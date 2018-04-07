Tuyệt chiêu độc nhất này chính là gần gũi chăn gối vợ chồng mỗi ngày sẽ giúp hôn nhân ngày một bền vững. Nhiều phụ nữ không hề biết nếu biết những bí quyết sau đây, có cho tiền chồng cũng không ngoại tình, người thứ 3 “không có cửa” chen chân!

Cho vợ chồng tự do vừa đủ Cuộc sống hôn nhân với nhiều trách nhiệm với gia đình, con cái thường khiến các cặp đôi bận rộn không ngớt, nhiều khi một ngày chẳng mấy thời gian trò chuyện cùng nhau. Chính khoảng thời gian ngày càng thu hẹp này khiến vợ chồng không thể có những buổi hẹn hò hâm nóng tình cảm cùng nhau. Dù vậy, các cặp đôi nên cố gắng dành thời gian buổi tối cho nhau. Dù chỉ là vài phút cuối ngày cũng nên cùng nhau chia sẻ những việc trải qua trong ngày, hỏi han nhau, âu yếm nhau đi vào giấc ngủ. Đừng để vợ chồng chỉ có cảm giác nhìn thấy nhau là chỉ thấy mỏi mệt và tất bật. Dù chỉ là vài phút cuối ngày cũng nên cùng nhau chia sẻ những việc trải qua trong ngày, hỏi han nhau, âu yếm nhau đi vào giấc ngủ - Ảnh minh họa: Internet Giảm bớt căng thẳng, áp lực Tình dục chính là phương thuốc “vàng” giảm bớt căng thẳng mệt mỏi hằng ngày. Khi bạn có hoạt động gần gũi, thân mật với bạn đời, cơ thể sẽ tiết một loại hormone hạnh phúc. Từ đó, bạn sẽ thấy thoải mái hơn, tinh thần cũng trở nên tích cực hơn.

Tình dục tạo lòng tin và gắn kết Để có những tư thế mới trong tình dục, cả hai cần có một lòng tin đủ lớn dành cho nhau. Và trong suốt quá trình tìm kiếm sự mới mẻ đầy dụ hoặc này, cả hai sẽ lại càng thêm niềm tin vào nhau. Không những vậy, tình dục còn đóng vai trò kết nối mật thiết giữa hai vợ chồng, là sợi dây vô hình giúp cả hai luôn gần nhau. Tình dục còn đóng vai trò kết nối mật thiết giữa hai vợ chồng, là sợ dây vô hình giúp cả hai luôn gần nhau - Ảnh minh họa: Internet Giúp cả hai sáng tạo hơn Kết hôn lâu năm có thể khiến hôn nhân dần trở nên nhàm chán, không còn mới mẻ như thuở mới yêu. Dù vậy, cả hai vẫn còn có nhiều điều khám phá về nhau trong chuyện yêu. Vợ chồng có thể thẳng thắn nói với nhau về mong muốn của mình. Cả hai cũng có thể cùng nhau sáng tạo những điều mới mẻ để cải thiện đời sống tình dục.

Giúp vợ chồng tự tin hơn Quan hệ tình dục có thể giúp giải phóng endorphin. Hormone này không chỉ giúp bạn hạnh phúc hơn, còn mang lại sự tự tin cho bạn. Rõ ràng, sự tự tin luôn tạo nên khí chất khác biệt, giúp cả hai sống tích cực hơn. Và đặc biệt là với phụ nữ, phụ nữ càng tự tin càng trở nên quyến rũ và đầy sức hút với đàn ông. Và đặc biệt là với phụ nữ, phụ nữ càng tự tin càng trở nên quyến rũ và đầy sức hút với đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Tinh thần tích cực hơn Tình dục mang đến nhiều lợi ích thật, nhưng nó sẽ càng tốt hơn nữa khi vợ chồng gần gũi nhau vào buổi sáng. Đây là lúc bắt đầu một ngày mới, tình dục sẽ như thứ thuốc bổ, giúp vợ chồng có năng lượng tràn trề để bắt đầu làm việc. Chỉ cần thử vài lần, bạn sẽ thật sự bất ngờ với hiệu quả nó mang lại, luôn phấn chấn và đầy sức sống mỗi sáng. Đa số những cặp vợ chồng hạnh phúc luôn rất thăng hoa và thỏa mãn trong chuyện chăn gối. Phụ nữ có chồng nên hiểu tình dục luôn đóng vai trò không thể thiếu, đôi khi là chìa khóa vàng để giữ trái tim chồng. Đừng chỉ trở thành một “khúc gỗ” khi trên giường. Hãy học vài chiêu “hư” khi trên giường để chiều chồng. Hãy thể hiện mong muốn của mình, và đáp ứng nhu cầu của chồng. Từ đó chồng sẽ say mê khó rời bạn, một kẽ hở cũng không có để kẻ thứ ba bước vào!

Dấu hiệu đàn ông chỉ muốn yêu bạn ‘cho vui’, đừng mong chuyện dài lâu! Phụ nữ khi yêu thường hết lòng vì đối phương nhưng không phải lúc nào cũng nhận lại điều xứng đáng. Vậy làm thế nào để biết bạn đang trao tình cảm cho một người muốn nghiêm túc lâu dài với bạn?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tuyet-chieu-doc-nhat-giu-chong-khien-nguoi-thu-3-khong-co-cua-chen-chan-277857.html