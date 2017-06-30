Mách nhỏ cách cai nghiện 'tự sướng' hiệu quả

Chuyện vợ chồng 30/06/2017 14:30

Nghiện thủ dâm có thể xảy ra với cả nam lẫn nữ và sẽ gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, sức khỏe. Để cai nghiện "tự sướng", bạn có thể tham khảo những cách dưới đây.

Tìm nguyên nhân gây nghiện 

Chắc chắn có một lý do nào đó khiến bạn thủ dâm quá mức và nếu bạn không tìm ra nguyên nhân, rất có thể sau khi đã cai thủ dâm thành công, bạn sẽ lại nhanh chóng tái nghiện.

Có khá nhiều lý do khiến cả nam lẫn nữ giới trở thành con nghiện thủ dâm; có thể kể như buồn chán, cô đơn, không được thỏa mãn trong "chuyện ấy" hoặc có ham muốn tình dục quá cao... Những nguyên nhân trên đè nặng lên tâm lý khiến con người trở nên căng thẳng và chỉ cảm thấy được giải tỏa khi thực hiện hành vi "tự sướng". 

Do đó, phải biết rõ nguyên nhân khiến bản thân bị nghiện mới có thể giúp bạn cai nghiện một cách tận gốc.

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Tìm ra nguyên nhân khiến bản thân nghiện thủ dâm là bước đầu tiên và quan trọng trong quá trình cai nghiện - Ảnh: Internet

Tránh ở một mình

Cô đơn, buồn chán, thiếu thốn tình cảm thường khiến bản thân tìm đến "tự sướng" để tìm niềm vui và giải tỏa tâm trạng. Những người bị nghiện nên hạn chế tối đa khoảng thời gian ở một mình hoặc để bản thân rơi vào cảm giác buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng. 

Tốt nhất, bạn hãy dành nhiều thời gian cho công việc, học tập, quan hệ gia đình, bạn bè và cố gắng thư giãn, vui chơi…

Mách nhỏ cách cai nghiện thủ dâm hiệu quả
Tích cực tham gia các bữa tiệc cùng cơ quan, vui chơi cùng bạn bè hạn chế việc ở một mình là cách giúp cai nghiện thủ dâm - Ảnh: Internet

Tạm biệt những thứ mang tính khiêu dâm

Thói quen xem phim khiêu dâm, đọc sách báo có hình ảnh "mát mẻ" là một trong những nguyên nhân chính gây kích thích thủ dâm. Để cai nghiện, phải kiên quyết vứt bỏ những DVD, sách báo hoặc tranh ảnh có nội dung "mát mẻ".

Mách nhỏ cách cai nghiện thủ dâm hiệu quả
Tạm biệt thói quen coi phim "nóng" trên mạng sẽ giúp bạn giảm ham muốn thủ dâm nhanh chóng - Ảnh: Internet

Ngoài ra, bạn cũng nên tạm biệt thói quen tìm kiếm và xem phim ảnh "nóng" trên internet, thay vào đó hãy đọc sách, báo... có nội dung lành mạnh.

Giữ cho bàn tay bận rộn

Cố gắng đừng động chạm vào những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể, nhất là "vùng kín", trừ khi lúc tắm. Ngoài ra, trong lúc ngủ, cần luôn mặc đồ ngủ hoặc các loại quần áo khác. Để cho bản thân không có cơ hội động chạm vào vùng kín của bản thân, để tránh bị kích thích và thèm "thủ dâm".

Đồng thời, bạn cũng nên cố gắng giữ cho đôi tay luôn bận rộn nhưng tránh xa những vùng nhạy cảm. Cụ thể, ngay khi bắt đầu lên cơn nghiện, bạn hãy đi làm việc nhà hoặc thậm chí là chơi game.

Mách nhỏ cách cai nghiện thủ dâm hiệu quả
Giữ cho bàn tay luôn bận rộn để tránh xa bộ phận nhạy cảm sẽ làm giảm sự kích thích và ham muốn "tự sướng" - Ảnh: Internet

Thường xuyên rèn luyện thân thể

Những căng thẳng trong cuộc sống cũng là một trong những nguyên nhân khiến bạn nghiện "tự sướng". Việc thường xuyên vận động, tập thể dục đều đặn sẽ giúp bạn tăng cường sức khỏe, giảm stress và căng thẳng hiệu quả. 

Tốt nhất nên chọn môn thể thao bản thân yêu thích và phù hợp để có hứng thú luyện tập, như vậy sẽ có ích rất nhiều trong việc giúp bạn cai nghiện thủ dâm.

Một số mẹo cai nghiện bạn nên biết:

* Nếu bạn không thể xóa bỏ những tấm hình "nóng" trên máy tính, hãy thử di chuyển máy tính hoặc sử dụng laptop ở một căn phòng đông người. 

* Nếu bạn có xu hướng thủ dâm vào ban đêm, bạn nên ngồi lên hay đứng lên tập thể dục trên giường trước khi thói nghiện thủ dâm bắt đầu.

* Bạn cần phải có một ý chí mạnh mẽ và kiên quyết. Nghiện thủ dâm được sinh ra từ trong suy nghĩ. Vì thế, khi đã hạ quyết tâm từ bỏ thói quen "tự sướng", bạn sẽ thực hiện điều ấy dễ dàng hơn.

* Nên cài phần mềm chặn tranh ảnh "nóng" trên máy tính. Điều này sẽ giúp khi bật máy lên không phải nhìn thấy chúng nữa, từ đó bạn sẽ giảm tần suất "tự sướng" hiệu quả.

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