Giảm 5kg trong 2 tuần với công thức cực hay từ 3 nguyên liệu có sẵn trong bếp

Chuyên gia nói gì 04/09/2016 20:07

Với công thức cực hay từ mật ong, nghệ và mướp đắng này, bạn có thể giảm tới 5kg chỉ trong 2 tuần.

Nếu bạn lo lắng về việc tăng cân quá mức và đang tìm 1 cách tự nhiên để giảm cân, chúng tôi có 1 giải pháp hoàn hảo dành cho bạn.

Ai cũng biết tăng cân không tốt cho sức khỏe và khiến bạn cảm thấy tự ti về ngoài hình. Nếu bạn bị béo phì hoặc quá mập, bạn có thể bị mắc nhiều loại bệnh nguy hiểm.

Thay vì thử những biện pháp giảm cân lan tràn trên mạng mà chẳng có ai bảo đảm về độ an toàn cũng như kết quả, bạn có thể thử món đồ uống tự chế dưới đây. 3 nguyên liệu tự nhiên có sẵn trong nhà này có thể giúp bạn giảm 5kg trong 2 tuần một cách hiệu quả.

Giảm 5kg trong 2 tuần với công thức cực hay từ 3 nguyên liệu có sẵn trong bếp - Ảnh 1
3 nguyên liệu có sẵn trong nhà bếp giúp bạn giảm cân hiệu quả

Nguyên liệu

Mướp đắng (khổ qua): 4-5 lát (đã gọt vỏ nhé)

Nghệ: 1 thìa

Mật ong: 1 thìa

Hướng dẫn

- Bỏ tất cả những nguyên liệu trên vào máy xay.

- Xay nhuyễn để lấy nước, nhớ là không cần lọc bã nhé.

Tiếp theo, đổ ra li và thưởng thức thôi. Hãy uống mỗi sáng lúc bụng đói để phát huy hết tác dụng của nó nhé. 

Theo Boldsky, công thức này đã được nhiều chị em sử dụng với đánh giá cực cao về kết quả. Mặc dù khổ qua khá đắng, nó có thể tạo nên 1 món đồ uống lành mạnh giúp bạn giảm cân cũng như thanh lọc cơ thể.

Giảm 5kg trong 2 tuần với công thức cực hay từ 3 nguyên liệu có sẵn trong bếp - Ảnh 2
Khổ qua đắng, nhưng nó là thành phần quan trọng không thể thiếu 

Trong khi đó, nghệ và mật ong có những hợp chất có thể tăng tốc độ trao đổi chất của cơ thể và tăng khả năng đốt cháy mỡ. Sự kết hợp của 3 nguyên liệu này tạo nên 1 'bộ ba hoàn hảo' cho những ai muốn lấy lại vóc dáng.

Vì thế, công thức tự chế này có thể là phương pháp tự nhiên để giảm cân hiệu quả khi bạn uống thường xuyên. Bên cạnh đó, đừng quên kết hợp với 1 chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên để duy trì sức khỏe và cân nặng lành mạnh.

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   món ăn giảm cân

TIN MỚI NHẤT

Khoảnh khắc dòng nước cuốn trôi một cây cầu trong trận lũ quét tàn khốc

Khoảnh khắc dòng nước cuốn trôi một cây cầu trong trận lũ quét tàn khốc

Video 37 phút trước
3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ sau ngày 15/10/2026

3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ sau ngày 15/10/2026

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Đời sống 57 phút trước
'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Video 1 giờ 37 phút trước
Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn