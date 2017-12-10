Những tuyệt chiêu trên giường khiến chàng ‘sắt đá’ đến mấy cũng phải tan chảy

Chuyện vợ chồng 10/12/2017 13:23

Chỉ cần một chút tinh tế, bạn có thể làm chủ cuộc “yêu” khiến chàng đứng ngồi không yên, “chuyện ấy” thăng hoa hơn bao giờ hết.

“Chuyện ấy” luôn mặn nồng và thăng hoa chính là bí quyết để giữ lửa tình yêu, giúp cuộc hôn nhân của bạn luôn hạnh phúc, viên mãn.

Theo nhiều khảo sát, nam giới thường dễ đạt cực khoái khi phụ nữ là người chủ động. Đừng ngại ngần khi cả hai gần gũi. Sự đam mê và táo bạo của bạn sẽ kích thích chàng một cách mạnh mẽ, khơi gợi nhiều ham muốn cho cả hai.

Dưới đây là những tuyệt chiêu chốn phòng the giúp tăng hưng phấn cho chàng, “chuyện ấy” mặn nồng như thuở ban đầu.

Tin nhắn lãng mạn

Để chuẩn bị cho một buổi tối thật hoàn hảo và lãng mạn, hãy gửi đến chàng những tin nhắn yêu thương, thậm chí là táo bạo để khơi dậy ham muốn của chàng. Tốt nhất, hãy truyền tải những thông điệp bí ẩn như “Tối nay, em sẽ dành cho anh một điều bất ngờ” hay một tin nhắn đùa nghịch kiểu “Đêm nay em sẽ không tha cho anh đâu”… Cảm xúc yêu đương trong chàng sẽ trỗi dậy qua từng tin nhắn. Chắc hẳn sự chờ đợi đầy kích thích như thế sẽ khiến chàng đứng ngồi không yên.  

Những tuyệt chiêu trên giường khiến chàng ‘sắt đá’ đến mấy cũng phải tan chảy - Ảnh 1
Kích thích ham muốn của chàng bằng những tin nhắn lãng mạn - Ảnh: Internet

Mặc quần áo gợi cảm

Đừng quên diện trang phục thật quyến rũ để kích thích giác quan của chàng nhé! Một chiếc váy ngủ đầy gợi cảm hay một bộ đồ lót nóng bỏng đều sẽ khiến cánh mày râu khó chối từ. Bạn có thể tạo không gian lãng mạn cho cả hai bằng cách đốt nến, sử dụng tinh dầu thơm… trong phòng ngủ để kích thích chàng. Khi “chuyện yêu” trở nên mới mẻ, cả hai sẽ dễ hưng phấn và đạt cực khoái hơn rất nhiều.

Cử chỉ khêu gợi

Đôi khi một chút “hư hỏng” trên giường sẽ khiến chàng dù “sắt đá” đến mấy cũng phải mềm lòng. Nam giới thường luôn bị thu hút trước những cô nàng biết cách chủ động và làm mình nổi bật. Chính vì vậy, một ánh mắt biết nói, một đôi môi hờ hững đầy khêu gợi chính là cách để giúp bạn lôi kéo sự chú ý của chàng.

Những tuyệt chiêu trên giường khiến chàng ‘sắt đá’ đến mấy cũng phải tan chảy - Ảnh 2
Sự táo bạo của bạn sẽ khiến chàng bất ngờ và thích thú - Ảnh: Internet

Hãy là người chủ động tấn công chàng. Bạn có thể từ từ tiếp cận rồi nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể chàng. Từng cử chỉ của bạn sẽ khiến chàng nảy sinh ham muốn. Ngôn ngữ cơ thể của bạn càng có sức biểu cảm bao nhiêu thì chàng sẽ càng bị “thiêu đốt” bấy nhiêu.

Mát xa cho chàng

Trước tiên, hãy khiến chàng thật thư giãn bằng cách mát xa đầu, vai… rồi từ từ tác động lên những điểm nhạy cảm trên cơ thể anh ấy. Đừng quên dành tặng cho chàng những nụ hôn ngọt ngào. Làn da là điểm nóng nhạy cảm nhất của cơ thể, sự mơn trớn đầy kích thích này sẽ khiến chàng hưng phấn, cuộc “yêu” sẽ trở nên thăng hoa hơn bao giờ hết.

Cứ làm điều này trước mỗi cuộc ‘yêu’ thì đừng hỏi tại sao ‘chuyện ấy’ ngày càng nguội lạnh

Cứ làm điều này trước mỗi cuộc ‘yêu’ thì đừng hỏi tại sao ‘chuyện ấy’ ngày càng nguội lạnh

Rất nhiều người có thói quen này trước mỗi cuộc “yêu” nhưng lại không hề biết rằng nó chính là nguyên nhân khiến cả hai không thể đạt cực khoái, ‘chuyện ấy’ dần trở nên nguội lạnh.

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