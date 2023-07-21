Loại rau mọc đầy ở Việt Nam lại là đặc sản nhiều người mê, có giá trị trường thọ, ngăn ngừa đột quỵ

Với nguyên liệu này, bạn có thể trổ tài chế biến nhiều món ngon như xào, luộc, nấu canh…

Là một loại rau mọc nhiều ở các tỉnh miền núi nước ta, dương xỉ không chỉ ngon, rẻ mà còn giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khoẻ. Trong loại rau này chứa hàm lượng lớn protein, chất xơ, chất béo và nhiều axit amin… Nhờ vậy, dương xỉ có thể mang đến nhiều tác dụng tốt như thanh nhiệt, hạ khí, bồi bổ cơ thể, giải độc, nhuận tràng, điều hoà huyết áp…

Hơn nữa, có một số bằng chứng cho thấy một số loại dương xỉ có độc, ví dụ như dương xỉ diều hâu (Pteridium aquilinum). Dương xỉ đà điểu (Matteuccia struthiopteris) không được cho là gây ung thư, mặc dù có bằng chứng là nó chứa một loại độc tố chưa được xác định.

Dương xỉ chứa ít natri nhưng lại giàu kali. Nhiều loại dương xỉ cũng chứa enzyme thiaminase, có tác dụng phân hủy thiamine (vitamin B1). Điều này có thể dẫn đến thiếu vitamin B1 nếu tiêu thụ quá mức.

Để an toàn khi ăn dương xỉ, nên loại bỏ lớp vỏ nâu, rửa nhiều lần nước lạnh, sau đó luộc hoặc hấp. Đun sôi làm giảm vị đắng và hàm lượng tannin và chất độc. Thời gian nấu ăn được khuyến cáo là 15 phút nếu luộc và 10 - 12 phút nếu hấp.

Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích khi ăn rau dương xỉ

Thúc đẩy chức năng tối ưu của hệ thống thần kinh

Để đảm bảo hệ thống thần kinh hoạt động đầy đủ, bạn phải đảm bảo rằng việc hấp thụ các khoáng chất là tối ưu. Lá cây dương xỉ chứa nhiều khoáng chất có lợi để thúc đẩy chức năng tối ưu của hệ thần kinh. Hơn nữa, lá cây dương xỉ còn chứa thiamine, một trong những loại vitamin B giúp tối ưu hóa chức năng của hệ thần kinh.

Ảnh minh họa: Internet

Bổ máu

Bên cạnh phốt pho và canxi, lá dương xỉ cũng chứa nhiều sắt. Sắt là một trong những khoáng chất quan trọng và lợi ích sức khỏe chính của sắt là thúc đẩy sản xuất các tế bào hồng cầu. Số lượng hồng cầu rất cần thiết để phân phối oxy và chất dinh dưỡng cho toàn bộ hệ thống cơ thể.

Cải thiện sự chán ăn

Chắc hẳn sẽ có lúc bạn chán ăn. Vậy tại sao bạn không thêm lá dương xỉ vào chế độ ăn uống hàng ngày để giúp khắc phục tình trạng này? Lá dương xỉ có thể là sự bổ sung tuyệt vời cho những người hiện đang trong giai đoạn phục hồi.

Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho tim

Một trong những lý do tại sao lá dương xỉ rất tốt cho tim là vì nó chứa nhiều kali. Kali là một loại chất điện giải và một trong những lợi ích của kali có thể giúp giảm huyết áp bằng cách loại bỏ lượng natri dư thừa trong máu. Khi huyết áp được kiểm soát, có thể ngăn ngừa đột quỵ và đau tim.

Giúp giảm các triệu chứng trong thời kỳ kinh nguyệt

Mặc dù lá dương xỉ không được khuyến khích cho phụ nữ trong thời kỳ mang thai nhưng loại rau này rất được khuyến khích phụ nữ ăn trong thời kỳ tiền kinh nguyệt vì dương xỉ chứa nhiều khoáng chất giúp giảm các triệu chứng do hội chứng tiền kinh nguyệt gây ra.