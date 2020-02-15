8 thời điểm phụ nữ cực kì ghét làm 'chuyện ấy'

Chuyện vợ chồng 15/02/2020 05:18

Dù với đàn ông hay phụ nữ, quan hệ tình dục đều đem lại cảm giác thăng hoa, nhiều hứng thú. Tuy nhiên, có những thời điểm phụ nữ cũng muốn nói không với chuyện này.

Vậy đâu là những thời điểm phụ nữ không muốn gần gũi, chỉ muốn nói không với quan hệ tình dục?

Thời kỳ mang thai và sau sinh

Thời kỳ mang thai và sau sinh là lúc đàn ông bị thiếu thốn nhu cầu tình dục với vợ nhiều nhất. Nhưng trong thời gian này, cơ thể và tâm trạng của phụ nữ cũng có nhiều thay đổi. Mệt mỏi, không tự tin khiến phụ nữ thấy căng thẳng khi làm chuyện ấy. Nếu đàn ông thương vợ, hãy hiểu cho cảm xúc của vợ lúc này.

Tâm lý mệt mỏi, stress

quan he tinh duc 1
Tâm trạng mệt mỏi, nhiều căng thẳng sẽ để lại những cảm giác tiêu cực khi thân mật, ảnh hưởng trực tiếp đến tình cảm vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Quan hệ tình dục cần sự tự nguyện, thoải mái, mới có thể tạo sự hòa hợp, thăng hoa khi bên nhau. Ngược lại, tâm trạng mệt mỏi, nhiều căng thẳng sẽ để lại những cảm giác tiêu cực khi thân mật, ảnh hưởng trực tiếp đến tình cảm vợ chồng.

Lên giường với người không yêu

Phụ nữ chỉ chấp nhận quan hệ với người cho họ cảm xúc. Nếu làm với ai xa lạ, không có tình yêu, phụ nữ chỉ cảm thấy đau đớn và sợ hãi.

Ngày đèn đỏ

Trong những ngày đèn đỏ, phụ nữ luôn cảm thấy khó chịu, thậm chí là không vui. Đặc biệt, nếu quan hệ vào ngày hành kinh sẽ dễ gây nhiều bệnh truyền nhiễm. Vì vậy, đa phần phụ nữ đều không thích gần gũi vào những ngày nhạy cảm này.

Đang mắc bệnh nhiễm trùng

quan he tinh duc 2
Khi phụ nữ đang mắc bệnh nhiễm trùng thì sẽ vừa thấy không thoải mái, vừa thấy bất an - Ảnh minh họa: Internet

Khi phụ nữ đang mắc bệnh nhiễm trùng thì sẽ vừa thấy không thoải mái, vừa thấy bất an. Họ tránh việc gần gũi vì không muốn tiếp xúc trực tiếp với cơ thể của bạn đời. Đặc biệt là nếu mắc bệnh nhiễm trùng ở miệng thì không nên có tiếp xúc với bộ phận sinh dục của đối phương.

Thiếu màng nhầy ở tử cung

Nếu tử cung bị mất đi màng nhầy khi mang thai thì việc đưa bất cứ thứ gì vào âm đạo cũng có thể bị nhiễm trùng. Và nếu phụ nữ có các biến chứng thai nghén như ra máu hay nhau thai tiền đạo thì nên xin ý kiến của bác sĩ trước khi gần gũi.

Khi "cô bé" có vấn đề

Nếu "cô bé" có dấu hiệu ngứa, có mùi thì nên kiêng quan hệ và thăm khám bác sĩ để tìm ra nguyên nhân. Ngược lại, nếu cố quan hệ thì có khả năng sẽ bị viêm nhiễm nặng hơn. Phụ nữ chỉ thích quan hệ khi "cô bé" thật sự an toàn, thấy thoải mái.

Trên bãi biển

Với nhiều phụ nữ, họ không thích làm chuyện ấy nơi quá công khai, dù là buổi tối. Hơn nữa, cát ở biển gây cho họ cảm giác khó chịu, thậm chí còn có thể bị nhiễm trùng, trầy xước.

Dù rằng nhu cầu của đàn ông trong tình dục thường cao hơn phụ nữ, nhưng phụ nữ cũng muốn được tôn trọng cảm xúc khi gần gũi. Nếu đàn ông muốn có một cuộc "giao hoan" hài lòng, thì hãy "chiều" theo cảm xúc của phụ nữ trước. Bởi cảm giác thăng hoa trong tình dục chỉ đến khi cả hai cùng cảm thấy hài lòng và thỏa mãn.

quan he tinh duc 3
Và những lúc không thể quan hệ tình dục, phụ nữ dùng ánh mắt hay ngôn từ để đàn ông có thể thấu hiểu  Ảnh minh họa: Internet

Và những lúc không thể quan hệ tình dục, phụ nữ hãy dùng ánh mắt hay ngôn từ để đàn ông có thể thấu hiểu. Đừng phũ phàng từ chối, hay nói những lời khó nghe, đàn ông sẽ thấy bị tổn thương. Thêm vào đó, phụ nữ chỉ hãy chấp nhận quan hệ khi thật sự muốn. Đừng ép bản thân gần gũi khi không có cảm xúc hay đang khó chịu. Nếu không, bạn sẽ đánh mất ý nghĩa và cảm xúc trong chuyện tình dục.

6 dấu hiệu 'trên giường' chứng tỏ đàn ông chán vợ lắm rồi

6 dấu hiệu 'trên giường' chứng tỏ đàn ông chán vợ lắm rồi

Nếu thấy hai trong những dấu hiệu này khi "trên giường", dù đau lòng đến mấy thì phụ nữ cũng phải đối mặt với sự thật rằng đàn ông chán vợ lắm rồi.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện ấy quan hệ vợ chồng tình cảm vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 3 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 8 giờ 30 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 8 giờ 45 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 15 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 10 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?