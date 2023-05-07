4 thói quen xấu khiến vòng 1 ngày càng nhỏ đi trông thấy, nhất là cái thứ ba!

Dinh dưỡng 07/05/2023 07:39

Chị em sẽ không ngờ rằng những thói quen thường ngày này lại chính là lí do khiến cho ngực ngày càng nhỏ đi trông thấy.

Áo lót

Mặc áo lót liên tục cả ngày lẫn đêm, chọn không đúng size áo cũng là nguyên nhân khiến cho vòng 1 mất đi vẻ đẹp nguyên bản. Bên cạnh việc chọn cho mình những chiếc bra chất lượng, đúng kích cỡ, hãy tháo bra khi đi ngủ bởi cũng như bất cứ bộ phận nào trên cơ thể, vòng 1 cũng cần được thư giãn thì mới phát triển và bảo toàn vẻ đẹp được.

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Ảnh minh họa: Internet

 

Không cung cấp đủ lượng dưỡng chất cho cơ thể

 

Theo như nghiên cứu của những chuyên khoa về cơ thể người, mỡ là thành phần chủ yếu trong mô vú, quyết định phần lớn và đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc duy trì hình dạng và kích thước của bầu vú. Thế nhưng các bạn nữ lại rất hạn chế sử dụng đồ béo vì sợ sẽ tăng cân, điều này ảnh hưởng trực tiếp lên vòng 1 của chúng ta, và nếu thiếu mỡ, vòng 1 “nhỏ lại” dần theo thời gian là điều không thể tránh khỏi. Bạn cần bổ sung cho cơ thể mình nguồn dưỡng chất từ mỡ thực vật tự nhiên như dầu đậu nành, dầu ô liu, các loại hạt, ngũ cốc để tăng kích cỡ vòng 1.

 

Song song với mỡ, thịt cũng là nguồn dưỡng chất làm săn chắc vòng 1, chắc hẳn bạn không muốn mình sở hữu vòng 1 "khủng" nhưng lại bị chùng nhăn và chảy xệ phải không nào. Thịt cá chứa nhiều collagen có nhiệm vụ chính trong việc hạn chế sự lão hóa, giảm tổn thương các tế bào da khi chúng chịu những tác động xấu từ bên ngoài. Ngoài ra, nguồn collagen và vitamin có bên trong rau củ, trái cây cũng là “nguồn lực” thúc đẩy cho vòng 1 luôn săn chắc đấy.

Uống ít nước

Khoảng 80% cơ thể người là dịch, vì thế một số mô sẽ teo nhỏ lại nếu lượng nước trong cơ thể giảm xuống. Một phần của cơ thể sẽ bị ảnh hưởng là bộ ngực, dù không nhiều bằng các mô cơ khác.

Các kiến nghị cho rằng nên uống 8 cốc nước mỗi ngày để giữ cho da ngực và các mô mỡ giữ được hình dạng. Hạn chế uống cà phê, vì caffein có tác dụng lợi tiểu, khiến cho cơ thể mất bớt nước.

4 thói quen xấu khiến vòng 1 ngày càng nhỏ đi trông thấy, nhất là cái thứ ba! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nằm sấp khi ngủ

Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến vòng 1 của con gái cứ ngày càng xẹp lép.

Tư thế ngủ sai cách, thường xuyên nằm sấp mang đến những tác hại rất xấu cho cả cơ thể, làn da lẫn vòng 1. Tư thế nằm sấp khiến tim, hệ tuần toàn, hệ hô hấp của bạn bị chèn ép, gây khó thở, làn da chũng nhăn do bị gò ép quá nhiều và tất nhiên, điều này cũng không khiến vòng 1 của bạn được thoải mái chút nào đâu.

Đối với những cô nàng sở hữu vòng 1 to thì chắc chắn tư thế này gây cho bạn cảm giác đau và khó chịu lắm. Hãy nằm ngửa mặt lên, 2 tay buông thõng để giấc ngủ được ngon nhất nhé.

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Từ khóa:   dinh dưỡng thói quen xấu thói quen xấu làm ngực nhỏ

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