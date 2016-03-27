Tư thế ngủ nói gì về tình trạng hôn nhân và cuộc sống chăn gối của bạn

Các chuyên gia ngôn ngữ cơ thể và các nhà tâm lí học giàu kinh nghiệm đã tiến hành nhiều nghiên cứu về đề tài này. Bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên trước những bí mật sắp được ‘bật mí’.

Khi chúng ta ngủ, tiềm thức kiểm soát cơ thể. Do đó, ngôn ngữ cơ thể chúng ta sử dụng với bạn đời khi đang ngủ có thể là 1 cách khá chính xác để đánh giá xem điều gì đang xảy ra trong mối quan hệ vợ chồng .

Hãy tìm hiểu xem cuộc hôn nhân và đời sống chăn gối của bạn đang gặp trục trặc hay bạn đang có 1 mối quan hệ đáng tin cậy nhé.

Đây là tư thế ngủ yêu thích nhất của 18% các cặp vợ chồng. Ngoài việc là dấu hiệu rằng người chồng (thìa lớn) đang bảo vệ vợ (thìa nhỏ), tư thế này cũng đặc biệt vì cơ thể hai vợ chồng nằm sát nhau.

Các chuyên gia tin rằng một cặp vợ chồng nằm ngủ theo kiểu úp thìa sẽ gắn bó với nhau dài lâu. Theo chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Patti Smith, tư thế này nói lên câu ‘I love you’.

Tư thế úp thìa rời

Những cặp vợ chồng mới cưới thường 'dính như sam' trong thời gian đầu. Tuy nhiên theo thời gian thì mối quan hệ của cả hai trở nên tẻ nhạt hơn.

Tư thế này có nghĩa mối quan hệ của họ đã 'chín' và cả hai muốn có 1 tư thế ngủ tốt nhất, theo các chuyên gia tâm lí. Người chồng (thìa lớn) ngụ ý 'cứ tin tưởng vào anh, anh sẽ che lưng cho em'. Tuy nhiên, tư thế này không khêu gợi về mặt tình dục bằng tư thế trên.

Đuổi bắt

Tư thế này giống tư thế úp thìa, nhưng khác ở chỗ một người 'đuổi bắt' người kia. Một người thì dạt ra cạnh giường, còn người kia thì cố đuổi theo.

Tư thế này có hai ý nghĩa. Một là người bị đuổi muốn được đuổi theo, hai là họ muốn không gian riêng.

Gác chân lên người kia

Nếu bạn thích gác chân lên chồng/vợ khi ngủ, đó có thể là vì bạn đang khao khát 1 sự gắn kết về mặt cảm xúc hoặc tình dục.

Tuy nhiên nếu cả hai xoắn chân vào nhau, điều này có nghĩa là cả hai chưa hết khao khát nhau về mặt tình dục – thậm chí trong khi ngủ.

Theo 1 nghiên cứu mới, một số người thậm chí còn quan hệ tình dục trong khi ngủ.

Nằm trên ngực nhau

Đây là tư thế người này gối đầu trên ngực người kia. Tư thế thân mật này biểu thị mức độ tin cậy cao.

Đây là tư thế thường gặp trong giai đoạn đầu của 1 mối quan hệ, hoặc khi mối quan hệ được hâm nóng lại.

Chiếm chỗ

Chắc chắn bạn quá quen thuộc với tư thế này. Vợ/chồng bạn chiếm hết giường, trong khi bạn thì nằm co ro ở 1 góc nhỏ xíu. Điều này có nghĩa là họ thường khá ích kỉ - nhất là nếu họ bắt đầu đẩy người kia rớt khỏi giường. Nếu điều này xảy ra thường xuyên, các chuyên gia cho rằng cả hai cần có 1 cuộc nói chuyện thân mật.

Ngoài ra, bạn cũng có thể biết ai là người nắm nhiều quyền hơn trong 1 mối quan hệ qua vị trí họ đặt đầu trên gối.

Khi đầu của cả hai nằm cạnh nhau, nó có nghĩa là họ bình đẳng. Nếu đầu cả hai chạm nhau thì còn tốt hơn nữa – điều đó có nghĩa là tính họ giống nhau và ‘đi guốc trong bụng nhau’.

Những ai ngủ gần đầu giường thì thường tự tin và có cảm giác kiểm soát hơn, trong khi những ai ngủ xa đầu giường thường dễ bảo và có lòng tự trọng thấp hơn.

Ngủ giáp lưng với nhau

Ngủ giáp lưng nghe có vẻ không tốt, nhưng thực sự nó có nghĩa là cả hai đều thoải mái với nhau.

Chắc chắn các bạn đã sống với nhau hơn 1 năm và chán cái cảnh đổ mồ hôi và cụng đầu khi cố ngủ.

Ngủ độc lập

Đây là tư thế phổ biến, 27% các cặp vợ chồng thường xuyên ngủ với tư thế này. Tin tốt là điều này có nghĩa là cả hai cảm thấy gắn kết và tin tưởng vào nhau.

Quấn vào nhau

Đây là một tư thế mà phần lớn mọi người chỉ có trong thời gian đầu của mối quan hệ, hoặc sau khi quan hệ tình dục.

Nếu bạn vẫn ngủ với tư thế này thường xuyên sau 6 tháng (ngủ chứ không phải là quan hệ tình dục), nó có thể là dấu hiệu của sự phụ thuộc không tốt.

Theo các chuyên gia tâm lí, điều đó có nghĩa là cả hai quá phụ thuộc vào nhau.

Ban đầu ôm, sau đó tách riêng

Tư thế ngủ này bắt đầu bằng việc ôm nhau ngủ, nhưng sau một lúc cả hai phải tách riêng vì quá nóng.

Các chuyên gia tâm lí nhận xét, đây là tư thế ‘thỏa hiệp giữa sự thân mật và độc lập, mang lại những gì tốt nhất của cả hai thế giới’.