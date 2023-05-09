4 loại gia vị 'âm thầm' khiến gan ngày càng 'yếu đi', tiêu thụ nhiều có thể đẩy nhanh quá trình tổn thương gan và mắc nhiều bệnh nguy hiểm

Dinh dưỡng 09/05/2023 05:30

Gan là một trong những bộ phận vô cùng quan trọng, giúp duy trì sự sống của con người. Chế độ ăn uống luôn được quan tâm đến vì 'sơ hở' là có thể khiến gan bị tổn thương nghiêm trọng, tốt nhất bạn nên tránh ăn nhiều những loại gia vị dưới đây.

Nước tương

Nước tương gần như là gia vị cần thiết khi nấu ăn, nó có thể làm cho món ăn tươi ngon và màu sắc bắt mắt hơn, điều này rất quan đối với một món ăn.

Tuy nước tương ngon nhưng ăn quá nhiều cũng không tốt. Chúng ta biết rằng nước tương được lên men từ đậu nành, mà trong quá trình lên men đậu nành tạo ra một chất gọi là Amoni nitrat, là được xếp và nhóm các chất gây ung thư.

Gan là cơ quan giải trừ độc tố chính của cơ thể con người. Nếu nạp quá nhiều chất độc hại, sự gia tăng liên tục của amoni nitrat thì quá trình phân chia của tế bào gan sẽ bị ức chế và gan sẽ dần bị tổn thương hoặc thậm chí bị xơ hóa, ảnh hưởng đến chức năng hoạt động bình thường của gan.

4 loại gia vị 'âm thầm' khiến gan ngày càng 'yếu đi', tiêu thụ nhiều có thể đẩy nhanh quá trình tổn thương gan và mắc nhiều bệnh nguy hiểm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dầu ăn để lâu

Dầu ăn không hết hạn sử dụng trong ấn tượng của nhiều người, chính vì vậy, một số người sẽ mua nhiều dầu ăn và cất sẵn trong bếp.

Tuy nhiên, nếu để quá lâu, dầu ăn sẽ bị biến chất. Nếu vẫn chọn ăn lúc này dễ sinh bệnh, sau khi dầu ăn biến chất có thể xuất hiện aflatoxin, aflatoxin mạnh hơn arsen hàng chục lần, đồng thời cũng là một loại chất gây ung thư.

Các thí nghiệm liên quan đã chỉ ra rằng ít hơn 1 mg aflatoxin trong cơ thể có thể gây ung thư các cơ quan, thậm chí có thể gây ung thư gan.

Muối

Trung bình một người Việt Nam trưởng thành tiêu thụ 9,4g muối mỗi ngày, gấp hai lần so với khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Thói quen ăn mặn (quá 10 – 15g muối/ngày với người lớn và 3 – 5g muối/ngày với trẻ nhỏ) không chỉ ảnh hưởng đến hệ tim mạch mà còn là nguyên nhân dẫn đến các tổn thương ở gan.

Quá nhiều muối gây ảnh hưởng tới quá trình đào thải các chất cặn bã dư thừa và độc tố ra ngoài cơ thể, dần dần sẽ làm cho chức năng gan suy giảm. Đối với bệnh nhân gan đã bị phù nề, nếu tiếp tục ăn mặn sẽ gặp nhiều nguy hiểm, thậm chí tử vong.

4 loại gia vị 'âm thầm' khiến gan ngày càng 'yếu đi', tiêu thụ nhiều có thể đẩy nhanh quá trình tổn thương gan và mắc nhiều bệnh nguy hiểm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đường trắng

Một số nhà nghiên cứu người Anh đã chỉ ra rằng chế độ ăn giàu đường có liên quan đến lượng chất béo không tốt trong cả máu và gan ở nam giới.

Việc sử dụng quá nhiều đường trắng sẽ khiến cơ thể có nguy cơ mắc bệnh béo phì, gan nhiễm mỡ. Sau khi đi vào cơ thể, đường trắng sẽ chuyển hóa thành glucose. Sau đó, gan chuyển hóa một phần glucose thành calorie, phần còn lại thành chất béo. Đây là nguyên nhân khiến những người ăn nhiều đường trắng dễ mắc béo phì, gan nhiễm mỡ.

4 loại gia vị 'âm thầm' khiến gan ngày càng 'yếu đi', tiêu thụ nhiều có thể đẩy nhanh quá trình tổn thương gan và mắc nhiều bệnh nguy hiểm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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Từ khóa:   dinh dưỡng thực phẩm hại gan gia vị hại gan

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