 loại trái cây dành cho phụ nữ sau sinh - Ảnh 7

Na là loại trái cây giàu vitamin C nên rất tốt cho phụ nữ sau sinh. Sau sinh, cơ thể người phụ nữ rất yếu nên hệ miễn dịch và sức đề kháng không cao. Khi ăn trái na sẽ giúp mẹ tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng cho cơ thể giúp bạn phòng chống bệnh tật sau sinh.

8. Quả sung

8 loại trái cây dành cho phụ nữ sau sinh - Ảnh 8

Trong 100g quả sung có chứa các chất sau: protein 1g, chất béo 0.4g, đường 12.6g, Ca 49mg, P 23mg, Fe 0.4mg, caroten 0.05mg, dẫn xuất không protein 12.3g, khoáng toàn phần 3.1g. Quả sung có vị ngọt, hơi chát, tính mát, tác dụng thông huyết, lợi tiểu, chỉ thống, tiêu đàm, tiêu thủng, tiêu viêm, sát trùng, bổ huyết. Quả sung và lá non giúp lợi sữa, tăng tiết sữa cho mẹ mới sinh con. Nếu khó ăn sống, mẹ có thể nấu cháo sung hoặc sắc lấy nước uống.

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