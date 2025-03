Cá rô phi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng bị nhiễm tồn dư hóa chất và kim loại nặng?

Ngăn ngừa ung thư: Cá rô phi có chứa selen và chất chống oxy hóa giúp chống ung thư. Selenium giúp giảm hoạt động của các gốc tự do bên trong cơ thể và ức chế sự đột biến của các tế bào khỏe mạnh thành các tế bào ung thư.

Bảo vệ tim: Cá rô phi có nhiều axit béo omega-3, giúp giảm huyết áp và ngăn ngừa các cơn đau tim, đột quỵ và xơ vữa động mạch.

Chống lại sự lão hóa: Cá rô phi có chứa chất chống oxy hóa cùng với vitamin C và E rất tốt cho làn da của bạn. Điều này giúp cho làn da của bạn rạng rỡ và bảo vệ da khỏi các bệnh liên quan đến da khác.

Bên cạnh đó cũng có nhiều thông tin cho rằng nên hạn chế ăn cá rô phi vì chúng dễ bị tồn dư hóa chất và kim loại nặng, điều này có đúng?

Theo VTC News dẫn lời PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên cán bộ trường Đại học Bách khoa Hà Nội, cá rô phi chứa hàm lượng axit béo omega-3 EPA và DHA khá cao. Đây đều là những chất quan trọng giúp giảm viêm cho cơ thể cũng như tốt cho tim mạch và não.

Cá rô phi còn cung cấp vitamin D khá lớn cho cơ thể, một loại vitamin quan trọng cho sức khỏe hệ miễn dịch và xương khớp, Không nhiều loại thực phẩm có thể cung cấp lượng vitamin D dồi dào như cá rô phi.

Ngoài vitamin D, loại cá này chứa hàm lượng vitamin B12 khá cao. Đây là chất dinh dưỡng thiết yếu để sản xuất ADN giúp giữ cho máu và các tế bào thần kinh hoạt động bình thường.

Cá rô phi là thực phẩm được nhiều người lựa chọn trong thực đơn bữa ăn hàng ngày bởi ngọt thịt, ít xương. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cá rô phi dễ bị tồn dư hóa chất và kim loại nặng, cần hạn chế ăn nếu không muốn sức khoẻ bị ảnh hưởng.

Chuyên gia cho rằng quan điểm này "chỉ đúng một nửa". Cá rô phi thường sống ở tầng đáy, nên nguy cơ bị nhiễm các loại kim loại nặng cao hơn các loại cá sống ở tầng nổi.

Trường hợp cá rô phi nuôi hoặc sống trong môi trường đất, nước bị ô nhiễm, hoặc thức ăn tồn dư hóa chất thì chúng sẽ bị nhiễm những chất độc hại đó.

Các bà nội trợ tuyệt đối không mua khi biết cá được đánh bắt ở nơi ô nhiễm. Các gia đình nên mua cá rô phi ở nơi bán được kiểm định hoặc chắc chắn về nguồn gốc là an toàn nhất.

Để an toàn khi sử dụng, tốt nhất chúng ta chỉ ăn phần thịt cá (phi lê), còn lại phần đầu cá, mang cá và kể cả ruột hay bụng cá nên vứt bỏ. Cá rô phi ăn rất tạp, thậm chí ăn cả chất thải của các loại động vật khác, đó là lý do màng bụng cá rô phi rất đen và tanh. Do vậy, chúng ta không nên sử dụng những bộ phận này.

Mọi người không nên ăn quá thường xuyên cá rô phi, có thể đổi bữa sang những thực phẩm hay các loại cá khác để đa dạng thực phẩm và món ăn.