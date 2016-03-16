Hơi thở "nặng mùi" sẽ "tan biến" ngay khi bạn áp dụng cách này

Trong trà có chứa chất catechin, ngăn chặn sự phát triển của các loại t? vi khuẩn tồn tại trong kẻ răng. Nhờ đó, trà xanh khử được mùi hôi trong miệng rất hiệu quả. Bạn có thể uống từ 2 – 4 ly trà xanh mỗi ngày nhưng không nên pha quá đặc sẽ gây mất ngủ.

Ăn sữa chua mỗi ngày giúp giảm nồng độ sulphurhydro gây mùi hôi ở miệng. Vitamin D trong sữa chua có thể kìm hãm vi khuẩn phát triển. Ngoài ra, ăn sữa chua thường xuyên còn có khả năng ngừa hôi miệng và các bệnh về nướu rất tốt.

Nho khô

Nho khô chứa axít oleanolic, oleanolic aldehyde, betulin, axít betulinic…có khả năng ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn gây sâu răng và ngăn vi khuẩn tạo bựa răng. Nhờ vậy, nho khô có thể khắc phục chứng hôi miệng rất tốt.

Nấm

Chất lentinan trong nấm có khả năng ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn gây ra bệnh sâu răng, phá hoại men răng và gây hôi miệng. Ăn nấm ít nhất 2 lần trong tuần là giải pháp giảm hôi miệng nhanh chóng và hiệu quả.

Thì là, húng quế, bạc hà, lá hương nhu

Đây là những loại rau có khả năng “tiêu diệt” hơi thở khó chịu. Các loại rau này giúp hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn tốt hơn. Chúng sẽ ngăn ngừa sự đầy hơi của dạ dày (nguyên nhân gây chứng ợ hơi và đẩy mùi khó chịu lên miệng khi phát ngôn).

Uống nhiều nước

Thói quen này giúp bạn chống lại sự hyđrat hóa, giải độc cho cơ thể qua đường bài tiết. Uống nước giúp bạn giữ gìn vệ sinh răng miệng, giảm mảng bám và cuốn trôi các hợp chất sulphur gây hôi miệng.

Ăn ổi

Những quả ổi sống có thể khống chế mùi hôi của hơi thở vì nó có chứa axit tannic và axít photphoric.

Uống trà đinh hương

Đinh hương có tính khử trùng rất mạnh. Hãy pha trà bằng cách cho 3 nụ đinh hương hoặc ¼ muỗng cà phê đinh hương xay nhuyễn vào 2 cốc nước nóng trong 20 phút, trộn lên liên tục rồi lọc lấy nước. Dùng trà đinh hương như là nước súc họng để có hơi thở thơm tho suốt cả ngày.

Ngò tây

Nhai lá ngò tây hoặc lá bạc hà phương pháp trị hôi miệng đã có từ rất lâu đời. Hai loại rau thơm này đặc biệt công hiệu trong việc ngăn ngừa hôi miệng do hành tây và tỏi. Ngò tây chứa rất nhiều chất diệp lục, chỉ cần nhai một vài nhánh ngò tây nhúng vào giấm thì có thể làm giảm mùi hôi ngay lập tức. Nếu bạn nuốt lá sau khi nhai xong, những lá này sẽ được tiêu hóa và tiếp tục làm cho hơi thở thơm hơn trong một khoảng thời gian.

Thì là

Nhai chậm rãi lá thì là đến khi tuyến nước bọt tiết ra trong miệng, hoặc trộn thì là củ xay nhuyễn với bột Baking Soda để làm kem đánh răng sẽ cho bạn hàm răng trắng sáng và hơi thở thơm tho.

Kẹo Chewing Gum

Loại kẹo này chứa tinh chất dầu bạc hà sẽ tiêu diệt vi khuẩn gây mùi hôi, khi nhai kẹo Gum sẽ kích thích tuyến nước bọt chống lại mùi hôi của hơi thở.

Lá xô thơm

Lá xô thơm chứa tinh dầu chống lại vi khuẩn và làm vô hiệu hóa các yếu tố gây hôi miệng. Hãy nhai sống lá xô thơm để hơi thở thơm tho hơn.

Ngoài ra, bạn cũng không nên ăn quá nhiều thực phẩm chứa dầu mỡ. Chúng có thể làm thay đổi hàm lượng axít trong miệng, khiến vi khuẩn gây hại hoạt động mạnh hơn. Hậu quả là hơi thở của bạn sẽ bị nặng mùi và làm người đối diện cảm thấy khó chịu.