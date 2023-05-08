Buổi tối không nên ăn 5 loại thực phẩm để tránh tạo 'gánh nặng' cho gan, nếu tiêu thụ thường xuyên sẽ dễ phát triển bệnh gan nhiễm mỡ

Dinh dưỡng 08/05/2023 09:22

Để không làm hại đến gan, tốt nhất bạn đừng nên ăn 5 loại thực phẩm này trong buổi tối trước khi đi ngủ, vì khi không đủ thời gian để tiêu hóa thức ăn, gây khó ngủ lại còn dễ hình thành gan nhiễm mỡ.

Đồ chiên rán

Thịt là thực phẩm thường xuất hiện trong bữa ăn của nhiều gia đình. Nhất là những món thịt được chiên ngập dầu nóng hổi với nhiều loại thực phẩm khác nhau.

Tuy phổ biến nhưng đồ chiên rán lại không phải món ăn tốt cho sức khỏe, đặc biệt là cơ quan gan. Buổi tối mà nạp nhiều đồ chiên rán vào người thì không những làm tích tụ nhiều calo mà còn dễ gây béo phì, béo bụng.

Chất béo của người béo bụng chủ yếu được lắng đọng dưới lớp da bụng, gây nên tình trạng gan nhiễm mỡ. Nguyên nhân một phần do thường xuyên ăn những món chiên rán, nhiều dầu vào buổi tối đã làm gia tăng nồng độ lipid trong máu, khiến đường huyết tăng cao và gây ra các bệnh về gan, thậm chí còn làm tăng gánh nặng cho tuyến tụy, tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và ung thư tuyến tụy.

Ngoài ra, đồ chiên ở nhiệt độ cao cũng có thể làm thực phẩm dễ bị biến tính, sản sinh ra các chất gây ung thư mạnh như benzopyrene, dị vòng, acrylamide.

Buổi tối không nên ăn 5 loại thực phẩm để tránh tạo 'gánh nặng' cho gan, nếu tiêu thụ thường xuyên sẽ dễ phát triển bệnh gan nhiễm mỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Trái cây nhiều vitamin C

Trái cây rất tốt cho sức khỏe, giúp bổ sung vitamin, khoáng chất, chất xơ. Tuy nhiên, không phải chúng ta muốn ăn trái cây lúc nào cũng được, đặc biệt là những trái cây có múi giàu vitamin C như cam, quýt, bưởi. Khi ăn vào buổi tối vitamin C sẽ hóa thành chì trong bụng chúng ta gây nặng bụng, đồng thời chất chua làm tăng thêm hàm lượng axit trong dạy dày gây khó tiêu, dễ dẫn đến viêm dạ dày.

Ăn nhiều vào buổi tối còn dẫn đến đầy khí trong bụng, gây chướng bụng khiến chúng ta khó khăn trong việc tiêu hóa thức ăn.

Do đó, bạn nên hạn chế ăn những loại trái cây này sau bữa cơm tối nha, nếu muốn ăn chỉ nên ăn một lượng nhỏ và cách cơm tối 30 phút để thức ăn được tiêu hóa bớt nha.

Buổi tối không nên ăn 5 loại thực phẩm để tránh tạo 'gánh nặng' cho gan, nếu tiêu thụ thường xuyên sẽ dễ phát triển bệnh gan nhiễm mỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đồ cay

Một trong những món ăn "độc hại" cần tránh cho bữa tối chính là đồ cay. Đồ cay nóng vào bữa tối sẽ tạo ra cảm giác ợ nóng, khó tiêu, đặc biệt gây khó ngủ. Chuyên gia khuyên nếu bạn muốn ăn đồ cay vào buổi tối thì nên ăn tối thật sớm để có đủ thời gian tiêu hóa thức ăn trước khi ngủ.

Trong khi nam giới thích uống rượu buổi tối thì nhiều chị em không uống được rượu bia sẽ chọn uống nước ngọt trong bữa tối. Tuy nhiên, nước ngọt chỉ chứa đường bổ sung mà không có chất dinh dưỡng. Việc bổ sung quá nhiều đường có thể khiến gan chuyển hóa đường dư thừa thành chất béo, theo thời gian có thể gây ra bệnh gan nhiễm mỡ.

Buổi tối không nên ăn 5 loại thực phẩm để tránh tạo 'gánh nặng' cho gan, nếu tiêu thụ thường xuyên sẽ dễ phát triển bệnh gan nhiễm mỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Socola

Có lẽ bạn không biết rằng trong mọi loại socola đều có chứa caffein - một chất kích thích giúp chúng ta tỉnh táo và không buồn ngủ. Vì vậy, nếu bạn ăn socola trước khi đi ngủ sẽ khiến cơ thể không thể nào rơi vào trạng thái tĩnh tâm để đi vào giấc ngủ, gây khó ngủ. Điều này không hề tốt cho sức khỏe tí nào đâu nhé vì nó làm cơ thể nghỉ ngơi sau một ngày dài hoạt động.

Để đảm bảo các cơ quan, tế bào được nghỉ ngơi và hồi phục tốt, bạn không nên ăn socola vào buổi tối để tránh tình trạng khó ngủ dẫn đến mất ngủ nha.

Rượu

Ai cũng biết rằng rượu là kẻ thù số 1 của gan nhưng nhiều người không thể bỏ sở thích nhậu nhẹt vào buổi tối. Nói chung, trong cùng một lượng rượu, rượu nồng độ cao sẽ gây hại cho gan và các cơ quan khác nhiều hơn rượu nồng độ thấp.

Uống rượu thường xuyên sẽ khiến gan bị viêm và gây tổn thương gan không thể phục hồi được gọi là xơ gan. Nếu bạn chọn uống rượu, hãy uống có chừng mực, với phụ nữ chỉ nên uống tối đa 1 ly/ngày còn nam giới thì giới hạn tối đa 2 ly/ngày.

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