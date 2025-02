Khi nhắc đến trái cây giàu vitamin C, cam thường là lựa chọn đầu tiên của nhiều người vì hương vị thơm ngọt, dễ uống và giải khát hiệu quả, có thể ăn cam hoặc dùng làm nước ép. Đặc biệt, khi chúng ta bị ốm hoặc mệt mỏi, nước cam có thể mang lại hiệu quả kỳ diệu cho cơ thể, giúp giảm mệt mỏi, điều hòa huyết áp và cải thiện các triệu chứng cảm lạnh thông thường và cúm. Cam cũng giúp chống lại các gốc tự do gây lão hóa sớm và hỗ trợ hấp thụ các chất dinh dưỡng thiết yếu khác như sắt và canxi.

Ổi rất giàu các chất chống oxy hóa, đặc biệt là vitamin C, kali và chất xơ. Những thành phần dinh dưỡng này tạo nên lợi ích đặc biệt của trái ổi. Thực tế, ổi là một trong những loại trái cây giàu vitamin C nhất, với hàm lượng vitamin C trong một trái ổi cao gấp đôi so với một trái cam. Ngoài vitamin C, ổi còn chứa vitamin A, axit folic và các khoáng chất khác. Ổi là loại trái cây nhiều chất xơ, ít chất béo bão hòa, cholesterol và natri. Cách tốt nhất là ăn trực tiếp cả quả ổi, nhưng nếu cảm thấy mệt mỏi hoặc khó tiêu, nước ép ổi cũng rất thơm ngon và dễ uống.

Ảnh minh họa: Internet

Quả việt quất

Quả việt quất chứa đầy chất chống oxy hóa giúp cho giai đoạn cảm xúc hỗ trợ điều trị ho và cảm lạnh. Theo nghiên cứu do Đại học Auckland (Úc) thực hiện, tiêu thụ flavonoid - một loại chất chống oxy hóa có trong quả việt quất - tạo ra người ít bị cảm lạnh hơn 33% so với những người không ăn thực phẩm giàu flavonoid hoặc thực phẩm bổ sung sung hàng ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Dưa hấu

Dưa hấu là loại trái cây có giá trị dinh dưỡng cao, với vị ngọt thanh mát và hấp dẫn. Chứa hơn 90% nước cùng với các vitamin và khoáng chất thiết yếu như vitamin C, beta carotene (giúp sản xuất vitamin A), vitamin B1, B5, B6, kali, và magiê, dưa hấu giúp cung cấp nước và vitamin, ngăn ngừa mất nước và giảm mệt mỏi khi bị cúm.

Ảnh minh họa: Internet

Mắc bệnh cúm nên kiêng gì?

Không làm việc quá sức

Tình trạng làm việc quá sức sẽ khiến cho cơ thể người mắc cúm mệt mỏi, căng thẳng và khiến bệnh diễn tiến nặng hơn. Thay vào đó, cần ngủ đủ giấc, thư giãn ở những nơi thoáng khí, tránh gió, không thức quá khuya, không nên suy nghĩ quá nhiều, không để tinh thần căng thẳng, stress,… Nếu có thể thực hiện đúng và đủ những điều trên thì sức khoẻ sẽ nhanh chóng hồi phục.

Không tập thể dục quá nhiều

Cúm có thể làm tăng nguy cơ mất nước, đặc biệt nguy hiểm nếu người bệnh có hoạt động tập thể dục cường độ cao. Việc vận động quá mức khi đang bị cúm cũng làm kéo dài tình trạng bệnh hoặc trì hoãn sự phục hồi của cơ thể. Tuy nhiên, trên thực tế việc tập thể dục có thể giúp mở thông mũi, giúp người bệnh thở tốt hơn. Hãy cân nhắc xem tình trạng sức khỏe của bản thân trước khi tập hoặc giảm cường độ và thời gian tập luyện. Bạn có thể tập các bài thể dục nhẹ nhàng như đi bộ, tập yoga,… và không nên tập quá nhiều.