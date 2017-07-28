Nhưng dù có cải thiện được kích thước "cậu nhỏ" thì nhiều chị em vẫn không hài lòng bởi không tìm được hứng thú khi “yêu”. Vậy nguyên nhân của tình trạng này là do đâu?.

Hiện nay, rất nhiều quý ông vì chưa hài lòng về kích thước dương vật nên đã dùng mọi cách như uống thuốc, phẫu thuật, sử dụng thực phẩm chức năng... để cải thiện.

Nam giới có thân hình rắn chắc, dáng chuẩn và đặc biệt là "cậu nhỏ" ấn tượng sẽ gây được sự chú ý đặc biệt với phái nữ. Vì những yếu tố này phần nào đó chính là sự thể hiện sức mạnh và khả năng làm “chuyện ấy” của phái mạnh. Tuy nhiên, với phụ nữ thì kích thước khiêm tốn của "cậu nhỏ" không hoàn toàn đồng nghĩa, tỉ lệ thuận tương ứng với khả năng ở trên giường.

Các nhà nghiên cứu từ ĐH California, Los Angeles và ĐH New Mexico (Mỹ) đã thực hiện khảo sát trên 75 phụ nữ. Họ sẽ lựa chọn kích thước "cậu nhỏ" được xem là lý tưởng nhất với mình cho cuộc tình một đêm và mối quan hệ lâu dài.

Kết quả cho thấy đa số chị em chọn cho cuộc tình một đêm với “cậu nhỏ” dài 16,3 cm, chu vi 12,7 cm. Với một mối quan hệ lâu dài, kích thước lý tưởng là dài 16 cm, chu vi 12,2 cm.

Ngoài ra, nhiều chị em cũng tỏ ra khá e ngại nếu bạn tình có dương vật quá lớn. Nhiều trường hợp “em trai” quá dài nhưng chu vi quá nhỏ cũng khiến cặp đôi khó "lên đỉnh".

Do đó, “cậu nhỏ” hoàn hảo không chỉ cần có chiều dài mà yếu tố chu vi cũng rất quan trọng.

Khoái cảm đến từ đâu?

Theo các chuyên gia tình dục, để đạt được cực khoái và dễ dàng “lên đỉnh” khi vào cuộc “yêu” sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Trong đó, kích thước dương vật chiếm một phần nhỏ.

Các kỹ năng điêu luyện và cách làm tình chuyên nghiệp của phái mạnh chính là yếu tố quan trọng để đưa cặp đôi đến cao trào và thăng hoa trong cuộc "yêu".