3 tư thế khiến chàng ‘MÊ MỆT’ chốn phòng the, phụ nữ nên học hỏi ngay

Chuyện thầm kín 26/05/2023 05:47

Đây là một trong những cách chiều chồng mà các nàng phải biết, có như thế bạn mới có thể khiến chồng mê mệt mỗi khi màn đêm buông xuống.

Tư thế Doggy

Nếu như muốn biết cách chiều chồng chốn phòng the thì quan hệ từ phía sau là một lựa chọn không thể bỏ qua. Đấng mày râu thường lấy eo của bạn tình làm điểm tựa tạo ra sự kích thích. Doggy là tư thế mạnh mẽ và nhanh đạt khoái cảm nhất nhưng lại khiến các chàng dễ mất sức, kết thúc cuộc yêu sớm. Vì thế, muốn áp dụng tư thế này bạn nên biết tính toán và đổi tư thế đúng thời điểm nhé!

3 tư thế khiến chàng ‘MÊ MỆT’ chốn phòng the, phụ nữ nên học hỏi ngay - Ảnh 1
 Ảnh minh họa: Internet

Tư thế thử thách

Các chàng thường có xu hướng thích chinh phục nên tư thế “thử thách” là lựa chọn hoàn hảo cho nàng chiều chồng chốn phòng the. Nàng sẽ gác hai chân lên vai người tình, với tư thế này tốc độ ma sát sẽ nhiều hơn. Đấng mày râu chắc chắn sẽ phải ‘chết mê’ khi bạn áp dụng tư thế này đấy.

Tư thế hoa sen

Tư thế hoa sen giúp các cặp vợ chồng thể hiện tình cảm tốt hơn. Bạn sẽ ngồi lên đùi chàng, mặt đối mặt, thỏa sức ôm hôn quấn quýt. Với tư thế này chị em sẽ chủ động hơn trong chuyện yêu, vuốt ve kích thích sự mạnh mẽ từ chàng một cách nhịp nhàng. Tuy nhiên, tư thế hoa sen ít tạo sự ma sát, phù hợp hơn trong giai đoạn khởi đầu lâm trận.

3 tư thế khiến chàng ‘MÊ MỆT’ chốn phòng the, phụ nữ nên học hỏi ngay - Ảnh 2
  Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời mỗi khi ‘lâm trận’ bạn nên hôn anh ấy thật nồng nàn, nhẹ nhàng nhưng cần phải xen kẽ sự mãnh liệt. Đồng thời, đẩy ngực bạn lại gần ngực anh ấy để chàng cảm nhận cuộc yêu dần trở nên lôi cuốn, cuồng nhiệt hơn, giúp anh ấy háo hức với việc này.

3 dấu hiệu nhận biết chồng YÊU bạn thật lòng từ những lần ‘ÁI ÂN’ nồng cháy

3 dấu hiệu nhận biết chồng YÊU bạn thật lòng từ những lần ‘ÁI ÂN’ nồng cháy

Làm thế nào có thể nhận biết đàn ông yêu bạn thật lòng trong những lần ái ân? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp giúp bạn những thắc mắc trên nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện ấy cách chiều chồng tư thế yêu

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Tâm sự 26 phút trước
Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Ngoại tình 39 phút trước
Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Tâm sự tình yêu 1 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 9 phút trước
Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng