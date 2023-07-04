Mách nhỏ những loại trái cây nên ăn để cơ thể luôn mát mẻ vào mùa hè, hiệu quả bất ngờ

Bưởi là một trong những loại trái cây tốt nhất cho sức khỏe . Thành phần trái bưởi chứa hơn 91% nước và chứa lượng kali dồi dào, giúp cơ thể phục hồi năng lượng do mất nước. Bên cạnh đó, ở bưởi chứa một nguồn vitamin và khoáng chất tốt, có khả năng hỗ trợ giảm cân và giảm kháng insulin.

Quả dâu đen và quả mâm xôi thường không được chú ý nhưng lại chứa nhiều vitamin C và có hàm lượng chất xơ cao, rất cần thiết với cơ thể trong mùa hè cho hầu hết mọi người. Quả mâm xôi còn có số lượng chất chống oxy hóa cao nhất giúp chống lại hoặc ngăn ngừa ung thư, như ung thư gan, đại tràng, phổi và thực quản.

Dưa hấu

Dưa hấu là một trong những loại trái cây giải nhiệt tốt trong mùa hè. Loại quả này giàu nước, vitamin A, C. Vitamin A tăng cường miễn dịch và tốt cho mắt, vitamin C hỗ trợ khả năng miễn dịch. Bên cạnh đó, dưa hấu cũng có vitamin B6 và kali. Kali duy trì cân bằng nước trong cơ thể, ngăn ngừa chuột rút, bảo vệ sức khỏe trái tim, trong khi vitamin B6 cải thiện sức đề kháng. Ăn dưa hấu cũng giúp ngăn ngừa tổn thương da do tia nắng mặt trời.

Ảnh minh họa: Internet

Chanh

Chanh có tính giải khát, có thể dùng để pha nước uống và thêm vào một số món ăn trong mùa hè. Khi kết hợp với nước ấm và mật ong (hoặc chất tạo ngọt khác), chanh tạo thành một thức uống giải khát giúp chống lại các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn gây ra như cảm lạnh, cúm hoặc ngộ độc thực phẩm. Đây là một số vấn đề sức khỏe thường xảy ra trong mùa hè, do đó, thêm chanh vào chế độ ăn uống là một cách lý tưởng để ngăn ngừa bệnh.

Táo

Táo là một trong những loại trái cây phổ biến nhất và cũng vô cùng bổ dưỡng. Chúng chứa một lượng lớn chất xơ, vitamin C, kali và vitamin K. Chúng cũng cung cấp một số vitamin B. Các nghiên cứu cho thấy, chất chống oxy hóa trong táo có thể thúc đẩy sức khỏe của tim và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, ung thư và Alzheimer. Trong táo cũng chứa một hàm lượng Pectin, một loại chất xơ nuôi dưỡng vi khuẩn tốt trong ruột của bạn và giúp cải thiện tiêu hóa và tăng cường trao đổi chất và cấp nước cho cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Dứa

Bổ sung dứa sẽ làm tăng độ ngon và mát của sinh tố. Thực tế, dứa cũng là một nguồn tốt của một loại enzyme gọi là bromelain, được ghi nhận để giảm viêm trong cơ thể. Nó là một trái cây làm mát mà đi kèm với nhiều công dụng khác nên đây là lý do bạn có thể liệt kê nó vào danh sách trái cây tươi mùa hè. Dứa là một nguồn cung cấp vitamin C, vitamin B6, chất xơ, folate, axit pantothenic, mangan và vitamin B1 tuyệt vời.

Đu đủ

Đu đủ chứa các chất dinh dưỡng như vitamin A, C, folate. Loại quả này cũng chứa papain, tốt cho sức khỏe đường tiêu hóa, giúp chữa chứng khó tiêu và đầy hơi. Đu đủ cũng là một nguồn beta-carotene tốt, ngăn ngừa tổn thương da và giảm viêm. Trái cây cũng chứa chất chống oxy hóa, góp phần ngăn ngừa ung thư, các bệnh nghiêm trọng về tim.

Ảnh minh họa: Internet

Chuối

Ăn chuối vào mùa hè mang lại lợi ích cho tất cả những ai đang tìm kiếm một nguồn cung cấp kali và vitamin B6 dồi dào. Chuối được cho là loại trái cây tốt nhất cho tiêu hóa, vì chúng có chứa pectin, giúp ngăn ngừa táo bón. Ngoài ra, chuối cũng rất giàu magie và đồng, giúp thư giãn cơ bắp và giảm căng thẳng.