4 kiểu ăn lẩu cực kỳ nguy hiểm, chẳng khác gì 'rước họa vào thân' nhưng vẫn có hơn 80% người Việt vô tư mắc phải

Ngoài ra, việc ăn lẩu quá lâu cũng có thể làm tăng lượng cholesterol trong máu.

Tuy nhiên, việc vừa ăn vừa nói chuyện cũng có thể gây hại cho sức khỏe . Ngồi ăn trong vài tiếng đồng hồ sẽ khiến dạ dày phải làm việc liên tục, các dịch vị dạ dày, dịch mật, tụy phải tiết ra nhiều, liên tục để xử lý lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Ăn lâu có thể gây ra tình trạng đau bụng, rối loạn tiêu hóa.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị mọi người chỉ nên ăn lẩu trong khoảng 2 tiếng trở lại và cũng không nên ăn quá 1 lần/tuần.

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Ăn lẩu quá nóng

Lẩu là món ăn nóng, đặc biệt thích hợp trong những ngày trời lạnh. Tuy nhiên, việc ăn lẩu quá nóng có thể khiến bạn gặp phải nhiều rắc rối. Thức ăn vừa được gắp ra từ nổi lẩu sôi sùng sục rất dễ làm thổn thương khoang miệng, dạ dày và thực quản. Ngoài ra, các loại lẩu cay kèm với nhiệt độ cao sẽ gây kích thích đường tiêu hóa, gây hại cho sức khỏe. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo, bạn nên gắp đồ ăn từ nồi lẩu ra bát và để nguội bớt rồi mới thưởng thức.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn thịt tái

"Thịt bò, thịt gà chỉ cần chín tái, vậy mới ngon, ngọt và không bị dai" là suy nghĩ của hầu hết người Việt. Chính vì vậy thịt thường chỉ được nhúng chín tái là có thể thưởng thức được ngay. Tuy nhiên PGS. TS Nguyễn Duy Thịnh khuyến cáo: Các gia đình nên từ bỏ ngay thói quen nhúng thịt tái trong nồi lẩu bởi thịt khi được nhúng qua loa trong nước sôi thì không thể tiêu diệt được hết ký sinh trùng, sán. Số ký sinh trùng đó sau khi đi vào cơ thể sẽ sinh sôi, phát triển, gây hại cho nhiều cơ quan của cơ thể.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh khẳng định mọi người có thể thoải mái ăn lẩu mà không lo hiểm họa gì cho sức khỏe, lẩu chỉ là món ăn bình thường như mọi món ăn khác. Tuy nhiên, cần lưu ý ăn chín uống sôi, rau rửa thật sạch, không dùng chung dụng cụ cho đồ sống và đồ chín...

Ảnh minh họa: Internet

Để nước lẩu quá lâu

Ăn lẩu trong thời gian dài và để nước đun quá lâu khiến hàm lượng nitric tăng cao. Ngoài ra, các vitamin, dinh dưỡng cũng bị phân hủy, chất béo cũng bão hòa, gây hại cho cơ thể. Để đảm bảo hương vị và an toàn cho cơ thể, tốt bạn nên thay nước lẩu sau 60 phút.