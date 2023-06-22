Loại củ được mệnh danh "thần dược phòng the" dành cho nam giới bỗng hot trở lại, liệu tác dụng có như lời đồn?

Chọn thực phẩm 22/06/2023 06:52

Loại củ này từng gây sốt trong một thời gian dài, người ta tin rằng nó giống như "thần dược phòng the", được cả quý ông lẫn phụ nữ yêu thích. Được biết đến là một loại cây mọc trên các cao nguyên của dãy núi Andes, maca đã được trồng như một loại dược liệu trong ít nhất 3000 năm. Trong vài thập kỷ gần đây, maca trở nên phổ biến trên khắp thế giới như một biện pháp tự nhiên tốt cho sức khỏe, bao gồm hỗ trợ vô sinh và ham muốn tình dục thấp.

Đặc điểm của sâm Maca

Sâm Maca Peru (Nhân sâm Andin, Nhân sâm Peru) có tên khoa học là Lepidium meyenii. Đây là một loại dược liệu thân thảo, chủ yếu chỉ sinh trưởng và phát triển tại vùng núi cao Andes tại khu vực miền Trung Peru (Nam Mỹ). Đã từ xưa, những người dân ở vùng núi Andes đã sử dụng loại sâm này như một loại dược liệu mang lại nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khoẻ con người như: tăng cường năng lượng và sức bền cho cơ thể, tăng cường sinh lý cho nam giới,...

Cây Maca còn được gọi là "nhân sâm Peru", có hình dạng khá giống củ cải. Phần ăn được của Maca là rễ và củ, nó chứa rất nhiều năng lượng và chất dinh dưỡng.

Loại củ được mệnh danh 'thần dược phòng the' dành cho nam giới bỗng hot trở lại, liệu tác dụng có như lời đồn? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các loại Sâm Maca Peru

Củ maca có ba màu là vàng, đen, đỏ. Mặc dù chúng có nhiều điểm tương đồng, tuy nhiên mỗi loại đều có những đặc tính và lợi ích đặc trưng riêng.

Maca vàng

60% vụ thu hoạch là maca vàng. Đây là loại có nhiều tác dụng với sức khỏe hormone và sự cân bằng tổng thể.

Các protein trong maca vàng có tính khả dụng sinh học, có nghĩa là cơ thể hấp thu chúng tốt hơn các loại protein khác. Điều này có ý nghĩa với những người ăn chay trường, maca vàng sẽ cung cấp nhu cầu protein hàng ngày cho họ.

Maca đen

Rễ maca đen chiếm khoảng 15% sản lượng thu hoạch củ maca hàng năm. Maca đen được mệnh danh là "maca của nam giới" vì tác dụng tích cực của nó trong việc tăng cường sức mạnh ở nam giới, bên cạnh đó nó cũng có tác động đến trí nhớ, năng lượng và tâm trạng, sức khỏe của xương và cải thiện số lượng tinh trùng.

Maca đỏ

Đây cũng là một dạng maca hiếm, chỉ chiếm khoảng 20-25% sản lượng thu hoạch. Nếu màu đen đại diện cho nam giới, thì màu đỏ của maca đỏ lại đại diện cho nữ tính hoặc năng lượng nội tại. theo truyền thống, nó được sử dụng để ngăn ngừa và cải thiện các tình trạng như: lo lắng, mệt mỏi, loãng xương, các vấn đề liên quan đến tuần hoàn, thiếu oxy hoặc viêm mãn tính.

Loại củ được mệnh danh 'thần dược phòng the' dành cho nam giới bỗng hot trở lại, liệu tác dụng có như lời đồn? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của Sâm Maca Peru

Theo y học cổ truyền

Theo các tài liệu từ xưa truyền lại, khoảng 3000 năm trước, các thổ dân bản địa khu vực Trung Mỹ đã biết sử dụng sâm Maca Peru để tăng cường sức khoẻ. Cụ thể, người dân Trung Mỹ đã sử dụng sâm Maca Peru nhằm điều trị nhiều bệnh - từ các vấn đề về kinh nguyệt, hỗ trợ cho phụ nữ giai đoạn mãn kinh, giúp làm giảm mệt mỏi và căng thẳng, hỗ trợ trong điều trị ung thư dạ dày và giúp cho người mắc bệnh thiếu máu.

Ngoài ra, các chiến binh Inca được cho là luôn sử dụng sâm Maca Peru trước mỗi trận chiến để tăng cường sức mạnh và sự dẻo dai khi đối mặt với kẻ thù, nhằm tăng cơ hội chiến thắng.

Loại củ được mệnh danh 'thần dược phòng the' dành cho nam giới bỗng hot trở lại, liệu tác dụng có như lời đồn? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo y học hiện đại

Vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn các công dụng của sâm Maca Peru theo quan niệm của y học cổ truyền. Vậy theo y học hiện đại, thì các công dụng đó có sự thay đổi gì không?

Dưới đây là các công dụng của Sâm Maca Peru theo y học hiện đại:

- Giúp bồi bổ và tăng cường sức khoẻ.

- Giúp ngăn ngừa lão hoá, chống lại ảnh hưởng của gốc tự do tác động tới cơ thể, ngăn ngừa các tổn thương tới tế bào trong cơ thể.

- Tăng cường mức năng lượng, cũng như giúp tăng cường trí nhớ và tăng khả năng chịu đựng.

- Tăng cường sinh lý cho nam giới: Sâm Maca Peru giúp tăng số lượng và chất lượng tinh trùng, giúp tăng cường ham muốn tình dục, tăng cường Testosteron nội sinh trong cơ thể.

- Tăng cường sinh lý cho nữ giới: Sâm Maca Peru giúp tăng cường Estrogen nội sinh trong cơ thể, tăng ham muốn tình dục, hỗ trợ điều trị khô âm đạo và làm giảm các triệu chứng tiền mãn kinh và mãn kinh ở phụ nữ.

Loại củ được mệnh danh 'thần dược phòng the' dành cho nam giới bỗng hot trở lại, liệu tác dụng có như lời đồn? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng sâm Maca Peru và liều lượng

Bạn có thể sử dụng maca dưới dạng bột, viên nang, gelatin hoặc rượu thuốc, hoặc sử dụng như một dạng thực phẩm trong chế biến thức ăn hàng ngày.

Đồ uống Maca

Bạn có thể cho bột maca vào thức uống hàng ngày của mình. Thêm 2 - 3 thìa maca vào sữa gạo, sinh tố, hoặc hãm trà. Điều này sẽ không làm thay đổi nhiều đến hương vị của thức uống mà lại bổ sung nhiều lợi ích về sức khoẻ mà maca mang lại.

Rượu maca

Thông thường rượu maca được ngâm với tỷ lệ 100 gam củ với 1 lít rượu (nên chọn rượu gốc, 45 độ - tốt nhất là rượu gạo), thời gian ngâm rượu ít nhất là 20 ngày (rượu ngâm càng lâu sẽ càng ngon).

Loại củ được mệnh danh 'thần dược phòng the' dành cho nam giới bỗng hot trở lại, liệu tác dụng có như lời đồn? - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 

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