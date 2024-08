Bí ngòi sở hữu hàm lượng dinh dưỡng cao, không mất công chăm sóc. Có 2 phương pháp trồng bí ngòi là dùng hạt giống và trồng bằng cây giống. Nếu bạn trồng bằng hạt giống, chỉ cần ngâm hạt và mang đi gieo. Còn nếu trồng cây giống, chỉ cần mua cây giống về để trồng vào chậu hoặc vườn là xong. Mất khoảng 2 tháng là bí ngòi sẽ cho thu hoạch.

Bắp cải

Thời điểm tháng 8 thời tiết mát mẻ rất phù hợp để trồng cây ưa mát như bắp cải và sẽ thu hoạch trong các tháng 10, 11. Kỹ thuật trồng bắp cải cũng khá đơn giản, bạn chỉ cần tưới nước và bón phân đầy đủ để cây sinh trưởng tốt. Sau khoảng 2,5 – 3 tháng trồng, bạn đã có thể thu hoạch. Ngoài ra, bạn cần lưu ý bắp cải là cây ăn lá dài ngày, rất dễ bị sâu bệnh hại nên cần chú ý chăm sóc cẩn thận.

Cải ngọt

Bạn có thể bắt đầu trồng rau cải ngọt từ tháng 8 dương lịch. Với loại rau này, bạn có thể trồng theo nhiều phương pháp như trồng đất, trồng thủy canh hay khí canh. Thông thường, cây có thể thu hoạch từ sau 35 – 45 ngày trồng tùy theo phương pháp trồng và cách chăm sóc.

Bạn cần lưu ý là phải làm giàn che chắn và thường xuyên theo dõi sâu hại cho cây. Ngoài cải ngọt, bạn có thể trồng vụ sớm của các loại cải khác cùng thuộc họ cải.

Ảnh minh họa: Internet

Su hào

Su hào có thể trồng từ tháng giữa tháng 8. Bạn mua cây con về trồng, nên bón lót phân chuồng hoai mục. Tưới nước hàng ngày, giữ cho đất luôn tơi xốp. Khoảng 80 - 100 ngày từ khi gieo trồng là bạn có thể thu hoạch.

Súp lơ xanh

Súp lơ xanh trồng vào thời điểm cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8, trồng cây con sẽ lên nhanh hơn dùng hạt. Bạn bón lót phân chuồng ủ mục, trồng cây, vun đất và giữ ẩm hàng ngày là được.

Cải xoăn Kale

Cải xoăn Kale là loại rau phát triển rất khỏe trong điều kiện thời tiết mùa thu, mùa xuân nên bạn có thể bắt đầu gieo hạt từ tháng 8. Loại rau cải này ưa thời tiết mát mẻ, thoáng mát, nơi có đầy đủ ánh sáng mặt trời. Cải xoăn Kale có thể trồng theo cả phương pháp thủy canh lẫn và trồng đất thông thường.

Sau khoảng 2 – 3 tháng trồng cải kale bạn đã có thể tiến hành thu hoạch. Cải Kale có thể thu hoạch được rất nhiều lần trong thời gian dài. Bạn hái những lá to ở phía dưới trước và để lại những lá non trên để chúng tiếp tục phát triển. Cải xoăn Kale có giá thành khá cao và có rất nhiều chất tốt cho sức khỏe. Do đó, nếu bạn chưa biết tháng 8 trồng cây rau gì thì có thể cân nhắc giống rau này.

Củ cải

Tháng 8 cũng là thời điểm rất thích hợp để trồng củ cải. Đây là loại cây dễ trồng, thích nghi với nhiều điều kiện thời tiết nên có thể trồng quanh năm. Củ cải từ khi gieo đến khoảng 60 – 70 ngày thì đã có thể thu hoạch với năng suất đạt trung bình.

Khi trồng củ cải, bạn cần gieo hạt ở mật độ thích hợp để cây đầy đủ không gian để phát triển và cho năng suất cao. Khoảng cách hàng cách hàng là 15cm, cây cách cây là 20cm là hợp lý nhất.

Đây đều là những loại rau củ quả nhiều dinh dưỡng, dễ trồng lại ít sâu bệnh, tháng 8 này bạn có thể trồng cho gia đình mình nhé!