Thời điểm "vàng" uống nước dừa giúp phát huy hết lợi ích về sức khỏe

Nên uống nước dừa vào những khung giờ này, bởi thời điểm này những khoáng chất dinh dưỡng sẵn có sẽ được tận dụng tối đa.

Trước và sau bữa ăn

Nếu bạn đang muốn giảm cân thì có thể uống nước dừa mỗi ngày, giảm nguy cơ tăng huyết ápUống một cốc nước dừa tươi trước bữa ăn giúp bạn no lâu và do đó, ngăn ngừa việc ăn quá nhiều. Nước dừa chứa ít calo và dễ tiêu, uống nước dừa có tác dụng thúc đẩy tiêu hóa. Nó giúp tiêu hóa nhanh chóng và ngăn ngừa đầy hơi sau bữa ăn. Uống nước dừa thường xuyên cũng giúp duy trì sự cân bằng điện giải trong cơ thể của bạn và do đó, giữ cho huyết áp của bạn được kiểm soát và cải thiện các chức năng tiêu hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Trước và sau khi luyện tập thể thao, lao động nặng nhọc 30 phút

Trước khi luyện tập thể thao hay lao động nặng, bạn có thể uống một ly nước dừa trước khoảng 30 phút. Bằng cách này sẽ giúp bạn dẻo dai, bền sức hơn.

Sau khi tập luyện khoảng 30 phút, bạn nên nhâm nhi nước dừa bằng cách uống từng ngụm nhỏ. Lúc này nước dừa giúp bổ sung các chất điện giải bị mất trong buổi tập căng thẳng. Bên cạnh đó, uống nước dừa giúp chống lại mệt mỏi và kiệt sức sau khi làm việc nặng.

Uống vào sáng sớm khi bụng đói

Uống nước dừa vào buổi sáng khi bụng đói sẽ giúp cơ thể nhận được trọn vẹn dinh dưỡng từ loại nước tuyệt vời này. Nước dừa chứa axit lauric, giúp tăng cường khả năng miễn dịch, khởi động quá trình trao đổi chất và giúp giảm cân. Nước dừa cũng là thức uống cung cấp năng lượng rất tốt để bạn có thoải mái làm việc, vận động.

Ảnh minh họa: Internet

Khi đang cảm thấy nôn nao

Bạn có biết rằng uống một cốc nước dừa là biện pháp rất tốt để khắc phục chứng nôn nao tại nhà tốt nhất? Nước dừa giúp phục hồi các chất điện giải bị mất, làm cho bạn cảm thấy tốt hơn. Nước dừa chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu như kali, mangan, vitamin C, canxi và các chất xơ làm cho nó trở thành một thức uống rất lành mạnh và sảng khoái.

