3 món ăn ai cũng thích, ai cũng mê nhưng lại là những món 'phá hủy' vĩnh viễn DNA trong cơ thể, gây viêm nhiễm tế bào

Những thực phẩm chứa quá nhiều đường có thể gây viêm nhiễm cực mạnh. Velonda Anderson - Chuyên gia dinh dưỡng tại Sweetpotatodelights cho biết, đường sẽ kích thích sản xuất axit béo trong gan của bạn. Khi cơ thể tiêu hóa loại axit này có thể tạo thành các hợp chất, kích hoạt quá trình viêm nhiễm DNA.

Ngoài ra, khi ăn đồ ngọt thì đường hấp thu vào máu rất nhanh, khiến lượng đường trong máu tăng đột ngột và tuyến tụy phải hoạt động tích cực hơn để giải phóng insulin giúp hạ đường huyết.

Nghiên cứu thực hiện trên hơn 430.000 người còn cho thấy, việc ăn quá nhiều đường có liên hệ với tình trạng tăng nguy cơ ung thư thực quản, ung thư màng phổi và ung thư ruột non.

Ảnh minh họa: Internet

Đồ chiên rán

Loại thực phẩm tuy thơm ngon nhưng chưa bao giờ là tốt cho sức khỏe. Theo đó, đồ chiên rán thường nhiều chất béo, muối và calo… góp phần làm tăng huyết áp cũng như gây béo phì. Theo các nhà nghiên cứu từ Đại học Harvard, phụ nữ ăn đồ chiên mỗi ngày sẽ làm tăng gấp đôi nguy cơ mắc tiểu đường khi mang thai.

Thêm vào đó, khi thực phẩm bị chiên, chất béo sẽ được làm nóng gây ra phản ứng oxy hóa chất béo. Điều này sẽ tạo nên chất benzopyrene có khả năng gây ung thư mạnh khi tiếp xúc, làm tăng nguy cơ ung thư đường tiêu hóa như ung thư dạ dày và ung thư đường ruột.

Ảnh minh họa: Internet

Các loại thịt chế biến sẵn

Hầu như các loại thịt chế biến sẵn như thịt nguội, xúc xích, đồ hun khói… đều chứa nhiều chất bảo quản – một trong những tác nhân gây nên bệnh ung thư. Chưa kể loại thực phẩm này còn chứa quá nhiều nitrite và nitrat, khi nấu ở nhiệt độ cao sẽ bị biến thành nitrosamine làm tăng nguy cơ mắc ung thư.

Theo Samantha Cassetty - chuyên gia dinh dưỡng có phòng khám tại New York (Mỹ), các loại thịt đã qua chế biến đều chứa cực nhiều chất béo bão hòa. Nếu ăn quá nhiều sẽ làm cơ thể tăng cân, tích mỡ và gây viêm nhiễm tế bào. Tốt nhất bạn nên hạn chế hoặc chỉ ăn khoảng 2-3 lần/tuần để đảm bảo sức khỏe.