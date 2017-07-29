Những lời thật lòng, giọng nói, hơi thở... sẽ giúp bạn có được tình yêu trọn vẹn của người ấy suốt đời, chị em hãy tìm hiểu và tận dụng chúng ngay.

Tuy nhiên, chị em không nên cố gắng thở mạnh hơn bình thường mà hãy làm theo cảm xúc của bản thân khi ấy, chỉ cần thể hiện sao cho người ấy thấy được những điều chàng thực sự đã làm được cho bạn. Tóm lại, hãy chân thật!

Khi ân ái, nam giới rất quan tâm đến hơi thở của bạn tình. Họ sẽ quan sát hơi thở của vợ/người yêu mình có gấp gáp và giọng nói có trầm hơn hay không. Theo các chuyên gia tình dục, những chi tiết này là dấu hiệu giúp chàng biết được bạn có đang thực sự hưng phấn không.

Những lời nói thật

Nam giới dành nhiều tình cảm cho người phụ nữ mình yêu. Tuy nhiên, nếu quý ông phát hiện người mình hết mực yêu thương đang nói dối thì họ sẽ rất tức giận, thậm chí nam giới không thể kiểm soát bản thân dù tình yêu đó có lớn đến thế nào.

Đặc biệt, trong cuộc "yêu", nam giới rất cần được chia sẻ và thông cảm. Họ luôn mong người phụ nữ của mình sẽ nói thật, thể hiện thật cảm xúc để họ biết nhằm có sự điều chỉnh phù hợp nhất chứ không phải lừa phỉnh họ bằng những cảm xúc theo kiểu... giả vờ làm cho vui lòng là chính.

Biết lắng nghe

Đàn ông rất trân trọng và yêu thương những phụ nữ biết lắng nghe, không dạy đời, cãi bướng, không bình luận và góp ý kiến theo kiểu ra lệnh “nếu là anh thì em sẽ…”.

Phụ nữ chỉ cần lắng nghe. Và hãy cho chàng thấy bạn thực sự quan tâm thế nào. Hãy thể hiện cho người ấy thấy rằng bạn luôn quan tâm và có thể chia sẻ với anh ấy bất cứ việc gì.

Không gì có thể giúp tình cảm của cả hai thêm bền chặt và gắn kết nếu biết lắng nghe và thông cảm cho nhau.

Biết suy nghĩ cho gia đình chồng

Ngoài những điều trên, muốn chồng yêu bạn không rời thì ngoài việc là một người vợ, phụ nữ hãy trở thành một nàng dâu tốt. Chính điều này sẽ giúp chàng yêu bạn nhiều hơn.

Biết cách ứng xử đối đãi tốt với gia đình chồng, chu toàn mọi việc... Bạn hãy xem đây là gia đình thực sự của mình, đó là cách hành xử của một người vợ khôn khéo.