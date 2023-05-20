5 hậu quả khôn lường của thói quen bỏ BỮA SÁNG: Hệ miễn dịch suy giảm nghiêm trọng, nguy cơ đái đường tuýp 2

Dinh dưỡng 20/05/2023 06:14

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày nhưng nhiều người vẫn lơ đi và bỏ bữa mà chẳng hay biết sẽ nhận nhiều hậu quả khôn lường, đến lúc hối hận cũng đã muộn màng.

Làm mất tác dụng của insulin, nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Theo y học hiện đại, cơ thể con người có một số hormone khống chế hoạt động bình thường của cơ thể, hơn nữa những hormone này thay đổi theo sự biến động của môi trường bên ngoài, nhưng thông thường sự bài tiết của chúng bài tiết phụ thuộc vào những thay đổi hóa học hàng ngày (nhịp độ hàng ngày). Ở trạng thái nhịp độ hàng ngày ổn định, hormone sinh trưởng, hormone tuyến thượng thận thường bắt đầu tiết ra vào lúc nửa đêm, đạt tối đa vào lúc sáng sớm, sau đó giảm dần và tiếp tục đạt tối đa vào buổi chiều.

Nếu hormone tiết ra càng lớn thì insulin cũng theo đó mà tiết ra càng nhiều. Sáng sớm và buổi chiều là lúc insulin bài tiết ra nhiều nhất. Insulin có tác dụng điều hòa lượng đường trong máu, nếu không ăn bữa sáng, cung cấp cho cơ thể lượng đường máu đang thiếu hụt, thì số insulin tiết ra sẽ bị dư thừa, từ đó gây ra hạ đường huyết, nghiêm trọng hơn nếu để lâu ngày sẽ làm cho cơ thể kháng insulin, dẫn đến bệnh tiểu đường.

5 hậu quả khôn lường của thói quen bỏ BỮA SÁNG: Hệ miễn dịch suy giảm nghiêm trọng, nguy cơ đái đường tuýp 2 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Suy giảm miễn dịch

Do không có nguồn năng lượng bổ sung cho cơ thể vào lúc sáng sớm nên cơ thể buộc phải lấy năng lượng dự trữ từ gan, khiến gan luôn ở trong tình trạng quá sức. Nếu bạn nhịn ăn sáng thì đến khoảng 9 - 10 giờ trưa, cơ thể sẽ xuất hiện sự cồn cào và nôn nao, huyết áp hạ thấp, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ tiêu hóa. Nếu bỏ bữa sáng liên tục sẽ khiến khả năng miễn dịch và sức đề kháng của cơ thể suy giảm trầm trọng.

Gây rụng tóc

Nếu bỏ qua bữa sáng, cơ thể không nạp đủ protein, ảnh hưởng đến mức keratin là nguyên nhân chính khiến mái tóc rụng, hói hay chẻ ngọn. Keratin là thành phần chiếm tới 70% trong cấu tạo tóc, một loại protein có tác dụng bảo vệ tóc tránh khỏi những hư tổn và kéo dài tuổi xuân cho mái tóc. Bữa sáng là bữa ăn tinh túy giúp thúc đẩy sự tăng trưởng của các nang tóc. Vì vậy, muốn mái tóc đẹp, bạn nên thưởng thức bữa ăn sáng giàu protein hàng ngày.

5 hậu quả khôn lường của thói quen bỏ BỮA SÁNG: Hệ miễn dịch suy giảm nghiêm trọng, nguy cơ đái đường tuýp 2 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sỏi mật

Nếu bạn không ăn sáng, mật sẽ không có thức ăn để tiêu hóa, dịch mật sẽ ở trong túi mật lâu hơn. Nếu tình trạng này kéo dài, dịch mật sẽ tích tụ trong túi mật và đường ruột, cholesterol từ trong mật tiết ra sẽ dễ hình thành nên sỏi mật.

Tác động tiêu cực tới tâm trạng và mức năng lượng

Nhóm nghiên cứu ở Anh khảo sát 144 người khỏe mạnh đã trải qua một đêm ăn chay, chia thành ba nhóm. Một nhóm vừa ăn sáng, nhóm thứ hai chỉ có cà phê và nhóm thứ ba không ăn sáng. Các nhóm được theo dõi trong một vài giờ sau đó. Kết quả cho thấy nhóm người không được cho ăn sáng thể hiện trí nhớ kém và mệt mỏi nhất.

5 hậu quả khôn lường của thói quen bỏ BỮA SÁNG: Hệ miễn dịch suy giảm nghiêm trọng, nguy cơ đái đường tuýp 2 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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