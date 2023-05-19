7 thực phẩm tuy rẻ tiền nhưng lại là 'bậc thầy' ngăn ngừa ung thư, nhiều người vẫn bỏ xó không đếm xỉa tới!

Dinh dưỡng 19/05/2023 13:29

Dưới đây là những thực phẩm có giá thành tuy rẻ nhưng lại là 'khắc tinh' của ung thư, có khả năng ngăn ngừa các tế bào ung thư phát triển mà nhiều người vẫn không hề hay biết.

Súp lơ xanh 

Súp lơ xanh là một loại rau họ cải có thể ngăn ngừa ung thư. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, ăn súp lơ xanh chỉ vài lần một tuần có thể làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú, ung thư phổi và ung thư da.

Trong súp lơ xanh chứa sulforaphane, một hợp chất chống ung thư giúp tiêu diệt các gene ung thư một cách hiệu quả.

7 thực phẩm tuy rẻ tiền nhưng lại là 'bậc thầy' ngăn ngừa ung thư, nhiều người vẫn bỏ xó không đếm xỉa tới! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nấm

Nấm có vị ngọt, tính bình, có công dụng thanh nhiệt giải độc , thông dạ dày, rửa ruột, cầm máu. Nấm có vị giòn, thực chất trong nó có chứa một loại chất keo, chính chất keo này có tác dụng hút các chất độc và tạp chất trong đường tiêu hóa của con người, sau đó thải ra ngoài theo đường phân. Do đó, nấm là thức ăn tốt để giải độc.

Nấm có chứa chất chống oxy hóa ergothioneine và glutathione, ergothioneine góp phần bảo vệ chống lại ung thư. Sở dĩ chất chống oxy hóa có thể ngăn ngừa ung thư là vì chúng trung hòa các gốc tự do trong cơ thể. Các gốc tự do hình thành trong nhiều quá trình hoạt động của tế bào, ở nồng độ cao có thể gây hại cho tế bào. Khi các gốc tự do gây ra thiệt hại đối với tế bào DNA sẽ góp phần vào sự phát triển của ung thư.

7 thực phẩm tuy rẻ tiền nhưng lại là 'bậc thầy' ngăn ngừa ung thư, nhiều người vẫn bỏ xó không đếm xỉa tới! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang

Nghiên cứu đã chỉ ra khả năng chống ung thư của khoai lang chín lên tới 98%. Tỷ lệ chống ung thư của khoai lang sống cũng đạt tới 94%.

Đó là nhờ khoai lang có chứa thành phần DHEA, có khả năng phòng ngừa ung thư và chống lão hóa. Ngoài ra, chất beta carotene trong khoai lang cũng có tác dụng thúc đẩy tế bào ung thư dạ dày tự chết nhanh hơn và giảm sự phát triển ung thư vú.

7 thực phẩm tuy rẻ tiền nhưng lại là 'bậc thầy' ngăn ngừa ung thư, nhiều người vẫn bỏ xó không đếm xỉa tới! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giá đỗ

Giá đỗ là một loại rau chống ung thư hữu hiệu, không chỉ vì nó giàu dinh dưỡng, vitamin C, caroten có tác dụng chống ung thư mà quan trọng hơn là giá đỗ chứa một loại enzyme có khả năng ngăn ngừa sự hình thành tế bào ung thư trong cơ thể. Đồng thời, chất diệp lục và xenlulo trong nó cũng có thể phòng và điều trị ung thư đại tràng và một số bệnh ung thư khác.

Cà chua

Cà chua có thể giúp chống lại ung thư vú, tuyến tiền liệt, miệng, tuyến tụy và ruột kết. Cà chua cung cấp vitamin A, C, và E và hợp chất chống ung thư là lycopene - giúp chống lại các gốc tự do và các tế bào ung thư.

Vitamin C trong cà chua giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào có thể dẫn đến ung thư.

Củ cải

Củ cải còn được gọi là "máy lọc máu" và "chất tạo máu" vì nó giúp tái tạo và phục hồi các tế bào hồng cầu và cung cấp oxy tươi cho cơ thể. Ngoài ra, củ cải đường hỗ trợ chức năng giải độc của gan và làm giảm các bệnh về mật (như vàng da, viêm gan, ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy và nôn mửa).

Củ cải chứa chất phytochemical và anthocyanins có tính chất chống ung thư. Ngoài ra, nó là một loại củ giàu vitamin C có tác dụng như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ để ngăn chặn các tổn hại các gốc tự do - DNA bên trong các tế bào, do đó giúp ngăn ngừa ung thư.

7 thực phẩm tuy rẻ tiền nhưng lại là 'bậc thầy' ngăn ngừa ung thư, nhiều người vẫn bỏ xó không đếm xỉa tới! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nghệ

Nghệ được các nhà khoa học đánh giá là một “thần dược”. Bởi nghệ chứa thành phần chính là chất curcumin có thể hỗ trợ điều trị một số bệnh như: bệnh Alzheimer, các bệnh tim mạch, đái tháo đường, viêm khớp,… và có khả năng phòng ngừa ung thư.

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Từ khóa:   dinh dưỡng thực phẩm rẻ tiền thực phẩm ngừa ung thư

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