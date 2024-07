Thói quen ăn trái cây ngay sau bữa ăn có thực sự tốt cho sức khỏe? Chuyên gia cho biết đây mới là điều nên làm

Ngoài thói quen ăn uống không lành mạnh, cách thức ăn uống sai cách cũng là nguyên nhân gây ra rối loạn đường tiêu hóa, lâu dài ảnh hưởng đến sức khỏe cơ thể.

Lợi ích của trái cây đối với sức khỏe Dưới đây là một số tác dụng của quả bơ khi được tiêu thụ đúng mức, an toàn, theo theo Eat This, Not That!

Ngăn ngừa bệnh mạn tính Chuyên gia dinh dưỡng Dani Lebovitz, tác giả của A to Z With Fruits and Veggies, cho biết: “Trái cây chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và dinh dưỡng thực vật hoạt động cùng nhau trong cơ thể để tăng cường hệ miễn dịch của bạn”.

"Ăn trái cây mỗi ngày cung cấp cho cơ thể tác dụng bảo vệ của các chất dinh dưỡng này, có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ, giảm huyết áp, thậm chí ngăn ngừa một số loại ung thư", chuyên gia Lebovitz nói thêm, theo Eat This, Not That! Ảnh minh họa: Internet Hỗ trợ đường ruột khỏe mạnh Theo Eat This, Not That dẫn lời Chuyên gia dinh dưỡng Gabriel: “Trái cây là một nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời, giúp chúng ta duy trì đường ruột khỏe mạnh và ngăn ngừa các vấn đề tiêu hóa như táo bón. Chất xơ trong trái cây cũng giúp chúng ta cảm thấy no lâu hơn, làm cho quá trình tiêu hóa hiệu quả hơn và góp phần tạo ra vi khuẩn tốt trong đường ruột của chúng ta, điều cần thiết cho quá trình tiêu hóa thích hợp". Ảnh minh họa: Internet Tại sao không nên ăn tráng miệng bằng trái cây ngay sau bữa chính? Theo Hubpages, sau bữa ăn, nhiều người thường có thói quen tráng miệng bằng trái cây. Thực ra điều này là không tốt. Chất đường trong hoa quả rất dễ hấp thu ở ruột non sau khi đi qua dạ dày, trong khi những thành phần tinh bột như cơm, bánh mỳ… cần có thời gian tiêu hóa ở dạ dày. Ảnh minh họa: Internet Do đó, nếu ăn trái cây ngay sau bữa ăn, những chất tiêu hóa chậm sẽ cản trở trái cây tiêu hóa nhanh, lượng trái cây bạn đưa vào dạ dày có thể sẽ bị lên men, hay thối rữa gây ra các triệu chứng đầy bụng, khó tiêu… ảnh hưởng xấu đến tiêu hóa. Ngoài ra, sau bữa ăn, lượng đường trong máu cũng sẽ tăng lên, nếu ăn thêm trái cây ngọt, nguy cơ tăng đường huyết sẽ càng cao.

