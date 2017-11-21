Những cách khiêu khích khiến chàng khó lòng kiềm chế, cuộc ‘yêu’ chưa bao giờ tuyệt vời đến thế

Sáng tạo và chủ động trong mỗi lần quan hệ là điều cần thiết để cuộc “yêu” trở nên ngọt ngào và thăng hoa hơn. Đừng ngần ngại mà hãy thử khiêu khích chàng bằng những cách dưới đây nhé!

Chẳng cần 3 vòng hoàn hảo hay tuyệt kỹ cao siêu, bạn vẫn có thể trở thành người phụ nữ nóng bỏng, đầy gợi cảm trong “ chuyện ấy ” nhờ biết cách khiêu khích chàng một cách thông minh. Không cần nhiều, chỉ một vài hành động nhỏ trên giường là đủ để đấng mày râu phải đứng ngồi không yên.

Trong mỗi cuộc “yêu”, quan tâm và chăm sóc đến cảm xúc của đối phương là điều vô cùng quan trọng để “chuyện ấy” thêm phần lãng mạn và ngọt ngào. Hãy thì thầm những lời nói yêu thương hoặc hét tên anh ấy khi đang “lâm trận”.

Sự thể hiện tình yêu của bạn sẽ khiến chàng cảm nhận rằng bạn thực sự yêu và muốn có anh ấy. Điều này sẽ khiến chàng cảm thấy vô cùng tự hào, giúp chàng tự tin hơn và tăng hưng phấn khi “yêu”.

Vò nhẹ tóc chàng

Hành động vò nhẹ tóc chàng sẽ thể hiện rằng chàng đang làm rất tốt và bạn đang hoàn toàn chìm đắm vào thế giới đầy đam mê của cả hai. Hãy nhẹ nhàng luồn tay vào tóc chàng và vò nhẹ, hành động nhỏ tưởng chừng đơn giản này sẽ khiến cánh mày râu “tan chảy” vì bạn.

Nhìn chàng với ánh mắt gợi cảm nhất

Đừng mãi nhắm mắt tận hưởng cuộc “yêu” vì bất cứ người đàn ông nào cũng muốn được người mình yêu ngắm nhìn. Hãy dùng ánh mắt để giao lưu với chàng khi cả hai đang đắm chìm trong sự đam mê.

Ngoài ra, đàn ông thường nhìn vào biểu cảm gương mặt để đánh giá xem bạn có đang hài lòng với cách anh ấy thể hiện hay không.

Nắm chặt bàn tay chàng

Đan chặt những ngón tay của bạn vào tay chàng, điều này thể hiện sự kết nối mạnh mẽ giữa tâm hồn và thể xác. Hành động nhỏ nhưng thể hiện đầy sự đam mê này của bạn sẽ khiến tim chàng loạn nhịp, bạn bỗng chốc trở nên nhỏ bé, khiến chàng muốn bảo vệ.

Chính vì vậy, bạn hãy dành tặng cho chàng ánh nhìn gợi cảm và quyến rũ nhất để giúp chàng thêm tự tin, khiến cuộc "yêu" thăng hoa hơn.