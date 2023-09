Những điều các bà vợ thông minh không bao giờ đòi hỏi chồng

Tâm sự với bạn

Đàn ông khác phụ nữ ở chỗ họ không thích ngồi cà kê, đôi mách, nói xấu người khác hàng tiếng đồng hồ mà không thấy chán. Đàn ông cũng không bao giờ thích nghe những lời than vãn kêu khó, kể khổ của phụ nữ. Vì vậy, đừng mong đợi chàng sẽ chịu lắng nghe bạn chia sẻ tâm sự cả đời.

Chẳng vì thế mà chuyên gia tình yêu hôn nhân David Bennet – tác giả cuốn “Eleven Dating Mistakes Women Make (And How to Correct Them) nói: “Đàn ông và phụ nữ có những mục đích khác nhau khi giao tiếp. Với đàn ông, họ chỉ tập trung vào phân tích và giải quyết vấn đề, còn phụ nữ thì chỉ tập trung bày tỏ tình cảm, cảm xúc của mình”.

Không được nhìn phụ nữ khác

Thích nhìn người đẹp là bản chất bình thường của đàn ông, vậy nên chẳng phụ nữ thông minh nào lại đi cấm điều đó. Ảnh minh họa.

Bản tính của đàn ông là tò mò và thích khám phạ cái mới lạ và thích nhìn người đẹp. Vì vậy mà việc ra đường đàn ông dù đang đi cạnh người yêu hay vợ vẫn có thể ngoái đầu nhìn các cô nàng xinh đẹp khiến nhiều phụ nữ khó chịu. Đừng mong đợi có thể ngăn cấm chàng việc đó, bởi đó là dấu hiệu cho thấy chàng là một người đàn ông bình thường.

Không gặp gỡ bạn bè của anh ấy

Đàn ông ngoài vợ và người yêu ra cần những mối quan hệ khác, cũng giống như bạn vậy. Vì thế, đừng dại dột ngăn cấm chằng gặp gỡ đồng nghiệp, bạn bè cũng như có những người bạn thân của mình. Nếu bạn ngăn chồng gặp gỡ bạn bè, anh ấy sẽ cảm thấy buồn bã và trách móc bạn.

Ghi nhớ mọi ngày lễ

Bạn luôn mong muốn chàng sẽ ghi nhớ mọi ngày lễ, ngày kỷ niệm liên quan đến bạn? Đừng mong điều đó, đàn ông họ có nhiều mối bận tâm khác ngoài vợ con/người yêu và với họ chúng cũng xếp vị trí quan trọng không kém phần bạn là công việc, bố mẹ, anh em...

Vì vậy, nếu muốn có một điều gì đó từ chồng, đừng ngại ngần nhắc khéo anh ấy trước những ngày kỷ niệm của hai người.