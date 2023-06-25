Không cần kiếm đâu xa, chỉ với một loại gia vị quen thuộc trong căn bếp có thể khiến bạn khỏe lên trông thấy, trẻ mãi không già

Cùng khám phá những lợi ích đáng kinh ngạc của loại gia vị luôn có trong gian bếp nhà bạn, tưởng vô dụng nhưng lại hữu dụng đến bất ngờ!

Từ lâu, nghệ đã được biết đến là một loại gia vị không thể thiếu trong mỗi căn bếp của người Việt. Hơn nữa, nghệ còn mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời đối với sức khoẻ nhờ vào đặc tính kháng khuẩn và chống viêm của chúng. Nghệ có nhiều loại, tuy nhiên, thông dụng nhất là củ nghệ vàng. Trong nghệ vàng có chứa các hợp chất hoạt tính sinh học gọi là curcuminoids, trong đó hoạt chất nhiều nhất là curcumin. Curcumin là một polyphenol chịu trách nhiệm tạo ra màu vàng tươi của nghệ.

Curcumin có hoạt tính như một kháng sinh có tác dụng chống viêm rất mạnh. Theo nhiều nghiên cứu, curcumin có thể kiểm soát một số tình trạng viêm, viêm khớp, hội chứng chuyển hóa, kể cả tình trạng lo lắng và tăng lipid máu. Ảnh minh họa: Internet Ngoài chất curcumin, nghệ còn chứa hàm lượng sắt và mangan cao cũng như hàm lượng vừa phải của vitamin B6 và kali. Đây đều là những chất quan trọng đối với hoạt động trao đổi chất của tế bào và giúp tăng cường miễn dịch. Có thể nói nghệ có rất nhiều lợi ích với sức khỏe của con người. Những tác dụng 'thần kỳ' nhất của nghệ mà ít người biết đến:

Ngăn ngừa lão hóa da Thành phần của nghệ chứa các loại vitamin như: C, E, K cùng với curcumin sẽ kích thích sản sinh các tế bào mới thay cho các tế bào cũ, tiêu diệt vi khuẩn và các gốc tự do có hại. Nhờ đó chống lại sự lão hóa, giúp làn da thêm trẻ trung, khỏe mạnh. Ngừa bệnh tim Bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới. Điều thú vị là quế, gừng và nghệ - những thành phần quan trọng trong sữa nghệ - đều có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim Hơn nữa, chất curcumin có thể cải thiện chức năng của niêm mạc mạch máu của bạn được gọi là chức năng nội mô. Chức năng nội mô tốt là rất quan trọng để có một trái tim khỏe mạnh. Tuy nhiên, vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn để xác nhận những tác động này. Ảnh minh họa: Internet Nghệ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường Một số nghiên cứu đã gợi ý rằng có thể có một lợi ích của củ nghệ liên quan đến việc ngăn ngừa tiền đái tháo đường và bệnh đái tháo đường type 2. Lợi ích của nghệ trong phòng ngừa bệnh đái tháo đường phần lớn là do khả năng chống lại hội chứng chuyển hóa. Các nghiên cứu còn chỉ ra rằng, curcumin trong củ nghệ có khả năng cải thiện tình trạng ôxy hóa trên khắp cơ thể và chống viêm. Curcumin còn có tác dụng hạ đường huyết và nhạy cảm với insulin, làm giảm tình trạng kháng insulin và các biến chứng liên quan đến bệnh đái tháo đường. Làm lành vết thương, điều trị sẹo Nghệ có khả năng kháng khuẩn rất tốt nên khả năng làm lành vết thương của nghệ cực kỳ hiệu quả. Nếu bị thương hoặc bỏng có thể bôi nghệ lên khu vực đó để đẩy nhanh quá trình làm lành vết thương, giúp tái tạo vùng da, ngăn ngừa sẹo.

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