Tiết lộ 5 loại thực phẩm có thể khiến viêm khớp ngày càng nghiêm trọng hơn

Đối với nhiều người, lý do họ bị đau khớp là do viêm khớp. Tiến sĩ Grace Wright , một chuyên gia tư vấn về bệnh thấp khớp ở Thành phố New York, nói với HuffPost rằng có nhiều loại viêm khớp khác nhau, mỗi loại đều có nguyên nhân riêng.

Một loại phổ biến là viêm khớp dạng thấp, ảnh hưởng đến khoảng 1,3 triệu người ở Hoa Kỳ. Viêm khớp dạng thấp là một chứng rối loạn viêm mãn tính có thể gây đau khớp.