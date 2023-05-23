Người mắc bệnh tiểu đường không muốn 'rước họa vào thân' thì nên tránh xa 3 loại gia vị quen thuộc này trong nhà

Chọn thực phẩm 23/05/2023 15:51

Những người mắc bệnh tiểu đường nên tránh xa 3 loại gia vị quen thuộc này.

Ngoài các yếu tố di truyền và môi trường, chế độ ăn uống chắc chắn là yếu tố quan trọng nhất dẫn đến sự xuất hiện của việc tăng đường huyết. Dưới đây là 3 loại gia vị trong nhà bếp có thể trở thành nguy cơ khiến đường huyết tăng cao.

Nước sốt chấm

Nước sốt là loại gia vị được phá chế từ rất nhiều nguyên liệu, thường chứa rất nhiều đường, và hàm lượng lớn các chất như maltose, glucose, protein và các axit amin…

Người mắc bệnh tiểu đường không muốn 'rước họa vào thân' thì nên tránh xa 3 loại gia vị quen thuộc này trong nhà - Ảnh 1
Nếu sử dụng quá nhiều nước sốt, nước chấm pha sẵn trong bữa ăn hàng ngày, bạn vô tình nạp với một lượng calo lớn cho cơ thể - Ảnh:Internet

Nếu sử dụng quá nhiều nước sốt, nước chấm pha sẵn trong bữa ăn hàng ngày, bạn vô tình nạp với một lượng calo lớn cho cơ thể, khiến đường huyết tăng vọt và tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Người mắc bệnh tiểu đường càng cần đặc biệt chú ý khi sử dụng các loại nước sốt, nước chấm pha sẵn bởi không thể kiểm soát được lượng đường, calo chúng có thể cung cấp cho cơ thể.

Tương ớt

Tương ớt là một loại gia vị khá đậm vị, đối với những ai thích ăn cay thì sẽ cảm thấy ngon vô cùng, có thể tăng cảm giác thèm ăn. Thế nhưng tương ớt rất cay, sẽ gây kích thích mạnh đến cơ thể của chúng ta. Ăn quá nhiều ớt có thể kích thích vị cay lên cổ họng và niêm mạc đường ruột, từ đó làm tăng huyết áp, tổn thương dây thần kinh, thậm chí làm rối loạn chức năng đường ruột, không kiểm soát được lượng đường huyết.

Người mắc bệnh tiểu đường không muốn 'rước họa vào thân' thì nên tránh xa 3 loại gia vị quen thuộc này trong nhà - Ảnh 2
trong tương ớt có chứa nhiều chất phụ gia không tốt cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Vì vậy, người bệnh tiểu đường nên cố gắng hạn chế ăn. Hơn nữa, trong tương ớt có chứa nhiều chất phụ gia không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là với những loại tương ớt không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Dầu hào

Dầu hào cũng là một loại gia vị được sử dụng phổ biến trong gia đình, có chức năng chính là tăng cường độ tươi ngon cho thực phẩm, khi dùng để xào rau, nấu canh sẽ giúp món ăn trở nên thơm ngon hơn. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất dầu hào có chứa nhiều đường và muối, hai chất này nếu nạp quá nhiều sẽ rất không có lợi cho việc kiểm soát huyết áp và đường huyết.

Người mắc bệnh tiểu đường không muốn 'rước họa vào thân' thì nên tránh xa 3 loại gia vị quen thuộc này trong nhà - Ảnh 3
trong quá trình sản xuất dầu hào có chứa nhiều đường và muối, hai chất này nếu nạp quá nhiều sẽ rất không có lợi cho việc kiểm soát huyết áp và đường huyết - Ảnh: Internet

Do đó, những người bị cao huyết áp hoặc đường huyết cao cần chú ý nêm nhạt vừa phải để không tăng thêm gánh nặng cho cơ thể và ảnh hưởng đến tình trạng bệnh.

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