Đây là 'thần dược’ giúp tăng hưng phấn cho chị em, khiến chuyện 'yêu' ngày càng thăng hoa

Theo các chuyên gia, chế độ dinh dưỡng hàng ngày ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng chuyện "yêu". Một số loại quả có thể giúp các nàng dễ đạt cực khoái, khiến cuộc “yêu” trở nên hưng phấn hơn.

So với đấng mày râu, phụ nữ thường khó đạt cực khoái hơn. Nhiều chị em lựa chọn giải pháp giả vờ “lên đỉnh” để làm chàng hài lòng. Tuy nhiên, cách này có thể gây phản ứng ngược khiến chàng cảm thấy tự ti, mất hứng khi quan hệ.

Dưới đây là những loại quả giúp cải thiện chuyện "yêu”, chị em đừng bỏ qua nhé!

Táo là loại quả chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Phloridzin (hợp chất giống với hormone sinh dục nữ) có trong táo giúp tăng hưng phấn ở phụ nữ khi “yêu”, đồng thời giúp cải thiện tình trạng khô âm đạo ở nữ giới. Hãy bổ sung táo vào thực đơn mỗi ngày để “chuyện ấy” thêm thăng hoa nhé!

Dưa hấu

Dưa hấu chứa các chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe tình dục. Hợp chất citrulline trong loại quả này khi được nạp vào cơ thể sẽ chuyển đổi thành arginine. Đây là hợp chất có tác dụng tương tự như viagra, giúp thư giãn mạch máu trong cơ thể, làm tăng ham muốn tình dục, giúp nàng dễ đạt cực khoái.

Quả bơ

Hàm lượng axit béo có trong bơ sẽ giúp tăng ham muốn “yêu” ở phụ nữ, đồng thời giúp bôi trơn âm đạo, giảm thiểu tình trạng “khô hạn”.

Bên cạnh đó, bơ còn có tác dụng tương tự như estrogen, giúp cải thiện mức hormone trong cơ thể. Theo nhiều nghiên cứu, những người ăn bơ thường xuyên có đời sống tình dục hiệu quả hơn so với những người ít hoặc không ăn bơ.

Quả đào

Nếu bạn đang gặp tình trạng giảm ham muốn thì đây là loại quả không thể bỏ qua. Những dưỡng chất có trong đào sẽ giúp tăng cường hormone giới tính, đồng thời thúc đẩy lưu thông máu, từ đó đánh thức ham muốn ở nữ giới.

Quả lựu

Lựu là loại quả có khả năng làm tăng ham muốn tình dục ở cả nam và nữ. Những dưỡng chất có trong lựu sẽ giúp cơ thể sản sinh nitric oxide, tăng tuần hoàn máu, giúp đưa nhiều máu đến cơ quan sinh dục. Để "chuyện ấy" thêm thăng hoa, bạn có thể ăn hoặc làm nước ép lựu để uống mỗi ngày.