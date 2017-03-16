Đưa các chàng "lên đỉnh" bằng cách nào?

Những “bí kíp” dưới đây, các nàng nên nhớ:

Không phải cặp vợ chồng nào cũng có thể “ba mặt một lời” trong chuyện giường chiếu. Đặc biệt là chị em phụ nữ thì thường kiệm lời hơn. Cho nên việc học được vài “tuyệt chiêu” để âm thầm làm cho cuộc yêu thăng hoa là điều vô cùng cần thiết. Khi đó đảm bảo rằng cánh mày râu sẽ mắt tròn mắt dẹt mà ngưỡng mộ người bạn đời của mình. Cuộc sống khi đó thật vui tươi.

- Hãy mặc một chiếc áo ngủ thật mỏng , không mặc áo con. Nàng hãy đến bên chàng, khoe cho chàng thấy vẻ đẹp Vệ Nữ của nàng, rồi áp sát người chàng. Cảm giác này sẽ làm chàng phấn khởi lâng lâng

- Cởi đồ cho chồng một cách từ tốn, vuốt ve mơn trớn trên thân thể chàng.

- Hôn thật vũ bão: rồi liếm vòng quanh môi chàng như liếm một cây kem ngon lành. Điều này tạo cho chàng có cảm giác bao trùm, khoái cảm dâng tới tột bậc. Đừng bao giờ quên "ngậm và kéo" môi dưới chàng mỗi khi hôn. Làm điều này, chàng sẽ thấy nàng đang say đắm và muốn được yêu chàng tha thiết.

- Cắn nhẹ, ngậm hoặc hôn nhẹ sau dái tai của chàng, sẽ làm chàng kích thích đến cả ... quên hết mọi chuyện. Kích thích chàng kiểu này sẽ khiến chàng “bừng bừng cảm giác” muốn “xông trận” ngay lập tức.

- Rà lưỡi vòng quanh rốn, sẽ tạo cho chàng một cảm giác thèm muốn vô cùng.

- Nhẹ nhàng xoa lên bì da giữa ngón cái và ngón trỏ của chàng. Nơi này sẽ giúp chàng có cảm giác ham muốn. Có thể dùng lưỡi thay gì dùng tay để kích thích chàng. Chàng rất thích nàng chủ động trước.

-Chàng thích được quyện chân chàng với chân nàng, được nàng ôm chặt, lòn chân quấn lấy chân chàng. Vì nó tạo cảm giác "hòa tan" với thân thể chàng.

-Nút ngón tay. Nàng có thể dùng chút phần ... răng của nàng để gia tăng cảm giác cho chàng.

-Nắm giữ mái tóc chàng, tạo cho chàng cái cảm giác hoang dã, như loài người nguyên thủy.

-Nàng hãy xoa bàn tay bên hông chàng, hoặc gãy nhẹ như gãy đàn, sẽ tạo cho chàng cảm giác máu dồn lên da, như bị hâm nóng.

-Liếm tai chàng thay vì chỉ hôn tai chàng như điều thứ 2 trên. Làm điều này nàng sẽ thấy chàng nỗi da gả rùng mình và rất thích thú.

-Giúp chàng đeo bao cao su khi làm “chuyện ấy”, như vậy sẽ rất an toàn và chủ động phòng tránh bệnh tật lây truyền qua đường tình dục và hơn thế chàng sẽ thấy rất "hứng khởi" khi nhìn thấy bàn tay của nàng chăm sóc mình.

-Nàng hãy nấc hơi hoặc thở thật hổn hển. Điều này tạo cho chàng cái cảm giác chàng rất dũng mãnh và thoả mãn lòng kiêu hãnh của chàng.

-Dùng bàn tay vuốt ve khuôn mặt chàng và dùng ngón tay viền theo nét môi của chàng. Điều này chứng tỏ rằng nàng thích vẻ đẹp trên khuôn mặt chàng.

-Ấn và xoa bóp trên gáy chàng. Đoạn trườn bàn tay lên vai chàng, rồi vòng ra trước ngực. Làm điều này chàng sẽ có cái cảm giác "phong tỏa" bởi nàng.

-Thỏ thẻ bên tay chàng rằng nàng "muốn" chàng biết bao nhiêu. Lời nói thì thào cộng thêm hơi nóng bên tai, chàng sẽ thấy thật hứng khởi.

-Hãy bóp lên cơ bắp tay của chàng. Điều này tạo cho chàng cái cảm giác như chàng là một "super man".

-Nằm sát trên người chàng, cạ vào người chàng như một con đò đang lướt trên mặt nước.

-Rờ nhè nhẹ bằng mười đầu ngón tay trên người chàng. Nhớ đừng ở một vị trí quá lâu. Chàng sẽ thấy như mười con kiến bò trên người chàng, tạo kích thích nhẹ nhàng, thoải mái.

-Bao cao su cũng là vũ khí lợi hại, trước khi bóc bao nàng hãy rà nhẹ vỏ bao bằng kim loại từ bụng của chàng. Bảo đảm sẽ tạo cho chàng cảm giác "khó chịu" thích thú.

-Dùng mái tóc của mình cọ vào trên thân thể chàng. Khởi đầu có thể sẽ bị nhột, nhưng dần dà chàng sẽ đâm ghiền cái cảm giác ấy.

-Bắt chước bất cứ động tác nào của chàng, chẳng hạn khi chàng chạm tay vào lưng nàng cũng chạm tay vào lưng chàng. Sự phối hợp tương ứng này sẽ làm hưng phấn chàng thêm.

-Sau khi “tàn cuộc”, nàng hãy rà nhẹ móng tay trên lưng chàng, vòng qua bụng và đùi. Nàng sẽ chẳng bao giờ ngờ được là chàng có thể "chiến đấu" hiệp thứ hai.

-Hãy bẽn lẽn khen ngợi chàng thật mạnh mẽ và tuyệt vời,kèm theo một vài câu nói đùa nhẹ nhàng đầy ngụ ý về điểm gì ở chàng khiến nàng ấn tượng nhất, đảm bảo chàng sẽ được lên tận chín tầng mây và sẽ không phụ công nàng.