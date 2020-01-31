6 điều đàn ông thích nhất ở phụ nữ khi ‘trên giường’

Trong tình dục, sự đổi mới là chất kích thích cực mạnh với đàn ông. Và theo nhiều chuyên gia, điều này cũng có hiệu quả với phụ nữ. Đặc biệt là trong hôn nhân, sự nhàm chán khi bên nhau quá lâu có thể khiến chuyện ấy trở nên cũ kỹ, thiếu hứng thú với cả hai. Thực tế, nhiều người đàn ông ngoại tình thừa nhận rằng bị thu hút bởi sự mới mẻ ở nhân tình.

Đây là những điều đàn ông thích ở phụ nữ khi gần gũi. Càng thấu hiểu những điều này, bạn càng dễ dàng có được trái tim của đàn ông.

Có một sự thật là khi người ta đã quá quen thuộc với nhau thì sức quyến rũ cũng sẽ giảm dần. Và cách để giữ sức hút với đàn ông là phải biết gợi mở ham muốn, cám dỗ anh ấy bằng sự tinh tế.

Để giữ lửa cho hôn, bạn nhất định phải luôn đổi mới thói quen yêu đương, tình dục với đàn ông. Bạn không nhất thiết phải áp dụng những chiêu thức quá mới mẻ, hay các tư thế mạo hiểm. Bạn chỉ cần thêm một chút bất ngờ vào từng cuộc yêu, cho cả hai cảm giác mới mẻ về thời gian, không gian gần gũi. Những thay đổi nhỏ ấy có thể tác động đến cảm xúc và hưng phấn của đàn ông khi “yêu”.

Dù đã ở bên nhau bao lâu thì những khoảnh khắc tinh tế vẫn có thể khiến đàn ông say mê. Ví dụ như bạn có thể để hở vai trần với một chiếc áo sơ mi của chàng, hoặc bỏ vài nút áo để cơ thể ẩn hiện. Hoặc bạn có thể thử một chiếc áo choàng, để lộ bên trong là một chiếc áo ren quyến rũ. Chỉ cần vài giây phút đúng bằng một hai lần ngó mắt của đàn ông, bạn cũng đã thành công khiến anh ấy cả đêm say mê bạn.

Cảm giác được khao khát

Nếu bạn yêu và ham muốn người đàn ông của mình, đừng ngại thể hiện điều đó - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn yêu và ham muốn người đàn ông của mình, đừng ngại thể hiện điều đó. Đàn ông luôn muốn có cảm giác được nửa kia khao khát, vì anh ấy sẽ thấy tự tin hơn. Ngay cả khi đã là vợ chồng nhiều năm, cũng đừng quên tán tỉnh nhau trên giường. Sự phấn khích khi biết được khao khát của đối phương sẽ khiến đàn ông thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết.

Thích nghe giọng nói của phụ nữ khi trên giường

Giao tiếp trong quá trình “yêu” có tác dụng kích thích đàn ông. Đó có thể là những lời khen ngợi, tinh ý hướng dẫn, hay chỉ là bày tỏ cảm giác thăng hoa. Đừng ngại nói, đừng ngại thể hiện, vì đàn ông rất thích nghe.

Những lời khen

Đàn ông có nhu cầu tình dục mạnh mẽ, và sẽ hoàn toàn chìm đắm vào cuộc yêu khi đã nhập cuộc. Và những lời khen là chất xúc tác giúp họ trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn trong chuyện chăn gối.

Đàn ông có nhu cầu được nhận lời khen từ phụ nữ, đặc biệt là khi bắt đầu bước lên giường. Có thể đó là lời khen về ngoại hình, nụ cười… Dù là lời khen về điều gì thì cũng có tác dụng kích thích tâm trí và ham muốn của đàn ông.

Hành động khi có ánh sáng

Phụ nữ có thể tạo một không gian phòng ngủ có ánh sáng vừa đủ, cùng với những bộ đồ ngủ đủ hấp dẫn để khiến bản thân tự tin hơn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thường thích “tắt đèn” khi gần gũi. Nhưng theo các chuyên gia giới tính, đàn ông yêu bằng mắt, và họ thích được nhìn ngắm đối phương khi “yêu”. Họ muốn chiêm ngưỡng bạn khi gần gũi nhất. Và có thể khi thấy bạn tự tin khoe cơ thể sẽ là bước ngoặt mới mẻ trong chuyện chăn gối với đàn ông. Vì thế, phụ nữ có thể tạo một không gian phòng ngủ có ánh sáng vừa đủ, cùng với những bộ đồ ngủ đủ hấp dẫn để khiến bản thân tự tin hơn.

Hãy nhớ, điều đàn ông thích ở phụ nữ khi trên giường không phải là thân thể nóng bỏng, mà là cảm giác thăng hoa khi cả hai thấu hiểu và kết nối chặt chẽ với nhau trong cả tinh thần và thể xác.