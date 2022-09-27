 Món nước uống đáng sợ có nguy cơ gây đột quỵ bất ngờ, nhiều người vẫn mê uống hàng ngày

Dinh dưỡng 27/09/2022 15:29

Nhắc đến căn bệnh có tính chất bất ngờ và đáng sợ đúng như tên gọi của nó, nhiều người phải cảnh giác vì mức độ nguy hiểm mà món nước uống này mang lại.

Nhanh đến mức không kịp phản ứng và hơn cả chính là những biến chứng nếu may mắn chữa khỏi vẫn là những gánh nặng hàng đầu cho gia đình và xã hội.

Là một trong những loại nước uống nhiều người lựa chọn với mục đích làm dịu cơn khát và vừa giúp tinh thần phấn chấn. Đáng tiếc, nước tăng lực là loại nước dễ gây đột tử và nhiều căn bệnh nghiêm trọng khác.

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Nước tăng lực là loại nước dễ gây đột tử và nhiều căn bệnh nghiêm trọng khác. Ảnh: Internet

Nước uống tăng lực có thể cực kỳ nguy hiểm khi không được sử dụng ở mức độ vừa phải hay khi sử dụng cùng với các sản phẩm chứa caffein khác.

Theo các chuyên gia, chỉ cần một ly nước tăng lực cũng đủ kích hoạt rối loạn nhịp tim, tăng nguy cơ đột quỵ gấp 5 lần. Nước tăng lực dễ làm thu hẹp mạch máu. Động mạch bị thu hẹp dễ bị tắc nghẽn – nguyên nhân hàng đầu gây đau tim, đột quỵ và tử vong. Đáng tiếc hơn, nhiều tài liệu chỉ ra, những người bị bệnh khi ở độ tuổi rất trẻ, 30 - 40 tuổi.

Với liều lượng caffein, taurine, đường và các thành phần phụ gia quá cao dễ dàng làm hỏng lớp niêm mạc của động mạch, tĩnh mạch, món nước uống này có thể gây tác dụng phụ như đau đầu, co giật.

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Loại nước uống đóng chai được nhiều người yêu thích. Ảnh: Internet

Hàm lượng đường trong chai nước giải khát này cũng vượt mức tiêu chuẩn hàng ngày, nó dễ dẫn đến mỡ trong máu, béo phì và ảnh hưởng đến hệ tim mạch, gây tử vong cho người dễ mắc bệnh tiểu đường.

Nhiều người đã rất hối hận khi thường xuyên nạp nước tăng lực. Họ chỉ mong có thể giúp cơ thể phục hồi lại sau đó. Đặc biệt, phụ nữ có thai và đang cho con bú, người bị rối loạn giấc ngủ, suy nhược thần kinh, bệnh nhân tim bẩm sinh... không nên uống nước tăng lực.

Ngoài ra, bạn không uống nước tăng lực kết hợp với rượu bia bởi đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến trầm trọng thêm tình trạng tổn thương tim.

Các loại nước soda cũng làm gia tăng 48% nguy cơ đột quỵ. Việc uống các loại nước này khiến cho người trẻ mắc các chứng bệnh tim mạch, đái tháo đường rất cao, đây đều là những nguyên nhân gián tiếp làm tăng nguy cơ bị đột quỵ.

Rượu bia cũng là những thức uống dù chỉ dùng 1-2 ly/ngày, nguy cơ gặp phải căn bệnh này cũng tăng lên gấp đôi.

Các loại nước uống tốt cho sức khỏe, phòng tránh nguy cơ bệnh

Nước ép quả lựu

Nước ép lựu cải thiện lưu lượng máu và giữ cho các động mạch không trở nên cứng và dày. Nó cũng có thể làm chậm sự phát triển của mảng bám và tích tụ cholesterol trong động mạch.

Lựu vốn chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ (polyphenol) giúp chống lại sự lão hóa tế bào, ngăn bệnh tim mạch và giảm huyết áp, và xơ vữa động mạch (lắng đọng lipid trên động mạch) và còn bảo vệ cơ thể khỏi chứng viêm. Tiêu thụ trái cây này hoặc nước ép của nó hàng ngày giúp bảo vệ sức khỏe.

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Nước ép lựu tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Nước ép cà chua

Nước ép cà chua có chứa các chất chống oxy hóa mạnh như lycopene và beta-carotene giúp làm giảm các yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch như cholesterol cao, huyết áp cao và xơ vữa động mạch. Nó rất giàu chất xơ giúp phá vỡ LDL hoặc cholesterol xấu trong cơ thể. Nó cũng có niacin hoặc Vitamin B3 được biết đến với tác dụng ổn định cholesterol.

Nước ép cà chua rất giàu Vitamin B6 được biết là giúp cơ thể phân hủy một hợp chất gọi là homocysteine ​​thành các phân tử vô hại khác. Homocysteine ​​là một hợp chất làm hỏng thành mạch máu và gây ra các bệnh tim khác nhau.

 Món nước uống đáng sợ có nguy cơ gây đột quỵ bất ngờ, nhiều người vẫn mê uống hàng ngày - Ảnh 4
Nước ép cà chua tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Nước ép cà rốt

Uống nước ép cà rốt có thể thúc đẩy sức khỏe tim mạch vì tác dụng chống oxy hóa. Các polyphenol, vitamin và khoáng chất trong nước ép rau và trái cây cũng giúp điều chỉnh huyết áp và nước ép cà rốt có thể giúp giảm mức cholesterol, hỗ trợ phòng ngừa khởi phát bệnh tim và đột quỵ, giảm stress ôxy hóa.

Nước cam

Giàu chất chống oxy hóa: Nước cam là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tốt như flavonoid, carotenoid và axit ascorbic. Các chất chống oxy hóa này giúp ngăn ngừa tác hại của gốc tự do. Điều này giúp cân bằng môi trường tế bào, làm hạn chế nguy cơ xảy ra các vấn đề sức khỏe.

Một số nghiên cứu chỉ ra uống nước cam làm giảm các yếu tố gây ra bệnh tim như huyết áp cao và cholesterol xấu. Từ đó giữ cho trái tim luôn được khỏe mạnh.

Các thành phần khác được tìm thấy trong cam cũng giúp kích hoạt các mạch máu, giữ cho huyết áp được kiểm soát, giúp giữ cho hoạt động của tim cũng được duy trì.

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