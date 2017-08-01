Phụ nữ thường mong muốn người bạn đời của mình có thể phụ giúp làm việc nhà như rửa chén, lau nhà, chăm con... Tuy nhiên, các nhà khoa học Mỹ đã có nghiên cứu chứng minh rằng các quý ông không thường làm việc nhà sẽ giỏi "chuyện ấy" hơn.

Theo các nhà khoa học, đàn ông lười tham gia vào công việc trong nhà sẽ cá tính, thu hút phụ nữ và có lịch "sinh hoạt" đều đặn hơn. Ngược lại, các quý ông thường xuyên giúp vợ trong việc nội trợ, rửa bát hay chăm con thường yếu kém trong chuyện phòng the.

Ngoài ra, nghiên cứu mới đây của các nhà xã hội học Tây Ban Nha đã chỉ ra, bản lĩnh đàn ông trên giường giữa người siêng và không làm việc nhà là vô cùng khác nhau.

Theo nghiên cứu, các quý ông tránh né việc nhà thường mạnh mẽ trong lúc "yêu" hơn là các ông chồng siêng phụ vợ khoảng 1,5 lần. Đây là kết quả được các nhà nghiên cứu tại Viện Juan March (Tây Ban Nha) rút ra từ cuộc khảo sát đối với 4.500 cặp vợ chồng

Ngoài ra, theo một cuộc khảo sát tại Pháp, những gia đình có các ông chồng hiếm khi làm việc nhà lại thường hạnh phúc hơn. Ngược lại, những cặp đôi có người chồng chăm chỉ quét dọn, lau nhà thì chuyện chăn gối của họ có tần suất ít hơn nhiều so với các gia đình có ông chồng lười chuyện nhà.

Thường rửa bát, giỏi kiếm tiền

Mặc dù các nhà khoa học chỉ ra các mày râu chăm việc nhà thường yếu về khoản "giường chiếu" nhưng họ lại là người giỏi kiếm tiền và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp.

Nhóm nghiên cứu tại Đại học bang Florida (Mỹ) đã chứng minh rằng đàn ông thường giúp vợ làm việc nhà, đặc biệt là rửa chén, sẽ dễ thành công trong sự nghiệp hơn so với những quý ông lười biếng khác.

Các công việc nhà như dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, chăm con vô tình đã giúp các ông chồng xả stress sau những giờ làm việc căng thẳng và áp lực tại cơ quan. Thậm chí, những việc lặt vặt trong nhà này còn làm tăng khả năng sáng tạo và giúp các quý ông có những ý tưởng mới trong công việc.

Một minh chứng cụ thể cho vấn đề này là tỷ phú người Mỹ, ông Bill Gates, người nhiều năm giữ vị trí người giàu nhất thế giới. Dù là người bận trăm công nghìn việc nhưng ông vẫn có thói quen rửa chén giúp vợ sau mỗi bữa tối. Thậm chí, ông còn khẳng định rửa chén vào mỗi tối là công việc yêu thích của ông khi ở nhà.

Do đó, các quý ông hãy nhanh tay phụ vợ làm việc nhà, biết đâu một tương lai không xa bạn sẽ trở thành một người giàu có.