3 tư thế khiến chàng ‘MÊ MỆT’ chốn phòng the, phụ nữ nên học hỏi ngay

Đây là một trong những cách chiều chồng mà các nàng phải biết, có như thế bạn mới có thể khiến chồng mê mệt mỗi khi màn đêm buông xuống.

Tư thế Doggy

Nếu như muốn biết cách chiều chồng chốn phòng the thì quan hệ từ phía sau là một lựa chọn không thể bỏ qua. Đấng mày râu thường lấy eo của bạn tình làm điểm tựa tạo ra sự kích thích. Doggy là tư thế mạnh mẽ và nhanh đạt khoái cảm nhất nhưng lại khiến các chàng dễ mất sức, kết thúc cuộc yêu sớm. Vì thế, muốn áp dụng tư thế này bạn nên biết tính toán và đổi tư thế đúng thời điểm nhé!

Ảnh minh họa: Internet

Tư thế thử thách

Các chàng thường có xu hướng thích chinh phục nên tư thế “thử thách” là lựa chọn hoàn hảo cho nàng chiều chồng chốn phòng the. Nàng sẽ gác hai chân lên vai người tình, với tư thế này tốc độ ma sát sẽ nhiều hơn. Đấng mày râu chắc chắn sẽ phải ‘chết mê’ khi bạn áp dụng tư thế này đấy.

Tư thế hoa sen

Tư thế hoa sen giúp các cặp vợ chồng thể hiện tình cảm tốt hơn. Bạn sẽ ngồi lên đùi chàng, mặt đối mặt, thỏa sức ôm hôn quấn quýt. Với tư thế này chị em sẽ chủ động hơn trong chuyện yêu, vuốt ve kích thích sự mạnh mẽ từ chàng một cách nhịp nhàng. Tuy nhiên, tư thế hoa sen ít tạo sự ma sát, phù hợp hơn trong giai đoạn khởi đầu lâm trận.

Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời mỗi khi ‘lâm trận’ bạn nên hôn anh ấy thật nồng nàn, nhẹ nhàng nhưng cần phải xen kẽ sự mãnh liệt. Đồng thời, đẩy ngực bạn lại gần ngực anh ấy để chàng cảm nhận cuộc yêu dần trở nên lôi cuốn, cuồng nhiệt hơn, giúp anh ấy háo hức với việc này.

3 dấu hiệu nhận biết chồng YÊU bạn thật lòng từ những lần ‘ÁI ÂN’ nồng cháy Làm thế nào có thể nhận biết đàn ông yêu bạn thật lòng trong những lần ái ân? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp giúp bạn những thắc mắc trên nhé!

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