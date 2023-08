Thành phần

Ảnh minh họa: Internet

Rau bina: 2 chén

Cam bóc vỏ: 1 quả

Dứa: 1/2 chén

Nước cốt chanh: 1/2 muỗng cà phê

Phương pháp

Trộn và trộn các thành phần để có được một ly sinh tố đặc.

Rắc một ít hạt vừng để tăng cường hàm lượng sắt và tạo độ giòn.

Vì nước trái cây khác với việc kết hợp trái cây và rau quả thành sinh tố, nên giá trị dinh dưỡng của bữa ăn sẽ bị ảnh hưởng. Sinh tố chứa toàn bộ trái cây và rau quả mà bạn trộn. Ngược lại, nước trái cây liên quan đến việc nghiền trái cây và rau quả.

Do đó, nước trái cây chỉ giải phóng chất lỏng và để lại bã thức ăn. Nó có kết cấu mịn, nhưng hàm lượng chất xơ thay đổi đáng kể. Hơn nữa, nước trái cây không có đủ vitamin C để tăng cường chất sắt.

Ảnh minh họa: Internet

Thành phần dinh dưỡng của nước trái cây mua tại các cửa hàng tạp hóa địa phương thường được ghi trên nhãn, nhưng thời gian và nhiệt độ bảo quản có thể ảnh hưởng đến nó.

Ví dụ, sau 31 ngày kể từ ngày mở nắp và bảo quản trong tủ lạnh, lượng vitamin C giảm từ 60 đến 67%. Do đó, chuẩn bị nước trái cây tại nhà sẽ tốt hơn để đạt được hương vị và kết cấu bạn thích đồng thời nhận được lượng vitamin C cần thiết.

Các lưu ý để giảm thiếu máu

Tanin

Ảnh minh họa: Internet

Tannin trong trà và caffein ngăn không cho sắt được hấp thụ từ chế độ ăn giàu chất sắt. Do đó, cố gắng không uống trà hoặc cà phê khi đang ăn thực phẩm giàu chất sắt.

Canxi

Canxi dư thừa có thể ngăn hấp thụ sắt từ chế độ ăn giàu chất sắt. Vì vậy, tránh tiêu thụ các sản phẩm từ sữa trong khi có một bữa ăn giàu chất sắt.

Vitamin C

Tiêu thụ thực phẩm giàu chất sắt với hàm lượng vitamin C cao để tăng cường hấp thu sắt. Chúng bao gồm cam, dứa, mousmi, amla, chanh, bông cải xanh hoặc dâu tây.

Thực phẩm sắt Heme và Nonheme

Nên ăn thực phẩm sắt không chứa heme (nguồn thực vật) với thực phẩm chứa sắt heme. Thực phẩm không chứa sắt bao gồm đậu, rau lá xanh đậm, củ cải đường, lá chùm ngây, hạnh nhân, hạt vừng, v.v. Mặt khác, thực phẩm chứa sắt có nguồn gốc từ động vật như thịt, cá và gia cầm.

May mắn thay, có một danh sách đầy đủ các chất giàu sắt và vitamin C có hương vị thơm ngon ở dạng lỏng. Tuy nhiên, bạn nên tránh các loại trà đen và trà thảo dược, cà phê và rượu.

Ảnh minh họa: Internet

Các thành phần thực vật của chúng có thể ngăn chặn sự hấp thụ sắt. Nếu bạn bị thiếu sắt, hãy thêm những loại nước trái cây tốt cho sức khỏe này vào chế độ ăn uống của bạn, nhưng hãy nhớ uống chúng một cách điều độ. Luôn cố gắng nhận những lời khuyên y tế trước khi kết hợp bất kỳ loại thực phẩm mới nào vào chế độ ăn uống của bạn nhé.

Theo Healthifyme