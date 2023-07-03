5 tuyệt chiêu quyến rũ thượng thừa khiến chàng mê như điếu đổ, mỗi lần ái ân nàng hãy áp dụng ngay!

Chuyện thầm kín 03/07/2023 19:45

Những gợi ý dưới đây sẽ giúp phụ nữ biết cách quyến rũ một nửa của mình ngay trên giường một cách nhanh chóng.

Phong thái tự tin

Điều bạn cần thể hiện trước mặt chàng là phong thái tự tin. Tự tin vào chính thân hình của bạn mà không e ngại bất kỳ khiếm khuyết nào khi thoát y trước một nửa. Trong mắt đàn ông, người phụ nữ họ yêu luôn là người đẹp nhất, đáng trân trọng nhất.

Ngay khi chàng và bạn âu yếm nhau trên giường, cơ thể chàng đã tiết ra lượng lớn hormone giới tính thôi thúc chàng "hành sự".

Lúc này, chàng hoàn toàn không để ý đến cặp đùi không mấy thon gọn, vòng bụng ngấn mỡ nàng cố tình giấu đi. Tự tin chính là tuyệt chiêu quyến rũ chàng "lợi hại" bậc nhất trên giường.

5 tuyệt chiêu quyến rũ thượng thừa khiến chàng mê như điếu đổ, mỗi lần ái ân nàng hãy áp dụng ngay! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quyến rũ chàng bằng đôi tay

Sẽ thật thiếu sót nếu các nàng quên sử dụng tuyệt chiêu quyến rũ chàng trên giường bằng đôi tay. Hãy luồn tay nhẹ nhàng khắp cơ thể chàng và giúp anh ấy cởi bỏ chiếc áo sơ mi.

Không dừng lại ở đó, hãy tiếp tục dùng đôi tay mềm mại masage toàn bộ cơ thể đối phương. Bắt đầu từ vùng cổ, hai vai xuống dọc sống lưng, trước ngực, hai bên eo với nhịp độ từ tốn và dừng lại lâu hơn ở "cậu bé" của chàng. 

Những nụ hôn nóng bỏng

Đừng quên dành tặng chàng những nụ hôn đầy đam mê khi cả hai đang bên nhau. Trang Marie Claire khuyên nàng hãy hôn môi chàng để quyến rũ anh ấy, đừng quên những nụ hôn kiểu Pháp ướt át kết hợp với những màn muốt ve của đôi tay. 

Đầu tư về nội y

Không gì quyến rũ hơn hình ảnh nàng gợi cảm trong những bộ đồ ngủ pyjama. Kết quả khảo sát gần đây cho thấy chàng thực sự thích nhìn ngắm nàng trong trạng phục của những bộ đồ ngủ kiểu dáng pyjama. 

5 tuyệt chiêu quyến rũ thượng thừa khiến chàng mê như điếu đổ, mỗi lần ái ân nàng hãy áp dụng ngay! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thường yêu bằng mắt. Đây chính là lý do để nàng diện những trang phục ngủ thu hút chàng trên giường, mở màn cho cuộc "yêu" nhiều mới mẻ. 

Mùi hương quyến rũ

Hương thơm nước hoa chàng yêu thích thoang thoảng trên cơ thể bạn sẽ khiến đối phương không thể cưỡng lại được. Các nhà khoa học cho biết cơ thể mỗi phụ nữ sẽ phản ứng khác nhau với cùng một mùi hương nước hoa

5 tuyệt chiêu quyến rũ thượng thừa khiến chàng mê như điếu đổ, mỗi lần ái ân nàng hãy áp dụng ngay! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Điểm đặc biệt này sẽ giúp não bộ chàng không chỉ ghi nhớ bạn bằng ký ức hình ảnh mà còn bằng mùi hương. Hương thơm chính là chất xúc tác hữu hiệu cho cuộc yêu và là bí mật hàng đều giúp các nàng quyến rũ chàng trên giường. 

Không phải phòng ngủ, đây mới thật sự là ‘địa điểm yêu’ lí tưởng nhất mà các chàng cực kỳ thích

Không phải phòng ngủ, đây mới thật sự là ‘địa điểm yêu’ lí tưởng nhất mà các chàng cực kỳ thích

Hóa ra không phải phòng ngủ, 3 địa điểm dưới đây mới là nơi mà các chàng muốn làm chuyện ấy.

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