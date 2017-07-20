'Sát thủ' thầm lặng quen thuộc giết chết ham muốn đàn ông mà chàng nào cũng hay sử dụng

Chuyện vợ chồng 20/07/2017 11:03

Cho rằng rượu làm tăng hưng phấn trên giường nên nhiều nam giới thường uống rượu, bia trước khi "yêu". Tuy nhiên, theo các nhà khoa học trên thế giới, việc dùng thức uống có cồn trước khi "hành sự" có thể phá hỏng "cuộc vui" và ảnh hưởng đến sức khỏe cánh đàn ông sau này.

Vừa đủ thì tốt

Không thể phủ nhận mối liên hệ giữa rượu, bia và "chuyện ấy". Rất nhiều người, đặc biệt là nam giới, cho rằng rượu có tác dụng kích thích sự hưng phấn.

Ngay sau khi uống rượu, người sử dụng bị thức uống có cồn này tác động làm tinh thần được thư giãn và thấy thoải mái trong việc khơi gợi ham muốn. Ngoài ra, rượu có thể giúp đàn ông thêm tự tin trong việc gần gũi với đối tác. 

'Sát thủ' thầm lặng quen thuộc giết chết ham muốn đàn ông mà chàng nào cũng hay sử dụng - Ảnh 1
Rượu, bia nếu dùng vừa đủ sẽ có tác dụng thúc đẩy cảm hứng trong "chuyện ấy" - Ảnh: Internet

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Ý, cơ thể khi có rượu sẽ nóng lên, dễ kích thích, các chàng cũng thấy bản thân nam tính và cường tráng hơn nhiều. 

Tác hại không ngờ

Tuy nhiên, nếu nam giới lạm dụng thức uống có cồn trước khi "hành sự" sẽ có thể khiến cả 2 vợ chồng gặp rắc rối, đặc biệt là đối với các quý ông.

Rượu, bia là một trong những nguyên nhân gây liệt dương ở nam giới do làm giảm testosterone, hooc-môn liên quan đến chuyện tình dục. Với những người nghiện rượu, các món thức uống này làm các quý ông giảm hoặc mất khả năng quan hệ như "xuất binh" sớm, mất khả năng cương cứng…

Ngoài ra, những độc tố có trong rượu còn làm cho tinh trùng bị dị dạng và hư hại, giảm chất lượng.

'Sát thủ' thầm lặng quen thuộc giết chết ham muốn đàn ông mà chàng nào cũng hay sử dụng - Ảnh 2
Nam giới có thói quen lạm dụng thức uống có cồn trước khi "hành sự" có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tình dục sau này - Ảnh: Internet

Khi "giao ban" trong tình trạng say xỉn, thiếu tỉnh táo, người nam sẽ làm tổn thương và chẳng khác gì một cuộc hành hạ đối tác. Trong lúc say rượu, nam giới thường chỉ quan tâm đến việc thỏa mãn nhu cầu bản thân mà quên đi cảm xúc của bạn đời. 

Người phụ nữ thường xuyên phải quan hệ với đối tác trong tình trạng đầy men rượu có nguy cơ lãnh cảm cao hơn những người nữ khác. Những đau đớn khi quan hệ, dần dần sẽ trở thành nỗi ám ảnh của các nàng, từ đó khiến chị em sợ hãi khi "yêu" và điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc gia đình.

Mẹo dùng rượu, bia cho "chuyện ấy" thăng hoa

Theo các chuyên gia tình dục Nga, các quý ông nên uống một lon bia 330ml hoặc một ly vang 110ml trước khi "yêu" để tăng ham muốn mà không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của các chàng. 

5 tuyệt chiêu để 'chuyện ấy' an toàn sau khi sinh

5 tuyệt chiêu để 'chuyện ấy' an toàn sau khi sinh

Năm tuyệt chiêu mà những cặp vợ chồng vừa có con cần biết để có "cuộc vui" lần đầu sau khi sinh an toàn và suôn sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết phòng the tác hại của bia rượu với chuyện ấy Bia rượu và chuyện ấy

TIN MỚI NHẤT

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 14 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 1 giờ 14 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 3 giờ 14 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 4 giờ 14 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 5 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?