Top 7 loại trái cây nằm trong 'danh sách đen' của người tiểu đường, thèm đến cách mấy cũng đừng ăn

100 g xoài có chứa khoảng 14 g hàm lượng đường. Mặc dù đây là loại trái cây giúp bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất nhưng những người mắc bệnh tiểu đường nên hạn chế, nhằm tránh dẫn đến sự gia tăng lượng đường trong máu.

Dứa chín có lượng đường cao không nên ăn quá nhiều, tuy nhiên loại quả này lại chứa nhiều lợi ích như giàu vitamin và nguyên tố vi lượng. Đồng thời, có khả năng chống viêm tốt. Vì vậy, bệnh nhân tiểu đường có thể ăn nhưng hãy ăn với số lượng nhỏ.

Nho

Nho cũng là loại quả bệnh nhân tiểu đường không nên ăn. Bởi vì nho mặc dù giàu chất xơ, vitamin cùng các dưỡng chất khác tốt cho cơ thể nhưng nó lại giàu đường. Ước tính, cứ 100g nho thì sẽ chứa tới 68 calo, 11mg vitamin và 11 – 12g đường dễ hấp thu.

Do vậy, nếu bệnh nhân tiểu đường mà ăn nho sẽ khiến lượng đường huyết tăng lên, đồng thời còn làm tăng cả lượng cholesterol xấu nữa. Khi đó, không chỉ bệnh tiểu đường nặng thêm mà còn có thể mắc thêm các bệnh về tim mạch nữa đó.

Ảnh minh họa: Internet

Mãng cầu

Mãng cầu có chứa vitamin C, canxi, sắt và chất xơ tốt. Tuy nhiên, người mắc bệnh tiểu đường không nên ăn quá nhiều mãng cầu, vì 100 g mãng cầu có thể chứa carbohydrate cao tới 23 g.

Vải thiều, nhãn



Vải thiều và nhãn chín chứa hàm lượng đường khá cao và ít chất xơ. Vì vậy, người bệnh tiểu đường chỉ nên ăn 1 - vài quả, nhưng cần ăn quả tươi và ăn vào bữa ăn phụ hoặc cách xa bữa ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Dưa hấu

Bệnh tiểu đường không nên ăn dưa hấu vì nó không tốt cho quá trình chữa trị bệnh tiểu đường. Bởi vì bên cạnh một loạt những tác dụng như bổ sung vitamin và khoáng chất thì dưa hấu còn có chứa lượng lớn đường.

Nhiều nghiên cứu về dinh dưỡng đã chỉ ra, dưa hấu thuộc nhóm quả có chỉ sống đường huyết GI = 72/100g. Trong khi đó, những loại quả mà có chỉ số GI lớn hơn 70 thì người tiểu đường tốt nhất nên tránh xa.

Hồng xiêm

100g hồng xiêm có chứa khoảng 7 g đường, lượng carbohydrate trong loại trái cây này cao. Chính vì thế, người tiểu đường nên hạn chế loại trái cây này.

100g hồng xiêm có chứa khoảng 7 g đường, lượng carbohydrate trong loại trái cây này cao. Chính vì thế, người tiểu đường nên hạn chế loại trái cây này.