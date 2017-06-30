Chắc chắn có một lý do nào đó khiến bạn thủ dâm quá mức và nếu bạn không tìm ra nguyên nhân, rất có thể sau khi đã cai thủ dâm thành công, bạn sẽ lại nhanh chóng tái nghiện.

Do đó, phải biết rõ nguyên nhân khiến bản thân bị nghiện mới có thể giúp bạn cai nghiện một cách tận gốc.

Có khá nhiều lý do khiến cả nam lẫn nữ giới trở thành con nghiện thủ dâm ; có thể kể như buồn chán, cô đơn, không được thỏa mãn trong "chuyện ấy" hoặc có ham muốn tình dục quá cao... Những nguyên nhân trên đè nặng lên tâm lý khiến con người trở nên căng thẳng và chỉ cảm thấy được giải tỏa khi thực hiện hành vi "tự sướng".

Tránh ở một mình

Cô đơn, buồn chán, thiếu thốn tình cảm thường khiến bản thân tìm đến "tự sướng" để tìm niềm vui và giải tỏa tâm trạng. Những người bị nghiện nên hạn chế tối đa khoảng thời gian ở một mình hoặc để bản thân rơi vào cảm giác buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng.

Tốt nhất, bạn hãy dành nhiều thời gian cho công việc, học tập, quan hệ gia đình, bạn bè và cố gắng thư giãn, vui chơi…

Tạm biệt những thứ mang tính khiêu dâm

Thói quen xem phim khiêu dâm, đọc sách báo có hình ảnh "mát mẻ" là một trong những nguyên nhân chính gây kích thích thủ dâm. Để cai nghiện, phải kiên quyết vứt bỏ những DVD, sách báo hoặc tranh ảnh có nội dung "mát mẻ".

Ngoài ra, bạn cũng nên tạm biệt thói quen tìm kiếm và xem phim ảnh "nóng" trên internet, thay vào đó hãy đọc sách, báo... có nội dung lành mạnh.

Giữ cho bàn tay bận rộn

Cố gắng đừng động chạm vào những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể, nhất là "vùng kín", trừ khi lúc tắm. Ngoài ra, trong lúc ngủ, cần luôn mặc đồ ngủ hoặc các loại quần áo khác. Để cho bản thân không có cơ hội động chạm vào vùng kín của bản thân, để tránh bị kích thích và thèm "thủ dâm".

Đồng thời, bạn cũng nên cố gắng giữ cho đôi tay luôn bận rộn nhưng tránh xa những vùng nhạy cảm. Cụ thể, ngay khi bắt đầu lên cơn nghiện, bạn hãy đi làm việc nhà hoặc thậm chí là chơi game.

Thường xuyên rèn luyện thân thể

Những căng thẳng trong cuộc sống cũng là một trong những nguyên nhân khiến bạn nghiện "tự sướng". Việc thường xuyên vận động, tập thể dục đều đặn sẽ giúp bạn tăng cường sức khỏe, giảm stress và căng thẳng hiệu quả.

Tốt nhất nên chọn môn thể thao bản thân yêu thích và phù hợp để có hứng thú luyện tập, như vậy sẽ có ích rất nhiều trong việc giúp bạn cai nghiện thủ dâm.