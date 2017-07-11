5 tuyệt chiêu để 'chuyện ấy' an toàn sau khi sinh

Chuyện vợ chồng 11/07/2017 20:23

Năm tuyệt chiêu mà những cặp vợ chồng vừa có con cần biết để có "cuộc vui" lần đầu sau khi sinh an toàn và suôn sẻ.

Sau khi sinh con, phụ nữ thường cảm thấy "chuyện ấy" tựa như lần đầu quan hệ khiến cho họ cảm thấy lo lắng, thậm chí là ngại "yêu" vì sợ. Thông thường, sau khi sinh khoảng 6 - 8 tuần, chị em có thể quan hệ tình dục bình thường. Đây là thời gian tối thiểu để cơ thể người nữ hồi phục những tổn thương sau khi sinh và lấy lại hứng thú trong "chuyện yêu".

Dưới đây là 5 tuyệt chiêu mà các cặp vợ chồng vừa có con cần nên biết trước khi "yêu" trở lại:

1. "Cuộc vui" không diễn ra quá lâu

Cơ thể mới hồi phục sau khi sinh, cảm giác khi quan hệ tình dục cũng sẽ có nhiều thay đổi. Do đó, khi bắt đầu "yêu", các ông chồng nên nhẹ nhàng, từ từ vuốt ve, âu yếm để các bà vợ lấy lại cảm hứng và tuyệt đối không được quan hệ quá lâu.

Sau khi sinh, cơ thể người nữ còn khá yếu vì thế không nên quan hệ tình dục quá lâu để đảm bảo <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/suc-khoe-5'>sức khỏe</a> - Ảnh: Internet
Sau khi sinh, cơ thể người nữ còn khá yếu vì thế không nên quan hệ tình dục quá lâu để đảm bảo sức khỏe - Ảnh: Internet

Việc không kéo dài thời gian "yêu" là để đảm bảo tâm lý người phụ nữ không bị sốc khi bắt đầu quan hệ lại sau khi sinh và tránh được những tổn thương cho "cô bé".

2. Chuẩn bị dầu bôi trơn

Sau khi sinh, hooc-môn estrogen sẽ bị giảm đi, đặc biệt là nếu phụ nữ cho con bú có thể dẫn đến tình trạng "khô hạn" vùng kín. Vì thế, việc chuẩn bị dầu bôi trơn chất lượng là việc cần thiết để "chuyện yêu" của cả hai được trọn vẹn nhất.

Nên chuẩn bị chất bôi trơn có chất lượng để
Nên chuẩn bị chất bôi trơn có chất lượng để "cuộc vui" được diễn ra suôn sẻ - Ảnh: Internet

3. Chồng không nên âu yếm ngực vợ

Đây là điều cấm kỵ đối với những cặp vợ chồng làm "chuyện ấy" sau khi có con nhỏ. Không chạm vào ngực vợ khi quan hệ nhằm để đảm bảo nguồn sữa sạch và vệ sinh cho con.

4. Áp dụng tư thế mới

Theo bác sĩ phụ khoa Hilda Hutcherson (Mỹ), các cặp vợ chồng vừa có con nên thử áp dụng tư thế nằm nghiêng hoặc người nữ ở phía trên. Với tư thế này, người nữ có thể kiểm soát được tốc độ, chiều sâu sự xâm nhập của "cậu bé" và cơ thể phụ nữ không bị người nam đè lên khi mà thân thể vẫn còn yếu.

5. Sử dụng các biện pháp tránh thai

Nhiều người quan niệm rằng sau sinh, nuôi con bằng sữa mẹ có tác dụng tránh thai nhưng đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Theo các chuyên gia, sau sinh khoảng 21 ngày thì người phụ nữ đã bắt đầu rụng trứng trở lại. Vì vậy, khi quan hệ vợ chồng, khả năng có thai rất cao. 

Phụ nữ vừa sinh con không nên sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp và hằng ngày vì chúng ảnh hưởng đến nguồn sữa nuôi con - Ảnh: Internet
Phụ nữ vừa sinh con không nên sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp và hằng ngày vì chúng ảnh hưởng đến nguồn sữa nuôi con - Ảnh: Internet

Do đó, dù thời gian này kinh nguyệt chưa đều nhưng khi "hành sự" chị em nên dùng các biện pháp tránh thai, tốt nhất là dùng bao cao su hoặc đặt vòng tránh thai. Tuyệt đối không dùng thuốc tránh thai khẩn cấp hoặc thuốc tránh thai hằng ngày bởi sẽ làm rối loạn nội tiết tố của nữ giới và ảnh hưởng đến nguồn sữa mẹ.

Nghiện 'chuyện ấy': Biểu hiện thế nào? Điều trị ra sao?

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Nghiện tình dục là căn bệnh đang ngày càng phổ biến không chỉ đối với đàn ông mà còn cả nữ giới. Tuy nhiên, do vấn đề được xem là quá tế nhị nên phụ nữ thường không thừa nhận mình bị bệnh hoặc thậm chí không biết mình đang bị nghiện.

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