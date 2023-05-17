Hướng dẫn mới của WHO dựa trên đánh giá có hệ thống về việc sử dụng NSS, còn được gọi là chất làm ngọt nhân tạo hay " đường ăn kiêng nhấn mạnh không nên sử dụng NSS để kiểm soát trọng lượng cơ thể hoặc giảm nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm, một lầm tưởng tai hại mà nhiều người mắc phải.

Cụ thể, theo thông tin từ báo Người Lao Động, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy các chất tạo ngọt thay thế đường ( NSS ) không có tác dụng kiểm soát cân nặng hay giảm mỡ, ngược lại nếu dùng lâu dài có thể tăng nguy cơ một số bệnh như tiểu đường type 2, tim mạch và tử vong sớm.

Khuyến nghị áp dụng cho tất cả mọi người, ngoại trừ những người đã mắc bệnh tiểu đường từ trước. Các NSS nằm trong khuyên nghị bao gồm tất cả các chất làm ngọt phi dinh dưỡng tổng hợp và tự nhiên hoặc biến đổi.

Kết quả tổng quan từ cuộc đánh giá quy mô lớn của WHO còn cho thấy có thể có những tác dụng không mong muốn tiềm ẩn khi sử dụng NSS lâu dài, chẳng hạn như tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, bệnh tim mạch và tử vong ở người lớn.

Có nhiều loại bệnh tiểu đường và không có chế độ ăn kiêng dành cho bệnh tiểu đường 'phù hợp với tất cả' người bệnh tiểu đường. Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, dưới đây là lời khuyên của các chuyên gia có thể giúp bạn lựa chọn thực phẩm lành mạnh nhằm kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân bị tiểu đường.

1. Chọn carbohydrate lành mạnh cho người bệnh tiểu đường

Tất cả các loại carbs đều ảnh hưởng đến lượng đường trong máu, vì vậy điều quan trọng là phải biết loại thực phẩm nào chứa carbohydrate lành mạnh, đặc lưu ý về khẩu phần ăn.

Cẩn trọng với bệnh tiểu đường. Ảnh: Internet

Một số nguồn carbohydrate lành mạnh gồm:

Ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, kiều mạch và yến mạch nguyên hạt.

Trái cây.

Rau.

Các loại đậu như đậu xanh, đậu và đậu lăng.

Sữa như sữa chua không đường, sữa không đường.

Điều quan trọng là phải cắt giảm thực phẩm ít chất xơ như bánh mì trắng, gạo trắng và ngũ cốc chế biến. Hãy kiểm tra nhãn thực phẩm để lựa chọn được thực phẩm giàu chất xơ.

2. Người bệnh tiểu đường không nên ăn nhiều muối

Ăn nhiều muối có thể làm tăng huyết áp, từ đó tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Khi bị bệnh tiểu đường, bạn đã có nguy cơ mắc tất cả các căn bệnh trên, nên chế độ ăn ít muối tốt cho người bệnh tiểu đường.

Cố gắng hạn chế tối đa 6g (một thìa cà phê) muối mỗi ngày. Rất nhiều thực phẩm đóng gói sẵn chứa nhiều muối, vì vậy hãy nhớ kiểm tra nhãn thực phẩm và chọn những loại có ít muối. Nấu ăn để theo dõi lượng muối bạn ăn hàng ngày. Bạn cũng có thể sáng tạo trong nấu ăn bằng cách thay muối bằng các loại thảo mộc và gia vị khác để tăng thêm hương vị.

3. Ăn ít thịt đỏ và thịt chế biến

Nếu bạn đang cắt giảm lượng carbs, bạn có thể ăn nhiều thịt hơn để giúp no lâu. Nhưng hãy hạn chế ăn thịt đỏ và thịt đã qua chế biến như giăm bông, thịt xông khói, xúc xích, thịt bò và thịt cừu. Tất cả các loại thịt này đều có mối liên hệ với các vấn đề về tim mạch và ung thư.

Thay đạm động vật từ thịt bằng các thực phẩm tốt cho người bệnh tiểu đường như:

Các loại đậu như đậu và đậu lăng là những thực phẩm giàu chất xơ, và không ảnh hưởng quá nhiều đến lượng đường trong máu của bạn và giúp bạn luôn cảm thấy no.

Trứng

Cá là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Các loại cá nhiều dầu như cá hồi và cá thu còn tốt hơn vì chúng rất giàu omega-3, giúp bảo vệ trái tim của bạn. Cố gắng ăn 2 phần cá có dầu mỗi tuần.

Gia cầm như gà và gà tây

Các loại hạt không tẩm thêm muối.

4. Ăn nhiều trái cây và rau quả

Trái cây và rau cực kỳ tốt cho người bệnh tiểu đường. Bạn nên ăn nhiều rau và trái cây hơn vào bữa chính và dùng chúng như đồ ăn nhẹ nếu đói. Rau và trái cây bổ sung các vitamin, khoáng chất và chất xơ mà cơ thể cần hàng ngày để giúp bạn khỏe mạnh.

Có người sẽ đặt câu hỏi có nên ăn trái cây có đường hay không? Câu trả lời là tất cả các loại trái cây tốt cho tất cả mọi người kể cả khi bạn bị tiểu đường. Trái cây có vị ngọt, có đường, nhưng đó là đường tự nhiên vẫn tốt cho sức khỏe. Điều này khác với đường bổ sung (còn được gọi là đường tự do) có trong những thực phẩm như sô cô la, bánh quy và bánh ngọt là không tốt.

Các sản phẩm như nước ép trái cây cũng được tính là đường bổ sung, vì vậy người bị tiểu đường hãy dùng trái cây nguyên quả và tốt nhất là nên ăn trái cây có đường với các phần nhỏ, rải ra trong ngày thay vì ăn một phần lớn một lần.

5. Chọn chất béo lành mạnh hơn

Tất cả mọi người đều cần chất béo trong chế độ ăn vì nó cung cấp năng lượng. Nhưng các loại chất béo khác nhau ảnh hưởng đến sức khỏe theo những cách khác nhau.

Chất béo lành mạnh có trong các loại hạt không tẩm thêm muối, hạt, quả bơ, dầu cá, dầu ô liu, dầu hạt cải và dầu hướng dương. Một số chất béo bão hòa có thể làm tăng lượng cholesterol trong máu, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, chủ yếu có trong các thực phẩm động vật và thực phẩm chế biến sẵn như:

Thịt đỏ và thịt chế biến.

Bơ.

Mỡ lợn.

Bánh quy, bánh ngọt, bánh nướng và bánh ngọt.

Người bệnh tiểu đường nên cắt giảm sử dụng dầu, cố gắng ăn bằng phương pháp nướng, hấp hoặc luộc.