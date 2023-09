Bác sĩ nam khoa Lê Vương Văn Vệ cũng cho biết, sốc đột ngột khi quan hệ tình dục rất nguy hiểm, dễ tử vong. “Đã có trường hợp hai vợ chồng xa nhau ba năm do người vợ đi lao động xuất khẩu, chồng ở nhà. Ngày vợ về, thấy vợ trẻ đẹp ra, anh chồng muốn vợ vui lòng nên lén dùng rượu ngâm các loại thuốc bổ dương trợ giúp. Do say rượu, nhiệt độ ngoài trời lên đến 40 độ C, lại “lao động quá sức” khiến mồ hôi ra nhiều, bệnh nhân bị cảm lạnh và đột tử”, ông Vệ kể.

“Yêu” sao cho vừa đủ

Bác sĩ Nguyễn Khắc Lợi cho biết, đối với đàn ông, một lần “yêu” tiêu tốn lượng kalo tương đương với việc xúc khoảng 2,5 tấn than, đi bộ trong 2 dặm. “Ngay cả người trẻ tuổi, khỏe mạnh, nếu phấn khích họ có thể “yêu” vài ba lần, thậm chí 6-7 lần trong ngày, nhưng nếu duy trì tần suất này thường xuyên, thì dù được bồi bổ thức khỏe, ăn uống cũng khó bù lượng kalo đã mất và dẫn đến tình trạng suy kiệt cấp tính, nguy hiểm đến tính mạng”, bác sĩ Lợi khuyến cáo.

Lương y Vũ Quốc Trung, Phòng chẩn trị y học cổ truyền chùa Cảm Ứng cho hay, theo quan niệm của cổ nhân, các cụ ngày xưa đã đúc kết quy luật ứng với con số 9. Theo đó, ở độ tuổi 20, thì lấy đầu số 2 x 9 được con số 18, tức là một tuần “yêu” 8 lần là vừa phải. Ở độ tuổi 30, lấy đầu 3 x 9 được con số 27, tức là hai tuần “yêu” 7 lần). Ở độ tuổi 40, con số 4 x 9 được 36, tức là 3 tuần “yêu” 6 lần...



Yêu quá đà dễ bị đột tử

“Đó là quy luật dành cho những người khỏe mạnh, bình thường. Còn nam giới có thể chất yếu đuối, mắc bệnh mãn tính, nên lượng sức để tránh hiện tượng bị sốc đột ngột, xử lý không thỏa đáng có thể dẫn đến đột tử”, ông Trung khuyến cáo.

Theo ông Trung, trong trường hợp nam giới sốc đột ngột với các biểu hiện: Đột nhiên sắc mặt trắng bệch, thở ngắn, tay chân co giật, lạnh toàn thân, mạch đập vô cùng yếu, người vợ phải nhanh chóng giúp nạn nhân thoát được nguy cơ trụy mạch, tử vong bằng cách nhanh chóng dùng kim bạc hoặc một thứ kim loại có đầu tù như kẹp tóc chọc mạnh vào xương cụt (huyệt trường cường) của người chồng, đồng thời lấy móng tay ấn vào huyệt nhân trung (huyệt nằm ở vùng rãnh mũi - môi) làm cho tri giác phục hồi, rồi nhanh chóng đưa tới bệnh viện.

Bác sĩ Lợi cũng khuyên, trong trường hợp này, người vợ một mặt phải hô hấp nhân tạo, đồng thời kêu người tới trợ giúp, tuyệt đối không được vì tâm lý xấu hổ mà chậm cấp cứu người bệnh, sẽ có thể dẫn tới nguy cơ tử vong.