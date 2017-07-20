Không thể phủ nhận mối liên hệ giữa rượu, bia và "chuyện ấy". Rất nhiều người, đặc biệt là nam giới, cho rằng rượu có tác dụng kích thích sự hưng phấn.

Ngay sau khi uống rượu, người sử dụng bị thức uống có cồn này tác động làm tinh thần được thư giãn và thấy thoải mái trong việc khơi gợi ham muốn. Ngoài ra, rượu có thể giúp đàn ông thêm tự tin trong việc gần gũi với đối tác.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Ý, cơ thể khi có rượu sẽ nóng lên, dễ kích thích, các chàng cũng thấy bản thân nam tính và cường tráng hơn nhiều.

Tác hại không ngờ

Tuy nhiên, nếu nam giới lạm dụng thức uống có cồn trước khi "hành sự" sẽ có thể khiến cả 2 vợ chồng gặp rắc rối, đặc biệt là đối với các quý ông.

Rượu, bia là một trong những nguyên nhân gây liệt dương ở nam giới do làm giảm testosterone, hooc-môn liên quan đến chuyện tình dục. Với những người nghiện rượu, các món thức uống này làm các quý ông giảm hoặc mất khả năng quan hệ như "xuất binh" sớm, mất khả năng cương cứng…

Ngoài ra, những độc tố có trong rượu còn làm cho tinh trùng bị dị dạng và hư hại, giảm chất lượng.

Khi "giao ban" trong tình trạng say xỉn, thiếu tỉnh táo, người nam sẽ làm tổn thương và chẳng khác gì một cuộc hành hạ đối tác. Trong lúc say rượu, nam giới thường chỉ quan tâm đến việc thỏa mãn nhu cầu bản thân mà quên đi cảm xúc của bạn đời.

Người phụ nữ thường xuyên phải quan hệ với đối tác trong tình trạng đầy men rượu có nguy cơ lãnh cảm cao hơn những người nữ khác. Những đau đớn khi quan hệ, dần dần sẽ trở thành nỗi ám ảnh của các nàng, từ đó khiến chị em sợ hãi khi "yêu" và điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc gia đình.