6 dấu hiệu 'trên giường' chứng tỏ đàn ông chán vợ lắm rồi

Ngược lại, người đàn ông chán vợ sẽ không để tâm vợ ngủ lúc nào. Anh ấy không quan tâm vợ đang làm gì, không muốn chia sẻ thời gian ngắn ngủi bên nhau trước khi kết thúc một ngày.

Thông thường, những cặp vợ chồng hạnh phúc sẽ luôn đi ngủ cùng lúc. Thời gian trước khi cả hai cùng ngủ là thời gian vàng trong ngày với vợ chồng. Người chồng yêu vợ luôn muốn dành chút thời gian trước khi ngủ để chia sẻ tâm tư, tình cảm với vợ. Sau đó, họ sẽ cho nhau những cái ôm tình cảm và cùng chìm vào giấc ngủ.

Vì là thời gian vàng cuối ngày để vợ chồng hâm nóng tình cảm nên người chồng thương vợ sẽ chỉ nói những lời dễ chịu. Thậm chí nếu có cãi nhau thì anh ấy sẽ im lặng, hoặc cố gắng làm hòa trước khi cả hai đi ngủ.

Vì thế, nếu chồng không có một lý do chính đáng thì đây là dấu hiệu chồng chán vợ .

Người đàn ông chán vợ lại thường dồn nén những cảm xúc tiêu cực trong ngày để “đổ” hết lên vợ. Anh ta chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân mà không hề thấu hiểu cho vợ.

Thường xuyên không ngủ ở nhà

Đây là dấu hiệu chồng chán vợ rõ ràng nhất. Khi đàn ông yêu vợ nhiều sẽ không bao giờ muốn qua đêm bên ngoài. Vì anh ấy biết vợ ở nhà sẽ cô đơn, sẽ lo lắng không yên. Và dù là tình huống bất khả kháng phải ngủ ở ngoài, anh ấy cũng sẽ có cách để vợ thấy yên lòng.

Khi đàn ông hết yêu vợ thì sẽ không muốn về nhà, thậm chí là chỉ muốn ngủ bên ngoài. Đây là cách đàn ông tránh né vợ khi đã hết yêu.

Không bày tỏ tình cảm với cơ thể của vợ

Đàn ông hết yêu vợ sẽ thấy chán cơ thể của vợ - Ảnh minh họa: Internet

Trên giường là nơi vợ chồng gần gũi nhất. Và dù nằm cạnh nhau thôi thì người chồng yêu vợ vẫn muốn bày tỏ tình cảm với cơ thể của vợ. Anh ấy sẽ dịu dàng vuốt ve, dành những chiếc hôn, cái ôm, hay đùa giỡn. Đây là hành động của người chồng chung thủy, chỉ có duy nhất mình vợ.

Ngược lại, đàn ông hết yêu vợ sẽ thấy chán cơ thể của vợ. Không còn những cử chỉ âu yếm ngày trước, càng không gần gũi thân mật. Đàn ông một khi đã chán vợ thì chỉ cần ở cạnh cũng đã thấy không thoải mái, huống hồ là đụng chạm.

“Làm” cho có lệ

Muốn biết đàn ông còn yêu vợ nhiều hay ít, cứ “lên giường” là sẽ rõ. Đàn ông khi yêu thì càng gần gũi càng dịu dàng, nồng nhiệt và sâu đậm. Còn đàn ông khi đã hết yêu thì dù xác thịt gần kề cũng lạnh nhạt, máy móc. Anh ta chỉ “làm” cho có lệ, không cảm xúc, cũng không hiểu cho vợ.

Giữ khoảng cách

Nếu thấy hai trong những dấu hiệu trên thì dù đau lòng mấy thì phụ nữ cũng phải đối mặt với sự thật rằng chồng chán vợ lắm rồi - Ảnh minh họa: Internet

Thông thường, những cặp vợ chồng không còn yêu nhau sẽ luôn có một khoảng cách lớn khi nằm chung giường. Đàn ông khi chán vợ cũng thế. Họ không muốn nằm quá gần vợ, luôn cố ý tạo một khoảng cách để cả hai không động chạm vào nhau.

Nếu thấy hai trong những dấu hiệu trên thì dù đau lòng mấy thì phụ nữ cũng phải đối mặt với sự thật rằng đàn ông chán vợ lắm rồi. Vì đàn ông khi yêu thì khó thể hiện, nhưng khi hết yêu, dù là ai thì cách thể hiện đều giống nhau.