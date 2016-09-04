Giảm 5kg trong 2 tuần với công thức cực hay từ 3 nguyên liệu có sẵn trong bếp

Với công thức cực hay từ mật ong, nghệ và mướp đắng này, bạn có thể giảm tới 5kg chỉ trong 2 tuần.

Nếu bạn lo lắng về việc tăng cân quá mức và đang tìm 1 cách tự nhiên để giảm cân, chúng tôi có 1 giải pháp hoàn hảo dành cho bạn.

Ai cũng biết tăng cân không tốt cho sức khỏe và khiến bạn cảm thấy tự ti về ngoài hình. Nếu bạn bị béo phì hoặc quá mập, bạn có thể bị mắc nhiều loại bệnh nguy hiểm.

Thay vì thử những biện pháp giảm cân lan tràn trên mạng mà chẳng có ai bảo đảm về độ an toàn cũng như kết quả, bạn có thể thử món đồ uống tự chế dưới đây. 3 nguyên liệu tự nhiên có sẵn trong nhà này có thể giúp bạn giảm 5kg trong 2 tuần một cách hiệu quả.

Nguyên liệu

Mướp đắng (khổ qua): 4-5 lát (đã gọt vỏ nhé)

Nghệ: 1 thìa

Mật ong: 1 thìa

Hướng dẫn

- Bỏ tất cả những nguyên liệu trên vào máy xay.

- Xay nhuyễn để lấy nước, nhớ là không cần lọc bã nhé.

Tiếp theo, đổ ra li và thưởng thức thôi. Hãy uống mỗi sáng lúc bụng đói để phát huy hết tác dụng của nó nhé.

Theo Boldsky, công thức này đã được nhiều chị em sử dụng với đánh giá cực cao về kết quả. Mặc dù khổ qua khá đắng, nó có thể tạo nên 1 món đồ uống lành mạnh giúp bạn giảm cân cũng như thanh lọc cơ thể.

Trong khi đó, nghệ và mật ong có những hợp chất có thể tăng tốc độ trao đổi chất của cơ thể và tăng khả năng đốt cháy mỡ. Sự kết hợp của 3 nguyên liệu này tạo nên 1 'bộ ba hoàn hảo' cho những ai muốn lấy lại vóc dáng.

Vì thế, công thức tự chế này có thể là phương pháp tự nhiên để giảm cân hiệu quả khi bạn uống thường xuyên. Bên cạnh đó, đừng quên kết hợp với 1 chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên để duy trì sức khỏe và cân nặng lành mạnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giam-5kg-trong-2-tuan-voi-cong-thuc-cuc-hay-tu-3-nguyen-lieu-co-san-trong-bep-153959.html