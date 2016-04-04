Dưới đây là những thông tin bổ ích mà bạn cần chú ý:

Theo kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, chiết xuất từ mãng cầu xiêm đã được chứng minh là có khả năng tiêu diệt một số loại tế bào gây ung thư gan, ung thu vú mà chúng có thể kháng lại các loại thuốc hóa trị liệu truyền thống.

Không chỉ vậy, một nghiên cứu gần đây còn cho thấy các hợp chất được phân lập từ hạt mãng cầu xiêm có tác dụng trị các tế bào ung thư tuyến ruột kết gấp 10.000 lần so với tiềm năng của một loại thuốc hóa trị đặc biệt.

Tuy nhiên, vẫn chưa có những kiểm tra theo quy mô lớn đối với con người và không có bằng chứng đáng tin cậy để tuyên bố rằng, mãng cầu xiêm là một dược liệu chữa bệnh ung thư một cách hiệu quả. Chưa kể đến, mãng cầu xiêm cũng có thể gây ra các tác dụng phụ có hại cho cơ thể như làm rối loạn vận động,t? viêm bàng quang và đau vùng xương chậu.

Vì vậy, mặc dù các hợp chất dinh dưỡng có trong quả mãng cầu xiêm có thể tiêu diệt các tế bào gây ung thư trong ống nghiệm, và việc tung hô mãng cầu xiêm là “phương thuốc trị ung thư kỳ diệu” thay thế cho phương pháp điều trị ung thư bằng hóa trị liệu là một khả năng gây nên sự nhầm lẫn cao và rất nguy hiểm.

Thông tin trên xuất phát từ đâu?

Sở dĩ có những thông tin nói trên là vì một số công ty dược lớn muốn thu lại số tiền khổng lồ mà họ đã chi cho việc nghiên cứu khoa học, họ cố gắng tạo ra một sản phẩm từ chiết xuất của quả mãng cầu xiêm để bán và thổi phồng thông tin này lên.

Do đó, khi bạn tin rằng những thông tin này là có thật thì bạn sẽ nhanh chóng chia sẽ cho người thân cùng sử dụng các sản phẩm đó để điều trị bệnh ung thư. Bạn nên nhớ rằng, hiện nay trên thế giới đã có biết bao nhiêu bệnh nhân ung thư đã qua đời một cách vô ích trong khi các nhà sản xuất thuốc có thể đưa ra một loại thuốc trị ung thu từ chiết xuất của quả mãng cầu xiêm với trị giá hàng tỷ đô la này?

Các tác dụng của quả mãng cầu xiêm ra sao?

Mối quan tâm chủ yếu của các nhà sản xuất là tác dụng chống ung thư mạnh mẽ của quả mãng cầu xiêm. Ngoài ra, khả năng kháng khuẩn của nó đối với các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn, nấm, tác dụng làm giảm huyết áp cao, điều trị các rối loạn trầm cảm, căng thẳng và lo lắng cũng là điều mà các nhà nghiên cứu cũng quan quan tâm.

Nghiên cứu từ những năm 1970 đến nay cho thấy với chiết xuất từ quả mãng cầu xiêm có những tác dụng như sau:

Tấn công bệnh ung thư một cách an toàn và hiệu quả với phương pháp trị liệu hoàn toàn tự nhiên mà không gây ra buồn nôn, giảm cân và rụng tóc.

Có hiệu quả trong việc tiêu diệt các tế bào ác tính của 12 loại ung thư, bao gồm cả ung thư đại tràng, vú, tuyến tiền liệt, phổi và ung thư tuyến tụy…

Bảo vệ hệ thống miễn dịch của bạn và tránh nhiễm trùng chết người.

Bệnh nhân sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn và khỏe mạnh trong suốt quá trình điều trị.

Tăng cường năng lượng và cải thiện cách nhìn nhận lạc quan hơn về cuộc sống cho bệnh nhân.

Thế nhưng, nếu các nghiên cứu khoa học đã cho thấy những tác dụng kỳ diệu của quả mãng cầu xiêm đối với việc điều trị bệnh ung thư như vậy thì tại sao chúng ta không được biết những thông tin này được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng?

Thực ra, các nghiên cứu nói trên đã được một số công ty dược lớn bỏ ra rất nhiều công sức và nhiều tiền để nghiên cứu về tác dụng của quả mãng cầu xiêm. Nhưng kết quả là, họ đã không thể tìm ra được loại thuốc trị bệnh ung thư thành công nhất để được cấp bằng sáng chế. Đều này cũng có nghĩa là hàng triệu đô la của họ đã bị bốc hơi. Do vậy, các thử nghiệm của họ đối với quả mãng cầu xiêm đã bị ngưng trệ. Thậm chí tệ hơn, các công ty đã hoãn toàn bộ dự án và quyết định không công bố các kết quả nghiên cứu của mình.

Các nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Y tế đã cảnh báo về tính chính xác của những tin tức về quả mãng cầu xiêm đã nói trên các trang mạng như:

.... Viện Ung thư Quốc gia thực hiện các nghiên cứu khoa học đầu tiên trong năm 1976. Kết quả cho thấy, lá và than cây mãng cầu xiêm có hiệu quả trong việc tấn công và tiêu diệt các tế bào ác tính." Không hiểu sao, các kết quả này đã được công bố trong một báo cáo nội bộ và không bao giờ phát hành cho công chúng biết ...”, các nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Y tế cho hay.

.... Từ năm 1976, mãng cầu xiêm đã được chứng minh là một nguyên liệu tiêu tế bào gây ệnh ung thư vô cùng mạnh mẽ qua 20 bài kiểm tra trong phòng thí nghiệm độc lập, nhưng không có thử nghiệm lâm sàng nào đối với con người…

.... Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Sản phẩm tự nhiên, “theo một nghiên cứu gần đây được tiến hành tại trường Đại học Công giáo Hàn Quốc nói rằng, một hóa chất trong quã mãng cầu xiêm đã được tìm thấy có tác dụng tiêu diệt các tế bào ung thư ruột kết gấp 10.000 lần so với các thuốc hóa trị liệu truyền thống ... "

... Một nghiên cứu tại trường Đại học Purdue mới đây phát hiện ra rằng lá từ mãng cầu xiêm cũng có thể giết chết tế bào gây bệnh ung thư, đặc biệt hiệu quả đối với tuyến tiền liệt, tuyến tụy và ung thư phổi…

Thực tế là gì?

Các nhà khoa học của Viện nghiên cứu Ung thư Anh quốc cho hay, “ Mặc dù các nghiên cứu đã nói về tác dụng của quả mãng cầu xiêm như trên, nhưng trong thực tế chúng không được thủ nghiệm lâm sàng trên cơ thể người. Vì vậy, chúng ta vẫn chưa biết liệu nó có thể điều trị bệnh ung thư được hay không. Chúng ta nên cần thận trọng vì không có bằng chứng về độ an toàn hoặc hiệu quả của nó đối với sức khỏe” .

Các nhà khoa học của Viện nghiên cứu ung thư Anh quốc còn giải thích thêm: “ Nhiều trang web trên mạng đã quảng cáo rầm rộ các sản phẩm từ quả mãng cầu xiêm trong việc điều trị bệnh ung thư, nhưng không ai trong số họ được hỗ trợ bởi bất kỳ tổ chức Khoa học uy tín nào chuyên về bệnh ung thư.

Một bài viết về mãng cầu xiêm đã được đăng tải trên trang web CancerNetwork cũng đồng tình, “ Các bệnh nhân nên được cảnh báo để chống lại việc sử dụng thảo dược bổ sung từ quả mãng cầu xiêm để điều trị bệnh ung thư”.

Bên cạnh đó, các nhà khoa học của Viện nghiên cứu ung thư Vương quốc Anh còn đề cập đến các tác dụng phụ tiêu cực của mãng cầu xiêm đối với cơ thể như: gây ra những thay đổi thần kinh, gây ra triệu chứng tương tự như bệnh Parkinson. Vì vậy, nó có thể có tác dụng phụ có hại cho một số người. Do đó, bạn nên nói chuyện với bác sĩ trước khi dùng bất cứ loại thuốc bổ sung hoặc thay thế nào.

Điểm mấu chốt là gì?

Mãng cầu xiêm cũng giống như nhiều loại cây trồng khác, đã cho thấy nhiều hứa hẹn về tác dụng điều trị bệnh ung thư qua các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có những thử nghiệm lâm sàng quan trọng nào trên con người và cũng không có bằng chứng xác đáng nào cho thấy ăn mãng cầu xiêm có thể điều trị bệnh ung thư một cách hiệu quả. Thông tin này đã được thổi phồng quá mức, nó không chính xác và không giúp ích được gì cho các bệnh nhân ung thư.

Đặc biệt, một nguy hiểm lớn của thông tin sai lệch như vậy là nó có thể làm cho một số bệnh nhân ung thư từ bỏ phương pháp hóa trị liệu truyền thống để chuyển sang dùng mãng cầu xiêm, như vậy có thể gây tử vong cho bệnh nhân.