4 lỗi sai khiến bạn tránh thai mà vẫn dính bầu như thường

Có rất nhiều biện pháp tránh thai hiện đại, tuy nhiên rất nhiều người chủ quan dẫn đến việc áp dụng biện pháp nhưng vẫn có thai ngoài ý muốn.

1. Dùng bao cao su quá hạn, không chất lượng

Bao cao su thường được nhiều người lưu trữ trong ví, túi xách như một vật phòng thân. Thế nhưng ít ai để ý đến hạn sử dụng của nó khi được lôi ra dùng. Bao cao su quá hạn gây ra nhiều tai hại như nguy cơ rách, thủng,t? viêm nhiễm cho cả 2 khi sử dụng và kèm theo nó là khả năng mang thai ngoài ý muốn do tinh dịch bị thoát ra ngoài.

2. Uống thuốc tránh thai không đều

Thuốc tránh thai hàng ngày là 1 trong những biện pháp tránh thai được các chuyên gia khuyên dùng vì nó an toàn và mang lại hiệu quả cao. Thế nhưng thuốc chỉ phát huy tác dụng nếu người phụ nữ duy trì lịch uống thuốc đều đặn đúng theo chỉ cẫn của bác sỹ. Một số phụ nữ cho rằng thuốc tránh thai có thể giúp họ ngừa thai suốt chu kỳ cho dù thỉnh thoảng có quên uống vài ngày. Điều này là sai lầm. Việc quên uống có thể khiến quá trình rụng trứng vẫn diễn ra như thường và bạn hoàn toàn có thể mang thai.

3. Uống thuốc tránh thai quá muộn

Viên tránh thai khẩn cấp là vật "cứu mạng" bất đắc dĩ dành cho các đôi lỡ không dùng biện pháp tránh thai. Thế nhưng nó chỉ có tác dụng trong vòng 72 giờ sau quan hệ. Ngoài khoảng đó, bạn vẫn có thể mang thai nếu uống trễ và còn làm thai nhi bị dị tật, phải nạo bỏ.

4. Xuất tinh ngoài

Xuất tinh ngoài là biện pháp được rất nhiều cặp đôi sử dụng vì nó tiện và không làm mất cảm hứng. Thế nhưng theo nhiều nghiên cứu, trong quá trình quan hệ, một lượng tinh trùng nhỏ của nam giới vẫn xuất hiện trong dịch tiết chứ không đợi đến lúc xuất tinh. Vì thế số tinh trùng này vẫn có thể khiến đối tác nữ có thai mặc dù chưa xuất tinh. Hơn nữa nguy cơ "rút không kịp" là rất phổ biến khiến cho việc xuất tinh ngoài hoàn toàn vô tác dụng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-loi-sai-khien-ban-tranh-thai-ma-van-dinh-bau-nhu-thuong-64754.html