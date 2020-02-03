6 dấu hiệu 'trên giường' chứng tỏ đàn ông chán vợ lắm rồi

Chuyện vợ chồng 03/02/2020 05:19

Nếu thấy hai trong những dấu hiệu này khi "trên giường", dù đau lòng đến mấy thì phụ nữ cũng phải đối mặt với sự thật rằng đàn ông chán vợ lắm rồi.

Kiếm cớ để đi ngủ trước

Thông thường, những cặp vợ chồng hạnh phúc sẽ luôn đi ngủ cùng lúc. Thời gian trước khi cả hai cùng ngủ là thời gian vàng trong ngày với vợ chồng. Người chồng yêu vợ luôn muốn dành chút thời gian trước khi ngủ để chia sẻ tâm tư, tình cảm với vợ. Sau đó, họ sẽ cho nhau những cái ôm tình cảm và cùng chìm vào giấc ngủ.

Ngược lại, người đàn ông chán vợ sẽ không để tâm vợ ngủ lúc nào. Anh ấy không quan tâm vợ đang làm gì, không muốn chia sẻ thời gian ngắn ngủi bên nhau trước khi kết thúc một ngày.

Vì thế, nếu chồng không có một lý do chính đáng thì đây là dấu hiệu chồng chán vợ.

dan ong chan vo 1
Thông thường, những cặp vợ chồng hạnh phúc sẽ luôn đi ngủ cùng lúc - Ảnh minh họa: Internet

Thường nói lời khó nghe trước khi đi ngủ

Vì là thời gian vàng cuối ngày để vợ chồng hâm nóng tình cảm nên người chồng thương vợ sẽ chỉ nói những lời dễ chịu. Thậm chí nếu có cãi nhau thì anh ấy sẽ im lặng, hoặc cố gắng làm hòa trước khi cả hai đi ngủ.

Người đàn ông chán vợ lại thường dồn nén những cảm xúc tiêu cực trong ngày để “đổ” hết lên vợ. Anh ta chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân mà không hề thấu hiểu cho vợ.

Thường xuyên không ngủ ở nhà

Đây là dấu hiệu chồng chán vợ rõ ràng nhất. Khi đàn ông yêu vợ nhiều sẽ không bao giờ muốn qua đêm bên ngoài. Vì anh ấy biết vợ ở nhà sẽ cô đơn, sẽ lo lắng không yên. Và dù là tình huống bất khả kháng phải ngủ ở ngoài, anh ấy cũng sẽ có cách để vợ thấy yên lòng.

Khi đàn ông hết yêu vợ thì sẽ không muốn về nhà, thậm chí là chỉ muốn ngủ bên ngoài. Đây là cách đàn ông tránh né vợ khi đã hết yêu.

Không bày tỏ tình cảm với cơ thể của vợ

dan ong chan vo 2
Đàn ông hết yêu vợ sẽ thấy chán cơ thể của vợ - Ảnh minh họa: Internet

Trên giường là nơi vợ chồng gần gũi nhất. Và dù nằm cạnh nhau thôi thì người chồng yêu vợ vẫn muốn bày tỏ tình cảm với cơ thể của vợ. Anh ấy sẽ dịu dàng vuốt ve, dành những chiếc hôn, cái ôm, hay đùa giỡn. Đây là hành động của người chồng chung thủy, chỉ có duy nhất mình vợ.

Ngược lại, đàn ông hết yêu vợ sẽ thấy chán cơ thể của vợ. Không còn những cử chỉ âu yếm ngày trước, càng không gần gũi thân mật. Đàn ông một khi đã chán vợ thì chỉ cần ở cạnh cũng đã thấy không thoải mái, huống hồ là đụng chạm.

“Làm” cho có lệ

Muốn biết đàn ông còn yêu vợ nhiều hay ít, cứ “lên giường” là sẽ rõ. Đàn ông khi yêu thì càng gần gũi càng dịu dàng, nồng nhiệt và sâu đậm. Còn đàn ông khi đã hết yêu thì dù xác thịt gần kề cũng lạnh nhạt, máy móc. Anh ta chỉ “làm” cho có lệ, không cảm xúc, cũng không hiểu cho vợ.

Giữ khoảng cách

dan ong chan vo 3
Nếu thấy hai trong những dấu hiệu trên thì dù đau lòng mấy thì phụ nữ cũng phải đối mặt với sự thật rằng chồng chán vợ lắm rồi - Ảnh minh họa: Internet

Thông thường, những cặp vợ chồng không còn yêu nhau sẽ luôn có một khoảng cách lớn khi nằm chung giường. Đàn ông khi chán vợ cũng thế. Họ không muốn nằm quá gần vợ, luôn cố ý tạo một khoảng cách để cả hai không động chạm vào nhau.

Nếu thấy hai trong những dấu hiệu trên thì dù đau lòng mấy thì phụ nữ cũng phải đối mặt với sự thật rằng đàn ông chán vợ lắm rồi. Vì đàn ông khi yêu thì khó thể hiện, nhưng khi hết yêu, dù là ai thì cách thể hiện đều giống nhau.

Vợ chồng chán nhau: Làm sao để đánh thức tình cảm đã ‘ngủ quên’?

Vợ chồng chán nhau: Làm sao để đánh thức tình cảm đã ‘ngủ quên’?

Sự thật là vợ chồng chán nhau không hẳn là vì hết tình hết nghĩa. Mà là cả hai cần một que diêm để mồi lửa thứ tình cảm đã ngủ quên theo năm tháng.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng chán vợ vợ chồng hạnh phúc đàn ông hết yêu

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 3 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 4 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 9 giờ 52 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 10 giờ 7 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?